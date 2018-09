"33 MERSİN"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ile Röportaj Yaptık.

“Bir Dünya Kenti Mersin”

Bu hafta: 33 plaka kodlu, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan, Batı ile Orta Toros Dağları üzerinde kurulu ve Doğu Akdeniz’in en büyük şehirlerimizden biri olan İçel- Mersin ilimizi konu aldık.

Sokakları denize çıkan bir sahil şehri ve dolayısıyla Akdeniz’in en önemli turistik illerimizden biri olan Mersin; verimli toprakları, şifalı suları ile portakal ve limon bahçelerinin yanı sıra pek çok tarihi eserin bulunduğu, ülkemizde kendi kendine yetebilen sayılı kentlerimizden birisidir.

Bulunduğu konum itibariyle ülkemizin ekonomisine ciddi oranda katkı sağlayan Mersin; Avrupa, ABD ile Ortadoğu arasında bir transit görevini üstlenen, yüz kırk gemiyi barındırabilen, aynı anda on beş gemiye de yükleme ve boşaltma yapılabilen ülkemizin en büyük limanına sahiptir. Ayrıca yurdumuzun batı, orta ve doğu bölgelerini birleştiren demiryolu ağı ve de modern hayat ile birlikte kaliteli bir hizmetle ulaşım sorununu en aza indirgeyen hava ile kara yolları da Mersin ilimizin gelişiminde en önemli etmenlerden biri olmuştur.

Tarih boyunca bir bölgenin ulaşım kolaylığı, su bolluğu, toprak verimliliği ve kıyılarındaki zengin düzlükleri; nüfusunun gelişimini ve dağılışını etkileyen doğal bir faktör olmuştur. Mersin ilimizin 2018 nüfusu, tahmini verilere göre; bir yılda 20.079’a kadar nüfusunun artması bu niteliğinin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Mersin ilimizin günümüzdeki konumuna gelmesinde Tanzimat döneminde batı dünyasıyla imzalanan ticaret anlaşmaların çok etkisi var. Ancak Mersin’in bu günkü yaşam kalitesini yükseltmek ve işsizlik oranını aza indirmek için bu gelişmeler yeterli değildir. Örneğin, Tarıma Destek ile Köye Dönüş projelerin artırılması ve bu projeler ile ilgili daha fazla kursların düzenlenmesiyle birlikte, özellikle çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın başvuruda bulunacakları ‘Tarıma Destek Projesi’ hakkında bilgilendirilmesi durumunda; iklim koşulları ve arazi şartları tarıma müsait olan Mersin ilimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlanacaktır.

Şimdi, Mersin ilimizin gelişmesinde önemli katkısı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız da sıra.

Sayın Başkanım, sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz. Bu kez de sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

- 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Tarsus'ta tamamladım. 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldum. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştım. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptım. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam ettim ancak mazeretlerimden dolayı okuldan ayrıldım. Daha sonra özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştım. 1992 yılında yolumuz siyasetle kesişti. MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdim ve basın sözcüsü oldum. 27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiğim seçimleri kazandım. Sonra ki süreçte de halkımızın desteği ve güveni sayesinde 1999, 2004 ve 2009 seçimlerinde başarımızı sürdürdük. Tarsus’ta 4 dönem belediye başkanı olarak görevimi sürdürdükten sonra 2014 yılında MHP'den bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldum. Yine vatandaşlarımızın bize güveni ve desteği sayesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Büyükşehir’i devraldığım günden bu yana canla, başla çalışarak hem vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım hem de bir çok konuda geri kalmış, hizmete susamış Mersin’i ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştım. Tabi tüm bunların yanında Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği’nin kurucu üyeliğinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde üye olarak yönetim kurulunda görev aldım. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde yönetim kurulu üyeliğim ise hala devam ediyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) eş başkanı olma unvanımın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Malezya’da gerçekleştirilen ‘Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı’nda “Kardeş Şehirler Birliği Daimi Onursal Başkanı” ilan edildim. Tarsus Belediye Başkanı olduğumuz günden bu yana çabasını verdiğimiz Türk dünyası ve Türk edebiyatın gelişimi, dünyaya tanıtılması amacıyla yaptığımız çalışmalar karşılıksız kalmadı. “Karacaoğlan Şiir Akşamları Etkinliği” ve Türk Dünyasına yaptığım katkılardan dolayı, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Fahri Doktora unvanını layık gördü ve aynı çalışmalardan dolayı Kosova Doğruyol Teşkilatı tarafından ‘Özel Hizmet Ödülü’de aldım. 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nda “tarihin seyrini değiştirerek” Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapı taşını oluşturan Nusret Mayın Gemisi'ni restore ettirip, müze olarak kültürümüze kazandırdığım için Türk Dünyası Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "Türk Dünyası Özel Hizmet Ödülü"ne layık görüldüm. Ayrıca, Tarsus'la kardeş şehir yaptığımız Almanya'nın Langen Kenti'nin en büyük ödülü olan "Altın Onur Nişanı" da almaya hak kazandım.

