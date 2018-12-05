"39 KIRKLARELİ"

Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet SİYAM KESİMOĞLU ile röportaj

“Trakya’nın Kültür Başkenti-Kırklareli”

Röportaj Yapan: Hande Hamdiye AGİRMAN

Röportaj Yapılan Kişi: Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet SİYAM KESİMOĞLU

Fotoğraflar: Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet SİYAM KESİMOĞLU

Bu hafta: “39” plaka numarasına sahip, Yurdumuzun Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunan, Yıldız Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut kenti-Kırklareli ilimizi konu aldık.

Kırklareli, Türk-İslam dönemine ilişkin yapılarıyla ve tarihi varlıklarının yanı sıra doğal güzellikleri ile de turistlerin ilgisini çekiyor. Anadolu'dan Balkanlara taşınan kültürün ve aynı zaman da Batı'nın Doğu'ya olan göçünde en önemli köprü olan Kırklareli'nin yanında Balkanlar’ın bir yanında Anadolu'nun zengin kültürüyle şekillenmiş bir ilimizdir.

Ayrıca, Arkeolojik geçmişi ve tüm Trakya Bölgesi'nin tarihini aydınlatan bakiyeleri ile büyük önem taşıyan Kırklareli'nin ilçesi olan Pınarhisar, bir rekora ev sahipliği yapması ve Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun Pınarhisar’da, yaklaşık 11 bin metrekareye çizdiği karikatürün muazzam ölçüleri nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi ile da hem ülkemiz hem dünya kamuoyunda adını duyurdu.

Kırklareli, aynı zamanda Mağaraları ile birlikte sahil kesiminde tabiat koruma alanları da ilimizin önemli turizm potansiyeli taşıyan bölgeleridir. Demirköy'de yer alan Saka Golü Tabiat Koruma Alanı, alüvyonal ormanları, sulak saha, zengin yaban hayatıyla birlikte Avrupa'daki nadir ekosistemlerden biridir. Vize ilçesindeki Kasatura Körfezi Tabiat koruma alanı da tüm Trakya'nın tek karaçam meşceresine sahip bir orman ekosistemiyle önem taşıyor. Calim Trakya'nın tek karaçam meşceresine sahip orman ekosistemiyle önem taşıyor. Her iki koruma alanında flora kızılağaç, dişbudak, başlıca ağaç türleri olup, aynı zamanda meşe, gürgen, kayın, karakavak, akkavak, söğüt, ıhlamur ve ceviz gibi ağaç türlerinden; fauna da geyik, karaca, tilki, kurt, tavşan, domuz, yaban kedisi, kuğu, yaban ördekleri, yaban kazları, çulluk, tahtalı, engerek, kör yılan, sazan, mercan, levrek ve kerevit gibi türlerden oluşan yaban hayvanları barındıran ender illerimizden birisidir, Kırklareli.

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“Gönülleri Feth Ederek Çalışıyoruz’’ Diyen, Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet SİYAM KESİMOĞLU, Belediye Başkanı olarak 30 Mart 2014’te görev geldiği günden şimdiye dek gerçekleştirdiği faaliyetler ve önümüzdeki dönem projelerinin yanı sıra, Kırklareli ilimizin özelliklerini de Önce Vatan Gazetesi okurları için paylaştı.

- Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve gelmenizin ardından Kırklareli tarihinin en büyük yatırımları hayat bulduğu, başarılı faaliyetleriniz sayesinde ve dolayısıyla sizi basından da tanıyoruz. Bu kez de bizler için kendinizi tanıtır mısınız?

7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğdum. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim.

Turizm Bakanlığı’nda Başdanışmanlık yaptım. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundum.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendim.

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildim. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldum.

12 Haziran 2011’de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili iken, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildim ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldum. Evli ve 1 çocuk babasıyım.

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- Sayın Başkanım, Belediye Başkanı olarak göreve başladığınızdan bu yana Kırklareli'de yaptığınız fiziki, sağlık ve sosyal yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Ve genelde “Kırklareli kırıkkale ile karıştırılıyor.” Denilen izlenimi ortadan kaldırmak için neler yaptınız?

Kırklareli Belediyesi olarak son 4 yılda yaptığımız fiziki ve sosyal yatırımlarımızla Kırklareli’nin çehresini değiştirdik. Son 4 yılda fiziki, kültürel, sağlık ve sosyal yardım alanında birçok yatırım yaptık.

