"32 ISPARTA"

“Ülkemizin Gül Bahçesi-Isparta”

Isparta Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya GÜNAYDIN ile röportaj yaptık

Röportajı Yapan: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Röportaj Yapılan Kişi: Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya GÜNAYDIN

Bu hafta: 32 plaka kodlu, ülkemizin güneybatısında yer alan ve Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyindeki Göller Bölgesi'nde bulunan Isparta ilimizi konu aldık.

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Özet bir ifadeyle Isparta: Ülkemizin doğal bir cennet köşesi, bir kültür ve sanat merkezidir. Orta Çağdan bu yana ekonomik yönden bir ticaret merkezi olan Isparta; özellikle elma üretimi, halıcılığı ve gül tarımcılığı ile dünyaca tanınır.

Örneğin simgesi haline gelen Isparta gülü: Isparta halkımız, Gülcü İsmail Efendinin Isparta topraklarının gül yetiştirmeye çok elverişli olduğunu öğrenmiş ve günümüzde de sadece Isparta ilimizde üretilen gül yağı, tüm dünyadaki gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde altmış beşini karşılamaktadır.

Sabrın simgesi ve sevginin, saygının, hüznün, mutluluğun kısacası pek çok özel anıların çiçeği olan Isparta gülü; tarifi imkansız güzellikte bir görüntü sergilediği gibi, hoş kokusu, tıbbi değeri ve beslenmedeki yeriyle de büyük önem arz ediyor.

Gülün tarihi insanlığın tarihinden önce başlamış olsa da, Orta Çağda gülün tedavi edici özelliklerini ön plana çıkartılmış ve Rönesans dönemleri boyunca depresyonun en gözde tedavisi olmuştur. Ayrıca günümüzün ileri teknolojisiyle bu zarif gülden çıkarılan yeryüzünün en kaliteli gül yağı, uluslararası parfüm ve kozmetik markalarının vazgeçilmez kaynağıdır.

Saymakla bitiremeyeceğimiz gülün özelliklerini, Hz. Muhammed S.A.V.’in sözleriyle ile sonlandıralım. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde; “GÜL CENNET ÇİÇEKLERİNİN EN ULUSUDUR.” diye buyurmuşlardır.

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- Sayın Başkanım, sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz. Bu kez de sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Memnuniyetle. 1949 yılında Isparta Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Isparta’da tamamladım. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdim. 1976 yılında Isparta’da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdum. İdealindeki Türk İslam ve Osmanlı Mimarisi proje çizimleri ve uygulamaları olarak 49 m² konut + 4.000m² işyeri üretimi yaptım.1977 yılında Isparta Mimarlık Mühendislik Akademisinde öğretim üyeliği yaptım. 1979 yılında Hava Kuvvetleri İstihkam İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda etüd proje şefi olarak askerliğimi yaptım. Hava Kuvvetleri Araştırma ve Dinlenme tesis projelerini çizerek arşivledim.1980 yılında prefabrik ve modülasyon üzerinde lisans üstü mastırını yüksek mimar olarak tamamladım. Lisans üstü mastırı 250 tez arasında 1 seçilip mimarlık fakültelerine gönderildim. 1983 yılında yurt dışında Bremen’de “Hoch Schule Teknik Üniversine” davet edildim. Bu üniversite de misafir öğretim üyeliği yaptım. Aynı üniversite de Türk İslam Mimarisinin geçmişinden çağdaşlığa hakkında konferanslar verdim. Bu çalışmalarımdan dolayı Hoch Schule Teknik Üniversitesi Rektörü Mimarlık Bölüm Başkanından 10′a yakın başarı plaketi gönderildim. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine davet edildim. “Cumhuriyetin son 25 yılının mimarlığı” konulu konferanslar verdim. İTÜ yayın kurulu tarafından kitap haline getirilip yayınlandım.1987 yılında Antalya’da “Günaydın İnşaat Araştırma Ofisi ve Uygulama” firmasını genişletilmiş şekilde 1995 ve 1997 yıllarında Kütahya-Dumlupınar Üniversitesi 3000 dönümlük kampüs projesi yaptım. 160 bilim adamının bulunduğu proje tanıtım brifinginde proje beğenildi. Uygulanmasına karar verildi. Bu projemin 12 büyük inşaat firması tarafından yapımı devam etmektedir. 35 kişilik jüri önünde 9 ayrı mimari proje ofisi arasında, birincilikle projem kabul edildi. 400 dönümlük projenin 70 dönümlüğünün uygulanması bitmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi mimari tasarım derslerine girerek çok sayıda öğrencinin gelişiminde büyük katkılarda bulundum. 1999 Yerel Seçimlerinde Isparta Belediye Başkanı oldum. 2009 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek 2 defa MHP’den Isparta Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

- Yerel Seçimlerinde iki kez üst üste yeniden Isparta halkımız tarafından seçilmenizi neye bağlıyorsunuz?