Mersin’de sizin döneminizde başlayan ve halen devam eden çalışmalarınız nelerdir?

- Mersin’de göreve geldiğimizde, kentin alt yapı, ulaşım ve çevre gibi sorunlarının kente ağır yükler yüklediğini gördük. Bu yüzden ilk olarak kentin omuzlarındaki ağır yükü hafifletmek için Ulaşım Master Planını tamamladık.Buna bağlı olarak 3 büyük katlı kavşak projesini hayata geçirdik.4.katlı kavşak projesi de tamamlandı, uygulama projesi için gün sayıyoruz.Yine kentin en güzel yerinde bulunan Emirler Kent Ormanı Yaşam Alanı Projesi ile kentimize doğayla buluşacağı, sosyal bir alan oluşturuyoruz.Projenin pek çok bölümü tamamlandı.Seyir terasları, kafeteryaları, yürüyüş alanları ve kır düğünü bölümleri ile Mersin keyifli bir yaşam alanına kavuşacak.En önemli projelerimizden biri de Kentsel tasarım ve yenileme projelerimiz.Kentin merkezinde yer alan Silifke, Atatürk, Yoğurt pazarı, Ulu Cami meydanını yenileyerek kentin kalbine kan pompaladık.Kent merkezini daha canlı enerjik ve sosyal iletişimi güçlü bir yer kıldıkMezitli ve Yenişehir Sahil Bandımızın da bakım onarımını yaptık, yeni estetik dokunuşlarla sahilimize modern bir görünüm kazandırdık.Yine ilçelerimize otogar projelerimiz Gülnar’da tamamlandı. Diğer ilçelerimizde devam ediyor.Hal çalışmalarımız var. Çiftçimize ve üreticimize sulama borusu desteği veriyoruz.Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engellilerimiz için de pek çok önemli sosyal projeyi hayata geçirdik geçirmeye de devam ediyoruz.

Belediye çalışmalarınız ile geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?

- Mersin vizyonuna yakışan Mersin’i her anlamda kalkındıran, Mersin’de yaşamaktan mutlu olacağımız pek çok önemli projelerimizin proje çizimleri tamamlandı.Bunlardan en önemlisi Metro. Metronun ihalesini yaptık inşallah en kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Yine ulaşım amaçlı deniz uçağı ve deniz otobüsü Projesini hayata geçireceğiz.Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek adına belediye yeni hizmet binası projesini hayata geçireceğiz. Bunun dışında; Aile Yaşam Merkezleri, Yenişehir Su Parkı, Müftü Deresi Regrasyon Alanı, Kent Merkezindeki Otopark Projeleri, Aile Ve Gençlik Merkezleri, Bilim Merkezi,Kent Müzesi-Yörük Müzesi-Narenciye Müzesi-Gastronomi Müzesi-Kuvayi Milliye Müzesi, Ulaşım Master Planı İle Yapılması Planlanan Kavşaklar, Spor Salonları Ve Futbol Sahaları gelecekte planladığımız projelerdir.

Eğitim, Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında ne gibi çalışmalarınız oldu veya bu alanlarla ilgili projeleriniz nelerdir?

-Mersin Akdeniz olimpiyatları sırasında çok fazla tesis yapıldı. Biz istiyoruz ki bu tesisiler dolsun çocuklarımız spor kültürüne sahip, aktif, dinamik kafası çalışan bireyler olsun. Mersin Büyükşehir belediyesi olarak spor alanında pek çok proje hayata geçirdik. En önemlilerden biri Uluslararası Mersin Maratonu ve Mersin bisiklet turu.Mersin Maratonu’nda dünyadaki 5 bin maraton arasından 56. sıraya yerleşip bronz label kategorisine yükseldik.Karakucak Güreşleri, Cumhuriyet Yağlı Güreşleri ile ata sporumuza sahip çıktık.Cev Plaj Voleybolu, Plaj Voleybolu Dünya Turu ile Mersin’de dünyanın önemli sporcularını buluşturduk.Spor akademileri ile 12 branşta 30 bin çocuğumuz kurs ve eğitim aldı.98 antrenör ve 182 sporcuyu toplam 1.037.223 TL ile ödüllendirdik. İlçelerimize tenis kortu ve spor alanları kazandırdık.