Alt yapı üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra dev projelere de imza attık. ben ve ekibimle Kırklareli’yi Trakya’nın incisi haline getirdik.

Göreve geldiğimden bu yana her zaman ifade ettiğim ‘’Kırıkkale ile karıştırılmayan bir Kırklareli’’ sözü hayata geçiriyoruz.

Yapılan dev yatırımlar ve doğru hamleler ile birlikte Kırklareli’nin bir çok sorunu çözüme kavuşturduk.

Kırklareli’nin uzun yıllar hasretini çektiği yol yapım çalışmaları, yeşil alanlar, kültürel etkinlikler, dev projeler göreve gelmemiz ile birlikte çözüme kavuşturduk ve kavuşmaya devam ediyoruz.

Kırklareli adeta 4 yıllık süreçte kabuğunu kırarak başka bir kimliğe büründü.

Hande Hanım siz de ifade ettiğiniz gibi, “Kırklareli’ni Kırıkkale ile karıştırılıyor” olmaktan çıkarttık.

30 Mart 2014’te insani duygularla hizmet getirebilmek düşüncesiyle görevime başladım. Yola çıkarken ortak aklı kullanacağımızı ifade ettik, kullandık. Bu kenti iri bir kasaba görünümünden çağdaş, yaşanılabilir bir şehir niteliğine taşıma gayretimizi ortaya koyduk, önemli aşamalar kaydettik. Belki de bu kente yapacağımız en güzel hizmetlerden, katkılardan biri tarihe not düşülebilecek bir katkı, Kırıkkale ile karıştırılıyor olmaktan çıkarttık. Bu süreç de devam ediyor. Biz bu ülkenin 81 onurlu ilinden birisiyiz.

Görev sürecim boyunca herkese eşit yaklaşıyoruz. 4,5 yıl belediye başkanlığı süresince, asla ve asla vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmadık. Biz insanların diline, dinine, etnik kökenine, mezhebine, teninin rengine asla bakmayız. Bütün bu farklılıkları zenginlik olarak kabul ederiz ve Kırklareli'nde her renk özgürdür deriz. O anlamda her zaman başımız dik, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Hata yapmamış mıyızdır? Yapmışızdır. Eksik bırakmış mıyızdır? Bırakmışızdır. Çünkü insanız. Ama asla kasıt olmaz. Gördüklerimizi de telafi çabası içerisinde olduk. Bize bildirilen eksikleri de telafi çabası içerisinde olduk ve bu günlere kadar geldik.

Alt yapı ve üst yapılarımızla rekor kırdık!

Her mahalleye eşit hizmet götürme ilkesi ile hareket ediyoruz. 12 mahallemizde yaptığımız yatırımlar ile mahallelerin bir çok sorununu çözdük.

Fevzi Çakmak Bulvarı, İstasyon Caddesi, Karaumur Caddesi, Hastane Caddesi olmak üzere bir çok yolu yeniledik.

Kırklareli’nde bozuk yol kalmayacak, iddiasındayız. 112 kilometrelik yol ve caddeyi yeniledik.

Kırklareli’nde 4 yılda sokak ve caddelere 64,1 km sıcak asfalt serilirken yine cadde ve sokaklar 48,2 kilometrelik parke taşı kaplama ile yeniledik. Böylece toplam 112,3 kilometre yol yenilerek Kırklareli halkının hizmetine sunmuş olduk.

Yine 22,2 km kaldırım, 5 km baskı beton kaldırım çalışması yapılırken, 33 bin 51 m2 lik alanda yol tamiratını da gerçekleştirdik.

Kırklareli’nde yapılan alt yapı çalışmalarımız ile yağmur yağışından etkilenen bir çok nokta bu sorundan kurtulmuş oldu. 17, 5 km kanalizasyon 7,3 km’de yağmur suyu kanalı 4 yılda tamamlandı.

- Sayın başkanım, Kırklareli'de yeşil alan ve park sayılarını arttırdığınız mı?

Elbette Hande Hanım, Yeşil alan ve park sayılarımızı artırdık. Ve buna halkımız da şahittir.

Belediye çalışmalarımız ile çocuklar oyun parklarına kavuşurken, yetişkinler ise dinlenme alanların artması ile dinlenme imkanını da sağladık.

Başta Halil İbrahim Aktaş Yaşam Parkı, Şehit Göktan Özüpek Parkı, Şehit Anıl Yalap Parkı, Botanik Park olmak üzere 12 park Kırklareli’ne kazandırdık.