İlk Belediye Başkanlığı dönemimde başta Katı Atık Projesi, Gökçay Mesireliği, Çay Boyu, Türk Köyü, Belmaş’ta 1410 konut’un 20 ay’da teslimatı, Bütün Mahallelerimize park ve çocuk oyun alanları, Kapalı Pazar Yerleri olmak üzere bir çok projeye imza attım. Bunların yanı sıra her yıl düzenli olarak binlerce aileye gıda, kömür, ilaç, tedavi, giyim ve maddi yardımlar sağladım. (Yapılan yardımların hiç biri reklam aracı olarak kullanılmamasına bağlıyorum.

- Çevreyi ve doğayı korumak ile ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Isparta tabelalar şehri olmayacak. Gül bizim için büyük bir proje, ancak yerli yersiz tabelalar dikilmiş, bunlar kaldırılacak. Isparta tabelalar değil, gül ve gülistan bir şehirdir. Bu gül dikimleri mayıs ayında düzenleyeceğimiz Gül Fuarı ve Festivalinin de hazırlığını teşkil ediyor. Dünyada, Isparta tek gül kenti olacaktır. Isparta açık hava gül müzesine dönecektir. Daha önceden Isparta kupkuruydu. Sidre tepesinden şehre bakıldığında yeşillik görünmüyor, sadece mezarlıklarımızda yeşillik göze çarpıyordu. Bunun üzerine şehrimize bir milyon adet ağaç dikimi gerçekleştirdik ve bu dikim çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Yeşil Isparta ismi ortadan kalkmıştı, o ismi tekrar geri kazandırdık. Şimdi sıra güle gelmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden gelen ekiplerimize vatandaşlarımızın ve herkesin yardımcı olmasını istiyorum. Yer gök gül, gülistan şehri Isparta olacak. Şehrimizde kişi başına 5 ağaç düşüyor, yine kişi başına 5,5 gül düşecek.

- Isparta ilimizin geleceği adına yeni veya devam eden çalışmalarınız nelerdir?

Isparta’yı müzeler şehri, kültür şehri yapıyoruz

Bizler tarafından kurulan ve 5 yıldan buyana hizmet veren Etnografya Müzemizin yanına inşa ettiğimiz Ergenekon Müzesinde çalışmalarımız devam ediyor.

İnşaatımızın sıvaları bitmek üzere. Yakın bir tarihte inşaat çalışmalarımız bitecek. Bu müzede bazı düşünceleri ortaya atmıştık. Burası uluslararası bir müze olacak. Türkiye’yi temsil ediyor, dolayısıyla Isparta’da Türkiye’yi temsil ediyor. İçerisinde bizim tarihimiz olan Ergenekon Destanı var. Ergenekon Müzesinde 600’ün üzerinde çok kıymetli masa saatleri ve köstekli saatler de yer alacak. Bu Isparta’mızda çok kıymetli bir arkadaşımızın eserleri, daha sonra da ismini açıklayacağız. Şimdiden kendisine de teşekkür ediyorum. Ayrıca Dede Korkut Müzesinin de yapılacak. “Türkiye’yi ve Türk devletlerini temsil edecek müzeler yapılıyor. Bittiğinde Isparta’nın kültür, gelecek, tarih bakımından şerefiyesi olacak.

Yenişehir'in otogar önünden geçen yolda başlatmış olduğumuz bisiklet yolu;

Çünür Yenişehir’e bir ay önce köy deniyordu. Şu anda Isparta’nın en iyi ve modern mahallelerinden birisi haline geldi. Hızlı, kaliteli iş yapıyoruz. Sıfırdan yapmış olduğumuz Çünür Yenişehir’e şimdi de bisiklet yolları yapıyoruz. Bu bisiklet yollarımız SDÜ ile bağlanacak.

Bu çalışmalarımızın sadece birkaçıdır. Şuanki yoğunluğum nedeniyle sadece bunları sizinle paylaşabildim.

- Bizlere kısaca son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğunuz etkinlik veya faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Isparta Belediye Başkanı olarak bizim tarafımızdan inşa edilen Gökkubbe Uluslararası Fuar Merkezi Isparta tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Isparta’da ilki 2017 yılında olmak üzere 2 kitap fuarı düzenlendik.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan kitap fuarına 2017 yılında 116 ünlü yazar ve 202 yayınevi katılırken, 2018 yılında 250 yayınevi ile 129 yazar katıldı. 10 gün süren fuara başta Ispartalılar olmak üzere Afyon, Burdur, Antalya illerinden insanlar akın ettiler. Türkiye’de düzenlenen kitap fuarlarına katılımın rekorunu kıran Isparta’da fuarını ilk yıl 249 bin kişi ikinci yıl da ise 264 bin kişi ziyaret etti. Kitap fuarı bundan sonrada geleneksel olarak yapılmaya devam edecek.