Mersin’in kültürel ve doğal varlıklarını koruma ve onarmaya yönelik çalışmalarınız var mıdır?

Tabi ki var. Mersin binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin en önemli başlangıçlarına şahit olmuş kıymetli bir kent…Özellikle Mersin’de uzun zamandır tarihi gün yüzüne çıkaran kazılara maddi destek verdik.Silifke Kalesi, Olba Antik Kent, Yumuktepe Antik Kent, Anemurium Antik Kent gibi pek çok önemli tarihi alana 2 Milyon 800 bin TL’lik maddi destek sağladık.İçme suyu ile nam salmış, derde deva Erdemli içmeleri de turizme kazandırıyoruz. Daha önce atıl halde olan şifalı içme suyu alanını düzenleyerek doğal güzelliklerimize sahip çıktık.Buraya gelen ziyaretçiler hem şifalı suyla buluşuyor, hem de kurduğumuz kamplarda temiz havanın keyfini çıkarıyor.

Belediye hizmetleri olarak yardıma muhtaç ve engelliler için neler yaptınız ve yapacaksınız?

- Göreve geldiğimiz günden bu yana söylediğim gibi biz her alanda vatandaşlarımız için fırsat eşitliği yaratmak, muhtaç olana yardım elimizi uzatmak. Özellikle engelli vatandaşlarımızın topluma karışmasını sağlamak için çok ciddi çalışmalar yaptık. Türkiye’de engelliler dairesini ilk kuran belediye olduğumuz için de oldukça gururluyuz ve mutluyuz. Öncelikle Mersin’de yaşayan engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Ve gördük ki onların sevgiye, ilgiye, hoşgörüye, toplum içine karışmaya ve kabullenilmeye ihtiyaçları var. Biz engeli olmayan insanlar maalesef olaylara sadece kendi dünyamızdan bakıyoruz ve onları anlamak için çaba göstermiyoruz. Şunu görmemiz gerekiyor bu dünya sadece engeli olmayan insanların dünyası değil. Bu dünya hepimizin ve biz onların yaşam alanlarını kısıtlıyoruz. Öncelikle onların yaşam alanlarını genişletmek ile işe başladık. Caddeler, kaldırımlar, yollar, oteller, Atm’ler ve aklınıza gelebilecek her alanda çalışmalar yaparak, Mersin’in her alanını engelli bireylerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Belediyemiz bünyesinde kendilerini geliştirebilecekleri kurslar, arkadaş edinebilecekleri etkinlikler yaptık. Meslek edindirme kurslarımız ile meslek sahibi olmalarını, düzenlediğimiz geziler ile yeni arkadaşlıklar edinerek toplum içine daha çok girmelerini sağladık. Hem ailelerinin yüzünü güldürdük hem de onları mutlu ettik. Özel eğitime ihtiyaç duyan otistik bireylerin eğitim alabilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla hizmet verecek olan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin yapımını kısa süre içerisinde tamamlayarak, merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik. 3 bin 562 m2’lik alan üzerine inşa edilen 34 öğrenci kapasiteli Merkez, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi” adı ile eğitim vermeye başladı. Tabi bunun yanında engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları alanda transfer hizmeti ve teknik malzeme yardımı veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın engel ve özelliklerine uygun bir ortamda sanat ve meslek eğitimi alabilmelerini sağlamak amacıyla yapımına başladığımız ve Türkiye’nin en büyük Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezi olma özelliği gösteren projemizde sona yaklaştık. İç donanımını tamamladığımız merkezimizi kısa süre sonra hizmete açacağız ve bu arada sadece özel bireylerimiz eğitim alacak. Merkeze engellilerin yaş, yetenek ve ilgilerine göre atölyelerde eğitim alacaklar. Bu sayede hem öğrenmiş olacaklar hem de toplum içine karışmış olacaklar. Dünyada ilk kez gerçekleştirdiğimiz sanatın tüm alanlarını, müzik, resim ve dansla harmanlayarak, engelli bireylerinde neler yapabileceğini gösterdiğimiz Uluslararası Engelsiz Sanat Festivalimiz ile dünya çapında bir festivale öncü olduk. Bu yıl bu festivalin ikincisini 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğiz ve yine dünyadan tanınış pek çok engelli sanatçımızı Mersin’de ağırlayacağımız için oldukça heyecanlıyız. Hedefimiz Mersin’i engelsiz bir kent haline getirerek, tüm engelli kardeşlerimizi refah içinde engelsiz bir kentte yaşatabilmektir. Tabi Mersin’de sadece engelli bireylerimiz için değil desteğimize ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek yanlarında oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz Dosteli Marketimiz ile toplumsal eşitsizlikleri temelinde ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Sosyal Güvenlik kurumuna tabi olmayan vatandaşlara yönelik gıda ve giyim yardımında bulunan ve 7 ilçede hizmet veren Dosteli Marketimiz ile 27 bin kişiye yardım elimizi uzatarak, ailelere umut olmaya devam ediyoruz.

Hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamakla ilgili çalışmalarınız nelerdir?

- Biraz önce söylediğim gibi bu dünya yalnızca insanların dünyası değil. Hayvan dostlarımızda bizimle birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımızın yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sistemli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bünyemizde bulunan hayvan ambulansımız ile yaralı sokak hayvanlarımızın imdadına yetişiyor ve Gözne’de bulunan hayvan bakım evimizde iyileşene kadar bakımlarını üstleniyoruz. Mahallelere, sokak aralarına ve park içlerine yerleştirdiğimiz kedi ve köpek besleme odaklarımız ile sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bildiğimiz gibi sahilimizde kedi dostlarımız için yaptırdığımız ve Türkiye’de bir ilk olan MiyavParkımız hayvan severlerden, yerel ve ulusal basından yoğun ilgi gördü ve beğeni aldı. Hayvan dostlarımız burada hem barınıyor, mamalarını yiyor hem de oyun alanlarında eğleniyorlar. Hep dediğimiz gibi biz Mersin’de ilkleri gerçekleştiren belediyeyiz ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nin yapımı tamamladık. Gerekli fiziksel ve teknik donanım tamamlandığı tesiste, 4 ameliyathane, 4 muayene odası, Laboratuar, anestezi bölümü, veteriner odası, röntgen bölümü, müşahede ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, soğuk hava deposu, kafeterya, mutfak, mescit, kedi ve köpekler için ayrı mama odası, tıraş odası, sahiplendirme alanı, serbest dolaşım alanları ve Miyavpark yer alıyor. Geçici Hayvan Bakım evinde kedi ve köpek dostlarımız için doğal yaşam alanları oluşturulurken, engelli kedi ve köpekler içinde ayrı yaşam alanları yer alıyor.

Bölge halkının belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?

- Biz göreve gelmezden önce vatandaşlarımız zaten bizim Tarsus’ta yaptığımız hizmetlerimizi görmüştü ve bize güvenerek bizi Büyükşehir belediye Başkanı yaptılar. Öncelikle vatandaşlarımızın bu desteği ve güveni için, bizi bu göreve layık gördükleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz göreve geldiğimizde karşımızda pek çok konuda geri kalmış, geride bırakılmış ve hizmet almamış bir Mersin vardı 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında sadece merkezdeki Büyükşehir’i değil, Mersin genelindeki 13 ilçenin yönetimini de devraldık. Bizden önce merkezdeki 4 ilçeden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile beraber Mersin’in tamamından sorumlu oldu. Biz ilk etapta ilçelerin eksikliklerini belirledik ve kaynak arayışına girdik. Dolayısıyla ilk yılımız yapılanma ile geçti. Ama ondan sonra ki yıllarımızda gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri daha önce görülmemiş bir şekilde Mersin geneline yayıldı. Vatandaşlarımız yıllardır özel idareden alamadığı birçok hizmeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. Vatandaşımızın tabiri ile söylüyorum; özel idare ile 50 yılda yapılamayacak işler iki yıl içerisinde yapıldı. Dolayısıyla vatandaşın memnuniyeti de bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Şu 24 Haziran seçimlerden bu yana değişik siyasi partiler ve bağımsız araştırma şirketleri anketler yaptı. Biz de 2 tane anket yaptık ve bu anketlerde gerçekten daha önce aldığımız oyun 10-12 puan üzerinde vatandaş bize destek veriyor. Bu sonuçlar bizi gerçekten mutlu ediyor ve çalışma azmimizi arttırıyor.Vatandaşımızın bizden beklentileri olduğunu biliyoruz ve bu beklentileri gerçekleştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve maya devam edeceğiz.