Yaklaşık 3 bin 500 ağaç fidanı toprakla buluşturulurken 500 bin çiçek bitkisiyle de Kırklareli’nin cadde, sokak ve kavşakları çiçeklendirmiş olduk.

BUGÜN KIRKLARELİ BELEDİYESİ KENDİ ÇİÇEĞİNİ ÜRETİYOR...

Bahçeler Müdürlüğü ile beraber yetiştirdiğimiz çiçekler, Kırklareli’ni yeşillendiriyor.

Yaz ve kış üretime devam eden sera, Kırklareli’nin çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, Kırklareli Belediyesi, dışarıdan temin yolunu seçmeyerek tasarruf ediyor. Serada yetiştirilen hercai, menekşe, lale, takates, kral kızı, ateş çiçeği, begonya, yıldız, vapur dumanı, pervane, karagöz, petunya, gül, bitki ve çeşitli ağaçlar ile Kırklareli’nin parkları, orta refüjleri, kavşakları yeşillendiriliyor.

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLADIK…

Belediyemizin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan ‘’Çöpten Elektrik Üretim Tesisi’’ uzun bir çalışmamızın ardından 2018 yılının başlarında hizmete sunduk.

KIRKKAB -1 çatısı altında tesis elektrik üretir ve devlete satar hale geldi. Elektrik tesisi şuan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin elektriğini karşılayabilecek kapasiteye çıkartıldı.

Tesisin kapasitenin arttırılması çalışmalarımız da hala son sürat devam ediyor. Böylece Kırklareli Belediyesi çöpten elektrik üreterek hem para kazanıyor hem de doğa dostu tesis ile doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

SU ARITMA TESİSİ BAŞTAN SONA YENİLEDİK…

Kırklareli’nin yıllardır kronik sorunu haline gelen su kirliliği yaptığımız çalışmalar ile çözüldü. Kırklareli Belediye Başkanı olarak göreve gelmem ile birlikte not defterimin ilk sıralarında yer alan ‘’Su Sorunu’’ uzman ekiplerimiz eşliğinde yapılan çalışmalar sonrası çözülerek rafa kaldırıldı. Su arıtma tesisi baştan sona yenilendi.

Tesisin son teknoloji ile yenilenmesi ile Kırklareli 30 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak.

Bu kapsamda şimdi ise ‘’Şamandıralı su alma yapısı’’ çalışmasını başlattık.

Suyun daha kaliteli kısmından su alınarak şehir şebekesine verilmesi planlanıyoruz.

İçme suyunun Armağan Barajından karşılanması konusunda girişimlerimiz de devam ediyor.

- Hizmetlerinize bakılırsa çevreye çok dikkat eden başarılı belediye başkanlarımızdan birisiniz. Peki, çevreyi ve doğayı korumak ile ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Sağ olun Hande Hanım, Daha temiz bir Kırklareli için temizlik alanında da Trakya’da örnek bir belediye olduk.

Çöp konteynerlerini yer altına taşıyan Kırklareli Belediyesi olarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırmasının yanı sıra sokaklarda daha hijyenik bir ortam sağladık.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine alınan trafiğe kapalı alanların temizlenmesinde kullanılan ‘’Mamutlar’’, konteynerlerin temizlenmesinde ve yıkanmasında kullanılan ‘’Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı’’, cadde ve sokakların temizlenmesi konusunda ‘’Elektrikli süpürme aracı’’ daha temiz bir Kırklareli için çalışıyor.

Makine gücünün yanı sıra, yaya ekipler tarafından yol süpürme işlemleri de aralıksız devam ediyor.

Yaya ekipler daha önceki yıllarda belirlenen 8 bölgede çalışmalarını sürdürürken yine talimatımız ile 2016 yılından itibaren bu sayı 22 bölge ve 80 noktaya çıkartıldı.

- Sayın Başkanım, vatandaşlarla sıklıkla bir araya geliyor musunuz? Halkın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

Kırklareli Belediye Başkanı olarak göreve gelmem ile birlikte halk ile belediye arasında ki ilişki daha sağlam oldu. Her hafta düzenlediğimiz ‘’Halk Günü’’ toplantılarımız ile vatandaşların sorunlarını dinledik ve çözümlerini aradık.

Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanmam beni ziyadesiyle mutlu ediyor ve halka dokunan bir başkan olduğumu düşünüyorum.

MOBİL İKRAM ARACI VATANDAŞLARIN HER ANINDA YANINDA OLDU…

Kırklareli Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bir başka çalışmamız ise ‘’Mobil İkram Aracı’’ oldu.