- Desteklemiş olduğunuz Tarihi Üzüm Pazarındaki İndirim Günleri, esnaf ve halkımıza olan yararından bahseder misiniz?

2 Kasım’da başlayıp, 11 Kasım'a kadar devam edecek olan indirim günleri kapsamında Üzüm Pazarı esnafı, ciddi oranlarda indirime gidiyor.

Bizim tarihi çarşılarımız var. Daha önce de Kunduracılar Sitesi esnaflarımız için böyle bir indirim günleri düzenlemiştik. Bunu yapmamızdaki amacımız hem Kunduracılar Sitemizi halkımıza hatırlatmak, hem de burada ekonomik canlılık sağlamaktı bunda da ciddi başarı elde edildi. Üzüm Pazarı tarihi, nostaljinin olduğu bir yer. Bu çarşımızda çeşitlilik var, buranın tanıtılması duyurulması gerektiğine inandık. Hep beraber bu dirence bizimde katkımız olsun istedik. İndirim günleri tarihini çok önceden belirlemiştik. Alışveriş yapanı maddi olarak rahatlatmak, esnafımızın da sürümden kazanmasını amaçlıyoruz. Tarihi Üzüm Pazarımızdaki dükkânlarımız çeşitli ürünler üzerine hizmet veriyor, çeşitlilik var, güler yüz var. Müşterisine ‘hoş geldiniz’ ‘nasılsınız’ diyerek hal hatır sorma var. Bunu bir AVM’de görmek mümkün değildir. Bu esnafımız Ahi Evran kültürünü bilen insanlar. İnançlarıyla beraber, sevgi ile alışverişi bütünleştirmiş kişiler. Asırlardır ayakta olan bu çarşımızı ve esnafını kaybetmememiz lazım. Bu değerlerimiz kaybolursa bir daha bunlar yerine gelmez. Geri dönüş çok zordur. Üzüm Pazarı esnafının hem ticaret yaptığını, hem gönül aldığını hem de şehrin tarihini, kültürüne katkı sağlamış olduk.

- Hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamakla ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Isparta Belediye Başkanı olarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundum. Geçen günlerde Gül Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen köpeklerin tüfekle vurulması sonrasında tedavisi süren hayvanlar hakkında da merkez görevlilerinden bilgi aldım.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundum. Burada hayvanlarımıza her türlü bakım yapılıyor. Veteriner hekimlerimize çalışmalarından

dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırmanın bir santimle yapıldığını ve yine merkeze değişik vakalarla gelen hayvanların gerekli işlemler sonrasında alındığı yere bırakılıyor. Vatandaşlarımız bu olayı tam olarak bilmiyor. Yasa gereği alınan hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaştırmalarının ardından alındıkları yere bırakılmaları zorunlu olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye’nin en iyi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine sahibiz. Merkezimiz açılışının 5-6 ay sonrasında tam olarak oturdu ve iyi bir hizmet veriliyor.

Bizlerle paylaşmış olduğu bu değerli bilgilerden ötürü Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Not: Isparta Valimiz Kayseri ilimize atandığı için daha önce kendisiyle gerçekleştirmiş olduğumuz ve yarıda kalan röportajı maalesef paylaşamadık.

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32 Isparta

Yurdumun gül bahçesinin içinden geçerken,

Kendime taçlar yaptım o pembe güllerinden

Peri desen değil, öyle hissetim gerçekten.

Akdeniz’in Göller Bölgesi-Isparta’dayken,

Tekti alanım, saat başı renk değiştiren,

Dört mevsim gördüm, Eğirdir Gölü’nü gezerken.

Yeryüzünün bir masalına benziyor bu kent.

Rengarenk halısıyla sanatını sergiler,

Elma ve kirazlarında eksilmez bereket.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kral Yolu’nda,

Lavanta Vadisi’nden bir gül bırak atana,

Gelendost Köke köylü yiğitleri de unutma.

Hazla konaklarsın Kızıldağ Millî Parkı’nda,

Sedir ağacın mavi yaprağından yok başka,

İyi gelir solunum yolu hastalığına.

Davraz Dağı bir olmuş yaz, kış sporu, kayakta,

Satır az, ne ben gibi acemi nede usta,

Seni kimse anlatamaz, hoş kokan Isparta.

Hande Hamdiye AĞIRMAN