Belediye’nin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaları var mı?

- Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz her etkinlik ve organizasyonda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket etmeye çaba gösteriyoruz. Çünkü bir ve beraber olursak Mersinimizin hak ettiği yere geleceğini biliyoruz. Bu konuda da sadece yerel yönetimlere değil, kurum ve kuruluşlara da büyük görev düşüyor. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Amacımız yaşanabilir bir Mersin ortaya çıkarmak.

Mersin’in önemli bir sorunu var mı? Varsa en büyük sorunu nedir?

- Mersin’in en büyük sorunu işsizlik ve trafik. Yapılan araştırmalarda Mersin’in bir numaralı probleminin işsizlik olduğunu ve arkasından da trafik probleminin geldiğini biliyoruz. Bu sorunların çözümü için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir gayret içerisindeyiz. İstiyoruz ki Mersin’in önü açılsın, Mersin’in problemleri bir bir çözüme kavuşsun. Özellikle de baş sorun olan işsizlik konusunda yeni yeni yatırımlar Mersin’de Mersinliyle buluşsun.Trafiği biz bu hale getirmedik. Biz trafik sorununun çözümü için 3 tane bat-çık yaptık ve 2 tanesinin daha inşaatını başlatacağız. Mersin’debir toplu taşıma kültürü oluşturduk. Ayrıca Mersin Metrosu da trafiği ve ulaşımı rahatlatmak adına giriştiğimiz çalışmalardan bir tanesi. Göreve geldiğimizde 90 adet toplu taşıma aracı vardı, 30 tanesi arızalıydı. Biz yeni araç takviyesi yaptık ve arızalı olanları trafiğe kazandırdık. Bugün Taşucu’ndan Arslanköy’e kadar toplu taşıma aracı gönderiyoruz. Metro’yu da bir an evvel hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Metronun kazmasını vurmak ve hem ulaşımı hem de trafiği rahatlatmak için uğraşıyoruz.Mersin yaz aylarında Türkiye’nin 2 katı işsizliğe sahip. Kış aylarında da tarımdaki istihdam ortadan kalktığı için 2 buçuk katı işsizliğe sahip bir kent. Buna 300 bin Suriyeliyi de eklediğimizde Mersin’in işinin çok zor olduğunu görüyoruz. Bunun için de bütün paydaşlarla birlikte bu problemleri çözme mecburiyetimiz var.

Mersin denilince akla ilk gelen nedir?

- Mersin denildiği zaman akla tek bir şey gelmez. Mersinimiz her yönüyle, doğasıyla, iklimiyle, folkloruyla ve yemekleriyle dolu dolu bir kenttir. Mersin denilince akla tarih gelir, deniz gelir, doğa gelir, turizm gelir, güneş gelir, tantuni gelir, cezerye gelir, palmiye ağaçları gelir, sıcakkanlı insanlar gelir. Anlayacağınız o ki Mersin çok yönlü bir şehirdir. Hem doğası, hem iklimi hem de insanları bambaşkadır Mersin’imizin.321 kilometrelik sahil bandı ile Adana’dan Antalya’ya kadar uzanan bir bölge Mersin. Ulu Önder Atatürk’ün de çok sevdiği ve ‘Mersinliler Mersin’e Sahip Çıkınız’ sözlerini telaffuz ettiği adide şehirlerimizden bir tanesi. Doğu Akdeniz‘in en büyük şehirlerinden birisi olan Mersinimiz güney sahil şeridinde, mütevazı tatil yerlerinden biriymiş gibi görünse de, medeniyetlerin buluştuğu, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla önemli bir turistik merkez. Mersin, adeta tarihi mirasın üzerine kurulmuş. Ne yana baksanız geçmiş uygarlıklarının görkemli antik kentleriyle her an her yerde karşılaşıyorsunuz. Renkli tarihi, enfes doğası, güzel iklimi, verimli toprakları, çalışkan ve yeniliğe açık sıcakkanlı insanları ile görmeye değer bir şehir.