Mobil ikram aracı ile kış aylarında kentin belirli noktalarında vatandaşlara çorba ikramında bulunduk.

Cenazeler, işçi bayramları, Ulusal Bayramlar, şenlikler, düzenlenen etkinlikle, Dereköy sınır kapısında gurbetçi vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklarda da ‘’Mobil İkram Aracı’’ her zaman vatandaşların yanında oldu.

Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca her mahalleye iftar yemeği verme geleneğini sürdürüyoruz.

Vatandaşlar mahallelerinden araçlar ile alınarak Ramazan Ayı’nın paylaşma duygusunu yaşıyor.

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Ramazan ayı boyunca her akşam İstasyon Caddesi girişinde ‘’Tadımız Daim Olsun’’ diye vatandaşlara helva ikramı yapılıyor.

Kırklareli Belediyesi olarak her Ramazan'da her gün bir mahallede düzenlediğimiz Geleneksel Ramazan Eğlencesi ile hem büyüklere hem küçüklere keyif ve nostalji dolu saatler yaşatıyoruz. Karagöz ve Hacivat, meddah ve sihirbaz, tiyatro gösterilerimiz ile sürpriz birçok etkinlik Ramazan gecelerine ayrı bir renk katıyoruz.

Ve bu çalışmalarımızdan bir tanesi de ana hizmet binasında 2016 yılında hizmet vermeye başladığımız ‘’Üzüm Masa’’ vatandaşımızın işini kolaylaştırdı.

Tek bir noktada toplanan istek ve talepler ‘’Üzüm Masa’’ sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu ve vatandaşların memnuniyeti sağlandı. Vatandaşlar çayını ve kahvesini yudumlarken istek ve talepleri çözüme kavuşturmuş olduk.

- Sayın Başkanım, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlar için neler yaptınız?

Kırklareli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızı da unutmayarak engelli vatandaşların Kırklareli’nde daha rahat bir hayat sürmeleri için çalışmaları hayata geçirdik.

Kırklareli merkez sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşların, şehir içinde ulaşım kolaylığını sağlamak, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belediye tarafından satın alınan engelli aracı 2016 yılında hizmete girdi.

Engelli vatandaşlar bu sayede günlük işlerini alınan bu araç sayesinde rahatça karşılama imkanı buldular.

Düzenlenen çeşitli etkinlikler ile birlikte engelli vatandaşların sosyal hayata katılmalarını da sağladık.

Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında yaklaşık 5 km’lik engelli yolu düzenlemesi de yapılarak engelli vatandaşların hizmetini sunuldu.





- Efendim biliyorsunuz ki, ülkemizde çok becerikli ve çalışmak isteyen, ancak ne iş yapacağını bilmeyen ve bazı etkinliklere katılmak isteyip de, maddi zorluklar nedeniyle katılamayan birçok kadınımız var. Bu ve benzeri sorunları yaşayan Kırklarelili kadınlarımıza ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Çok haklısınız. İşte bizler de tam bu noktada, Kırklareli Belediyesi olarak yaptığımız 4 yıllık çalışmalarımız ile ‘’Kadın Dostu Kent’’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikler açılan kurslar Kırklareli’nde yaşayan kadınların sosyalleşmesine büyük katkı sağladı.

Yayla Mahallesi’nde açtığımız Kadın Dayanışma Merkezi (KADAM)’nde düzenlediğimiz çeşitli kurslar ile kadınların hem el becerilerini geliştirmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlama konusunda yardımcı olduk.

Yine Cumhuriyet Mahallesi’nde açılan Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi’nde Zumba, fitness, pilates gibi etkinlikler Kırklarelili kadınlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Anneler gününde, kadınlar gününde düzenlediğimiz etkinlikler ile Kırklarelili kadınların günlük yaşamından biraz da olsa uzaklaşmasına imkan sağlanıyor.

- Peki, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için neler yaptınız?

Kırklarelili çocukların yaşamaktan mutlu olacağı bir kent için Kırklareli Belediyesi olarak bir çok etkinlik düzenliyoruz.

Çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen kukla atölyeleri, yaratıcı drama kursları, İngilizce drama, müzik kursları gibi etkinlikler ile geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimini katkı sağlıyor ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına imkan sağladık.

Düzenlenen 23 Nisan şenliklerinde kurulan etkinlik çadırlarında ise çocuklarımız doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

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- Hak verirseniz ki, havaların soğumasıyla yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan dostlarımız var. Özellikle pek çok bölgemizin karla kaplandığı bugünlerde adeta ölüm-kalım mücadelesi veren sokak hayvanlarımız için neler yaptınız?

Elbette hak veriyorum. Göreve gelmemizle birlikte sokaktaki can dostlarımızı da unutmadık tabi.

İlk olarak Kırklareli Geçici Hayvan Barınağını baştan sona yenilendik ve kapasitesini arttırdık.

Hayvan severlerle birlikte sokakların sevimli dostları kedi, köpek ve kuşlar için özellikle soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri için özel kutu ve kulübeler tasarlandı ve kentin uygun yerlerine konuldu.

Sokak hayvanlarının susuz kalmaması için tasarlanan beslenme odakları da Kırklareli’nin çeşitli noktalarında yerini aldı. Kırklareli Belediyesi olarak Sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra yaralı ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan can dostları için hizmet vermeye devam ediyoruz.

- Sayın Başkanım Kırklareli’nin turistik, kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

Kırklareli’nin en eski yerleşim yeri olma özelliği taşıyan Yayla Mahallesi 4 yıllık süreçte turizm merkezi haline getirdik.

Göreve geldiğim günden itibaren ‘’ Yayla Mahallesi’ni Kırklareli’nin turizm merkezi haline getireceğim’’ sözümü yerine getirdim.

Yapılan yatırımlarımız ile Yayla Mahallesi turizm çekim merkezi oldu.

Binaların cepheleri Grafitti Uygulamaları ve Cephe Giydirmeleri ile renklendi. Görüntüsüyle rahatsızlık veren duvarlar, hatıra fotoğrafı çektirilen alanlara dönüştü.

Yayla Parkı yeniden düzenlenirken parkın etrafına konulan satış kulübeleri ile vatandaşlara gelir kapısı açıldı.

GURUR KAYNAĞIMIZ ATATÜRK EVİ…

Kırklareli vatandaşların maddi desteği ile Yayla Mahallesi’nde hayata geçirilen Atatürk Evi, Kırklareli’nin adeta simgesi haline geldi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bire bir aynısı olarak inşa ettiğimiz ve 17 Ocak 2018’de açılışı yaptığımız Atatürk Evi’ni açıldığı günden bu yana Türkiye’nin bir çok ilinden yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Atatürk Evi’nin Kırklareli için onur ve gurur kaynağı oldu. Atatürk Evi’mizin temelinden bitimine kadar işin içerisinde olmak beni bir o kadar duygulandırmasının yanı sıra büyük bir gurur yaşattı. Nesiller boyunca Atatürk Evi Kırklareli’nde olacak ve gelecek nesillere Atatürk’ü anlatacak.

Atatürk Evi içerisinde Atatürk’ün , Zübeyde Hanım’ın, Ali Rıza Efendi’nin silikon heykellerinin yanı sıra çeşitli objeler yer alıyor.

FARKLI KÜLTÜRLER ALİ RIZA EFENDİ KÜLTÜR EVİ’NDE BULUŞTU…

Kırklareli Belediyesi olarak Yayla Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz bir başka proje ise Ali Rıza Efendi Kültür Evi oldu.

Kentin belleği olan Ali Rıza Efendi Kültür Evi’nde Türkiye’nin yanı sıra Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinin tarihi ve kültürünü yaşatılmaya başlandı.

Çeşitli objelerin, bilgi ve belgelerin yer aldığı Kültür Evi ülkelerin geçmiş tarihine ışık tutarken geleceğe de bir miras bırakıyor.

- Sayın Başkanım, devam eden çalışmalarınız nelerdir?

AY-YILDIZLI ‘’ATAGAR’’ İNŞAATIMIZ DEVAM EDİYOR…

Seçim vaatlerimizin arasında yer alan mega projeleri de bir bir hayata geçiriyoruz.

Şehir içinde kalan ve artık Kırklareli’nin isteklerine karşılık veremeyen şehirlerarası otobüs terminalinin yeni inşaatına başlandık.

Uzun uğraşlar sonrası inşaatına başladığımız şehirlerarası otobüs terminali “Atagar” Kırklareli’nin vizyonunu ve gelişmişliğini bir adım daha ileriye taşıyacak.

Son derece modern ve içerisinde kamyon-tır parkı garajının da yer alacağı ATAGAR 2019 yılında faaliyete girecek.