Mersin ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

- Aslında Mersin isminin nereden geldiği yönünde 2 farklı düşünce mevcut. Bir tanesi Oğuz Türkmen beylerinden bir aşiretten bu ismin gelebileceği yönünde iken, bir diğeri ise, Mersinimizde yaygın olarak yetişen murt bitkisinden bu ismin alınmış olabileceği. Batı kaynaklarında Mersin adının Akdeniz kıyısında çok yaygın olan myrtus ağaçlarından türediği yazıyorsa da, daha 17. yüzyılın ikinci yarısında buradan geçen ünlü gezgin Evliya Çelebi, şehrin dolaylarında Mersin oğlu diye bilinen bağlık, bahçelik bir Türkmen köyü olduğundan söz eder. Bu yüzden Mersin adının, bu Türkmen kışlağının adından türediği kabul edilir. Oğuz Türkmen beylerinden Mersin Bey’den geldiği yönündeki düşünceler Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de yer alır. Evliya Çelebi 1670’li yıllarda bölgemizden geçmiştir. Seyahatnamesinde Evliya Çelebi aynen şöyle söyler: “Kırk evli Hacı Alaittinoğlu Köyü’nü geçerek Gerendür Nehri’nden sonra Mersinlioğlu denilen 70 haneli bir Türkmen köyünde misafir olduk”. Bu yüzden Mersin adının bu Türk Oymağı’ndan geldiği düşünülüyor. Bir başka düşünce ise Mersin ağacından dolayı bu ismi aldığı yönünde. Arapların Hambelis dedikleri Myrtus- Murt adı verilen Mersin bitkisinden geldiği yolundaki iddialar da yaygın. Ayrıca Mersin kelimesinin Yunanca’da da Murt anlamına geldiği biliniyor.

Mersin’i diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Mersin; Doğu Akdeniz’in köklü tarihi ve her dönemde önemli bir yere sahip konumu ile yüzyıllar boyunca birçok medeniyete kucak açmış, Torosların en yüksek tepelerine kadar varan yaylaları ve Akdeniz boyunca uzanan tertemiz sahilleri ile rüya gibi bir şehirdir.Ruhu, dokusu ve yaşanmışlıklarıyla farklı kültürlerin kucaklaştığı, hoşgörü timsali insanlarıyla Anadolu’da bulunan saklı bir cennettir.Manastırları, kiliseleri ve camileriyle inanç turizmine anlam katan, dünyada üç ilahi dine mensup insanların mezarlarının yan yana olduğu nadir şehirlerdendir.Yöresel lezzetleri, verimli toprakları ve şifalı sularıyla doğanın ölümsüz sevgilerini barındıran Mersin, medeniyetlerin buluştuğu, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla Akdeniz’de eşine az rastlanır bir güzelliktedir.Tüm bu doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve denize çıkan sokaklarıyla bir kültür mozaiği olarak Türkiye’nin batıya açılan yüzüdür.Tarihe meydan okuyan duruşuyla bölgeye hükmeden güçlü bir deniz turizmine sahip olan Mersin, Türkiye'nin en yüksek gökdelenlerinden birine sahip olmakla birlikte, 3 büyük kentten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin bulunduğu 4 üncü kenttir.

Mersin’in kültürel faaliyetleri nelerdir?

Mersin; Türkmen ve Yörüklerin geleneksel Anadolu kültürüyle renklenen sofistik yapısını, modern çizgilerle dizayn edilen şehir yaşamıyla harmanlamış çağdaş bir liman kentidir. Marka şehir vizyonuyla faaliyetlerine devam eden Mersin, şehri ziyarete gelen konuklarımızı mutlu edecek, keyifli vakit geçirmelerine vesile olacak birçok ulusal ve uluslararası kültürel etkinlik, fuar ve sempozyuma ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bazıları; Mersin Narenciye Festivali, Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin Uluslararası Sanat Festivali, Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası gibi belediyemiz öncülüğünde gerçekleşen ve tüm dünyaya Mersin’i tanıtan kültürel faaliyetlerimizdir.