İçerisinde 3 geliş 12 gidiş peronu olmak üzere toplamda 15 peronu olacak. 16 ofis, 16 bilet satış gişesi ve standı. 28 dükkan, 1 market, 1 kafeterya, bebek odası, engelli tuvaleti, bay-bayan mescid , 70 araçlık açık otopark ve 19 araçlık ticari taksi durağı. Misafirler için 6 araçlık bekleme alanı olacak.

Bunun yanı sıra tır ve kamyon parkı içinde yeni otogarda yer ayrıldı. Şehir içinde park eden ve trafik sıkışıklığına neden olan kamyon ve tırlar buraya park edecek ve şehir içinde trafik sorunu bu şekilde biraz daha rahatlamış olacak.

OTOPARK SORUNU DA ÇÖZÜME KAVUŞUYOR…

Kırklareli’nin en fazla ihtiyaç duyduğu otopark sorunu da son buluyor.

Daha önce kentin çeşitli noktalarında açık otopark alanları oluşturulmuş ve geçici olarak bu çalışma otopark soruna çözüm olmuştu.

Bu geçici çalışmaların ardından ve yine seçim vaatlerimizin arasında yer alan otopark çalışmasına da vakit kaybetmeden geçildi.

Kırklareli Belediyesinin olarak kendi öz kaynaklarımız ile 2017 yılında inşaatına başladığımız 10 bin m2’lik kapalı alana sahip bodrum artı 4 kat olarak inşa edilen yaklaşık 240 araçlık Katlı Kapalı otopark inşaatımıza sona gelindi.

Yaklaşık 2 ay içerisinde açılması planlanan otoparkın kent merkezinde trafik konusuna büyük bir rahatlık getirecek.

YENİ KAPALI PAZAR İLE ESNAF DA, VATANDAŞ DA TOZDAN YAĞMURDAN ÇAMURDAN ETKİLENMEYECEK…

Kırklareli’nin yıllardır kanayan yarası haline gelen Pazar yeri sorunu da artık çözüme kavuşturuyoruz.

Büyük uğraşlarımız sonrası 2018 yılının başında inşaatına başladığımız Kapalı Pazar, hem vatandaş hem de pazarcı esnafının yüzünü güldürecek.

Uzun yıllardır sokak arasında satış yapan pazarcı esnafı da, buradan alışveriş yapan vatandaşta daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapacak. Şehir içinden kalkacak Pazar tezgahları sonrası trafik akışında da rahatlama sağlanacak.

Etrafında bulunan çeşitli dükkanlar ile de Kapalı Pazar ‘’yaşayan’’ bir yer halini alacak.

İçerisinde bulunan otoparkı ile de bölge halkının park sorunu çözülmüş olacak.

Bademlik Mahallesi Süpürgeciler sitesinde 20 Bin m2 alan üzerine yapımı devam eden Kapalı Pazar alanı bittiğinde içerisinde; 752 Pazar yeri tezgahı, 35 iş yeri veya dükkan ayrıca açık ve kapalı olmak üzere toplam 210 araçlık otopark olacak.

Kapalı Pazar’ın inşaatı tüm hızı ile devam ederken bu yıl sonunda tamamlayıp, hizmete açmayı hedefliyoruz.

- Bizlere kısaca son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğunuz etkinlik veya faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Trakya’nın Kültür Başkenti hedefi ile yola çıktık. Kırklareli Belediyesi olarak 4 yıl içerisinde birbirinden farklı etkinlikleri Kırklarelili vatandaşlarla buluşturduk.

Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festival başta olmak üzere, Yayla Bolluk Bereket ve Bağbozumu şenliği, Kiraz şenlikleri, Tiyatro festivalleri gibi farklı dalda yaklaşık 400 etkinlik gerçekleştirdik.

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Bu yıl birincisi düzenlenen Kültür ve Sanat çalıştayı ise büyük beğeni kazandı.

Tiyatro gösterileri, konserler, şiir dinletileri ve yarışmalar Kırklareli halkını adeta kültür ve sanata doyurduk.

- Sayın Başkanım, geçmiş ve devam eden hizmetlerinizi bizlerle paylaştığınız için size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki önümüzdeki yeni seçim dönemi için vaatleriniz nelerdir? Veya projeleriniz ile ilgili son olarak ne söylemek istersiniz?

Bu faydalı çalışmalarınız için ben teşekkür ediyorum. İnşallah Kırklareli halkı yeniden bizi bu göreve getirecek. Biz bugüne kadarki tecrübeli yaklaşımımızla, imkânlarımız ölçüsünde ve artan ivmeyle, aynı anlayışla, güven tazelemiş bir yaklaşımla belediye meclisinde görev yapacak genç arkadaşlarımla inşallah bunları ve önümüzdeki süreçte paylaşacağımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz şunlardır:

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANINI DÜZENLEYECEĞİZ…

Özgürlük Meydanı’nda düzenleme yapmayı planlıyoruz. Burada 2 ya da 3 katlı bir yeraltı otoparkı, üzerine de meydanın yeniden düzenlenmesiyle birlikte bir Kurtuluş Savaşı rölyefi yapmayı hedefliyoruz.

HER MAHALLEYE BİR KREŞ…

Çalışan anneler için her mahalleye bir kreş açma düşüncemiz var. Çalışan annelerin yardımcısı olmaya çalışacağız.

PROJEYİ HALKIMIZ SEÇECEK…

Eski otogar yeri, sanayi sitesi ve şantiye alanını kapsayan alandaki dev projemızle Kırklareli halkının nefes alacağı bir yaşam alanı yaratmayı hayal ediyoruz. Alan ile ilgili 5 adet proje hazırlatacağız ve bunlardan hangisinin uygulanacağına halkımız karar verecek.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN YAŞAM MERKEZİ…

200 Konutlar’daki halı sahanın yerine engelliler için yaşam alanı düzenleyeceğiz. Bu alan çeşitli aktivitelerin yer alacağı bir merkez haline gelecek.

ULUSLARARASI BALKAN FİLM FESTİVALİ YAPACAĞIZ…

Kırklareli’nin Trakya’nın kültür başkentidir. Bu kapsamda uluslar arası Balkan ülkeleri film festivalleri, uluslar arası kukla festivalleri, kültür sanat çalıştayları gerçekleştireceğiz.

Nasıl ki 30 Mart 2014’te 5 yılda 5 büyük projeyi hayata geçireceğiz sloganıyla ve yaklaşımıyla ortaya çıktıysak önümüzdeki seçim sath-ı mailinde de bunları yine hatırda kalabilecek başlıklar halinde sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağız.





- Efendim Kırklareli ilimizin özellikleri hakkında da bir kaç bilgi isteyeceğiz sizden. Kırklareli ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

İlimizin isminin kökeni Bizans İmparatorluğu zamanında Türkler tarafından fethedilmeden önce “Saranta Ecclesies” olarak adlandırılıyordu. Türklerin fethi sonrası ismin anlamı değiştirilmeden “Kırkkilise” olarak değiştirilmiştir. Trakya’nın çeşitli yerlerinde 39 tane kilisenin bulunduğu rivayet olunur. Kırklareli’nin kuruluşunda şehrin ortasına kırk azizler adına yapılan kırkıncı kilisede buraya Saranta Ecclesies denmesine neden olmuştur. Bir diğer söylentiye göre de, ili Bizanslılardan alarak Osmanlı Devleti’ne katan kırk kimsenin kabir taşlarının bulunması bu nedenle ilin isminin Kırkkimesne olarak adlandırılarak zamanla Kırkkiliseye dönüşmesidir.

Milli mücadele döneminden sonra Cumhuriyetin İlan edilmesi ile birlikte yabancıları hatırlatan şehir isimlerinin değiştirilmesi düşünülmüştür. Kırklareli Milletvekili Dr.Fuat Umay, Kırkkilise isminin Kırklareli’ne dönüştürülmesi teklifini TBMM’ye sunmuş, 20 Aralık 1924 tarihindeki oturumda görüşmeler yapılmış ve Kırkkilise olan ismi ilin Osmanlı Devleti’ne katılmasında yardımları görülen ve hepsi şehrin alındığı gün şehit düşen kırk kimsenin anısına ithafen “Kırklareli” olmuştur. Bulgarlar, Kırklareli’ni geniş ve verimli üzüm bağları dolayısıyla, “üzüm bağı” anlamına gelen “Lozengrad” olarak ta adlandırmaktadırlar.

- Bir de Kırklareli’nin turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Kent Merkezi’nde Kırklareli’nin ilk yerleşme düzeninin görüldüğü, 20’inci Yüzyıla kadar Kırklareli’nin merkezi konumundaki Yayla Mahallesi’nin tarihi neoklasik mimarideki evleri; Belediyemizin, Atatürk’ün Selanik’teki evinin birebir örneğinde inşa ettiği, ziyaretçi rekoru sahibi “Atatürk Evi” ile Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan odalarının düzenlendiği ve Kırklareli yöresine ait eşya ve objelerin bulunduğu “Ali Rıza Efendi Kültür Evi” mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Kent merkezinde ise Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan Hızırbey Camii ve Külliyesi ile Kırkşehitler Anıtı ve Arasta Çarşısı yer almaktadır. Arkeolojik faaliyetlerin merkezini ise Aşağıpınar ve Kanlıgeçit kazıları ve höyükleri oluşturuyor.