Mersin’in turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Her bölgesinde önemli kültür ve turizm değerleri bulunan Mersin; inanç, kültür, deniz, yayla, doğa ve spor turizmi ile öne çıkmakla beraber turizmin her çeşidine olanak tanımaktadır. Doğu Akdeniz sahilinde, Toros Dağları eteklerinde önemli bir liman kenti olan güzel şehrimiz Mersin, palmiye ağaçlarıyla gölgelenen yolları, özenle dizayn edilmiş şehir parkı, tarihi kalıntıları, müzeleri, kütüphaneleri, sayısız kumsalları, yaylaları ile çok değerli bir konuma sahiptir.Sahip olduğu doğal kumsallarının; ince ve temiz oluşu deniz turizmi yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerden tarafından tercih edilmektedir. Taşucu, Susanoğlu, Kumkuyu, Akkum, Kapızlı, Yemişkumu, Kızkalesi, Ören, Anamur Plajları bunlardan bazılarıdır.Kültür ve inanç turizmi açısından da zengin olan şehrimizin; il ve ilçe merkezlerinde bulunan müzeleri, SoliPompeiopolis, Kanlıdivane, Kızkalesi, ElaiussaSebaste, Uzuncaburç, Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti gibi tarihi alanları ziyaret edebilir, camileri, Eshab-ı Kehf, Danyal Peygamber’in Kabri, St. Paul Kuyusu ve Anıt Müzesi, Aya Thekla ve Alahan Manastırı gibi önemli inanç merkezlerinde manevi yolculuğa çıkılabilir.





Mersin’in yöresel yemekleri ve özellikleri nelerdir?

Akdeniz’in en güzel noktalarından birine konumlandırılmış olan şehrimiz, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her kültürün lezzetli mutfağından etkilenerek bugünkü tatlarına ulaşmıştır. Mersin’i ziyaret eden herkesin mutlak suretle tatması gereken yöresel lezzetlere değindiğimizde ilk akla gelen tantuni, Mersin’in Türkiye’ye ve çoğu zaman dünyaya açılan sembollerinden biri sayılmaktadır.Tantuni hem doyurucu hem de hızlı hazırlanan bir yemek olarak Mersin’de fast-food kültürünün dışına çıkarak ana yemeklerden biri olarak kabul edilir. Mersin, meşhur yemekleri yanısıra tatlılarıyla da ünlüdür. Bunların başında kerebiç ve cezerye gelir. Kerebiç, özellikle bayramlarda tüketilen ama yıl boyunca tercih edilen farklı lezzetiyle yerli ve yabancı turistlerin Mersin’den giderken yanında mutlaka götürdüğü özel lezzetlerdendir. İçi fıstıkla doldurulan kerebiç, esas lezzetini özel köpük kaymağından alır. Mersin ile sembolleşen kerebiç tatlısı, görüntüsü ve tadıyla yiyenlerin unutamayacakları tatlar arasında yer bulmaktadır. Mersin’in meşhur tatlılardan biri de cezeryedir. Havuç, şeker, ceviz ve hindistan cevizi kullanılarak yapılan cezerye, hafif bir tatlı olması sebebiyle hem yerel halkımız hem de şehrimize gelen konuklarımızca çok sevilmektedir.

Bizle paylaştığı değerli bilgilerden ötürü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

33 İçel-Mersin

Liman kentini, Mamure Kalesi’nden gözetledim,

Tepesine çıktım, gök mavisi denizle birleşti,

Renk yansıması netti. Birde orta çağı dinledim,

Kıyı boyu surlar, dünle bu günü bir bir anlattı.

Çağdaş plajlarıyla birleşen tarihini çok sevdim,

Maziye daldım, bilgime bilgi kattı her kalıntı.

Palmiye ağaçlarıyla süslü yolları ferahtı,

Çok güzel ağırlar, demez yerli veya yabancısın.

insanlığa toprak işlemesini ilk o öğretti,

Dünyada yok, üç ilahi mensup yan yana bilesin.

Adamkayalar, asırlık tarihine işaretti,

Kız Kalesi, Kanlıdivane yan yana yorulmazsın.

Anamur Çayın, mesire yerlerin suyu buz gibi,

Yaz ortasında, bir yağmur ormanına davetlisin.

Dibinde akan su, iç yeşilliğiyle saf tabii,

Cennet-Cehennem Çöküklerini görenler hak versin.

Huzuru bulmanın yeri; Akçakıl Koyu’dur tabi,

Doğu Akdeniz akşamların, bir yıldızıdır Mersin.

Hande Hamdiye AGİRMAN

Değerli okurlarımız; Isparta Valisi Sayın Şehmus GÜNAYDIN’ın yoğunluğu nedeniyle geçen haftaki röportajımız yarım kaldığı için 32-Isparta’nın röportajından önce 33-İçel-Mersin’in röportajını paylaştık. Isparta ilimizin röportajını da ileriki haftalar da sizinle paylaşmak dileğiyle.