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Demirköy İlçesi sınırlarında Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbulun fethinde Bizans Surlarına gedik açmakta kullandığı Şahi toplarınında döküldüğü Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi ve Trakya'nın turizme açılmış tyek maparası Dupnisa Mağarası turistlerin ilgisini çekmektedir. Karadeniz sahilinde İğneada Beldemizde Longoz Ormanları doğa cennetidir. Bizans ve Roma Dönemi yapılarıyla dikkat çeken Vize ilçesinde Küçük Ayasofya (Gazi Süleymanpaşa Cami) ve Amfi Tiyatro yer almaktadır. Tarihi bir liman kasabası olan Kıyıköy'de ise Bizans dönemi kalesi ve kaya manastırı örneği olan Aya Nikola Manastırı ziyaret edilebilmektedir. Kıyıköy ayrıca, geçmişte Trakya bağlarından antik Dionisos Yolu üzerinden amforalar içinde taşınan şarapların Avrupa Limanlarına gönderildiği önemli bir merkezdi.

- Sayın Başkanım, son olarak Kırklareli'nin yöresel yemekleri ve özelliklerini de bizlerle paylaşır mısınız?

Kırklareli Yöresi'nde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların süt ve et yönünden yüksek verimde olması, öncelikli olarak Meşhur Kırklareli Peyniri'nin oluşmasını sağlamaktadır. Doğal mayalar ve geleneksel mandıracılık yöntemleriyle üterilen beyaz peynir ve eski kaşar peynirleri hem lezzeti ile aranan hem de ticari değeri yüksek ürünler olarak öne çıkmaktadır. Kırklareli deyince akla gelen ilk yemek köftedir. Kırklareli köftesi baharat kullanılmadan yapılan ve kent merkezinde yoğun olarak tüketilen bir köftedir. Rumeli Göçmen mutfağının hakim olduğu Kırklareli'nde Kuzu ve Oğlak Kapama, Isırgan Böreği ve Sini Mantısı yemekleri geleneksel lezzetlerdendir. Köylerimizde pancar pekmezi, erişte,kuskus ve ekşimikli sütlü biber yapımı halen yaygındır.

Türkiye'nin lezzet haritasına işaretli, Kırklareli'ne özgü bir içecek olan Hardaliye önemli bir geleneksel tadımızdır. Kırklareli yöresi bağlarından elde edilen üzümlerin vişne yaprakları ve hardal tohumu eklenmesi ile birlikte üretilen alkolsüz bir içecektir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kırklareli Bağları'ndan söz ederken hardaliyesi ile ün yaptığını belirtmiştir. 20 Aralık 1930 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli'ni ziyareti esnasında kendisine ikrtam edilen hardaliyeyi çok beğenmiş ve "Hardaliyeyi milli içecek haline getiriniz." diye talimat vermiştir.

Kırklareli özelliklerini de bizlerle paylaştığı için Sayın Başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyoruz.

39 Kırklareli

Yıldız dağında başım gökte sağım solum ormandı,

Yaban kuşları selamlarken çok sevdim doğasını,

Avcılara karşı hayvanlarımın bir derdi vardı,

İnsan korumakla yükümlüdür yaşam alanını.

Başta tarih kültürüyle şaşkınlık verdi,

Mülk tabiatıyla karşılarken merek ettim sonunu,

Yirmi yüz yılların köy yaşantısını sergiledi,

Anla ikinci durağım niye müze olduğunu.

Roma dönemin tek antik tiyatrosunu gör dedi,

Avrupa’nın ilk kurulan köy yeriyle çok önemli,

Mülkiyet fikri onda doğduğunu rehber söyledi,

Ben değildim ki, dinleyip idrak eden Orhan Veli.

Ondadır Türkiye ile Trakya’nın ilk çocuk yuvası,

Yaz kış turizmin ideal kenti on dokuz isimli,

Cumhuriyet dönemin ilkidir şeker fabrikası,

Ülkeme katkı şanını da çok sevdim Kırklareli.

Hande Hamdiye AGİRMAN