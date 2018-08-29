"29 GÜMÜŞHANE"

Gümüşhane Belediye Başkanı Sayın Ercan ÇİMEN ile röportaj yaptık

“Doğa ve Hoşgörü Merkezi-Gümüşhane”

Röportaj: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Fotoğraflar: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman YETİM

Kısa bir aradan sonra bu hafta; 29 Plaka kodlu, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesini birbirine bağlayan Gümüşhane ilimizi konu aldık.

Gümüşhane, zirvelerin gümüş kenti olarak bilinmesinin yanı sıra, adıyla özdeşleşen parlak geçmiş ve geleceğiyle de en yaşanılır kentlerimizden biridir. Harşit çayının bulunduğu bir vadi üzerine kurulan şehrimiz, eski dönemlerden itibaren işletilen gümüş yataklarının varlığından ve bu kentimizin tarihin en önemli geçitlerinden biri olan İpek Yolu üzerinde bulunuyor olmasından dolayı son derece önemli bir merkez olma özelliği taşımaktadır.

Gelenek göreneklerini elden bırakmaksızın çağdaş yaşamıyla, hoşgörülü, güler yüzlü ve kültürlü insanlarıyla huzur veren Gümüşhane; her geçen gün biraz daha modernize olma yolunda ilerlemektedir. Aynı zamanda birer huzur ortamı olan gölleriyle, yükseklerden akan şelaleleriyle, kanyonların arasında tıkılan dereleriyle, Avrupa’nın en uzun ağaçlarına ev sahipliği yapan yemyeşil ormanlarıyla, insanlara ilk doğal barınaklık yapmış mağaralarıyla ve doruklara taç olmuş yaylaları ile de Gümüşhane her zaman ilgi çeken bir şehir olmuştur.

Peki, Gümüşhane’nin yer altı zenginlikleri: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarına göre; altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, barit, seramik, refrakter sanayisinde kullanılan refrakter kil cevheri, çok sayıda bölgede metalik maden, endüstriyel ve enerji ham madde yatakları tespit edilmiştir. Bir de 1936 yılında Fransız ve Alman jeologlar Gümüşhane’ye gelerek araştırmada bulunmuşlar. Yapılan araştırmada, yani 82 yıl öncesinde Gümüşhane’nin çok zengin maden yataklarına sahip olduğu o zaman da tespit edilmişti.

Yeşil doğayı tahrip etmeden, yüksek hassasiyetle günümüzün ileri teknolojisini kullanarak yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkartıp, başka ülkelere gönderilmeden, kendimiz işleyerek, yüksek kar elde edilecek şekilde ihracatını gerçekleştirirsek; Gümüşhane, en güzel illerimizden biri olduğu gibi, ülkemizin en zengin kentlerinden biri de olabilir.

Gümüşhane Belediye Başkanı Sayın Ercan ÇİMEN ile yaptığımız röportajı sizlere sunuyoruz.

- Sayın Başkanım, sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz. Bu kez de sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Öncelikle sizlere bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 1966 yılında Gümüşhane’de doğdum. Üniversiteye kadarki eğitimimi burada tamamladım. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldum. Siyasi hayatıma Doğru Yol Partisi’nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başladım. 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdim fakat 35 oy farkıyla seçimi kaybettim. Hizmetlerime devam etmek istedim ve 15 Şubat 2011 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldum.2014 yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkan Adayı oldum ve yüzde 57,5 gibi yüksek bir oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildim. 4 Nisan 2014 tarihinden beri bu görevi yürütüyorum.

- Gümüşhane’de sizin döneminizde başlayan ve halen devam eden çalışmalarınız nelerdir?

Göreve geldiğimiz günden beri şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmalarımıza başladık. Son 4 yıl içerisinde 70 ayrı noktada 130 milyon lirayı aşan yatırımların başlangıcını yaptık ve bazılarını da tamamlayarak hizmete açtık. Ben Gümüşhane'de AK Parti'den seçilen ilk Belediye Başkanıyım. Göreve gelişimizin ardından yaklaşık olarak bir yılık süreçte tüm planlamalarımızı yaptık. Tabi bunu yaparken kendimize iki önemli misyon belirledik. Bunların birincisi 2014-2018 yılları arasında şehrimizin tüm altyapı sorunlarını çözmez. Diğeri de 2018-2029 yılları arasında kenti modern bir kent haline getirmek. Allah'ın izni ile bu minvalde yürüyoruz. Son 16 yılda Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme ve değişim hızından şehrimizin mahrum kalmasını telafi etmek için çıktığımız bu yolda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane'ye ve Gümüşhane insanına hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Görev süremiz boyunca ilk günkü aşkla ilimiz ve insanımız için hizmet etme gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz.

- Belediye çalışmalarınız ile geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?

Büyük İslam Alimi Gümüşhaneli hemşerimiz Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin 'Esas olan hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur. Hem dünya hem ahiret saadetine erişir' buyruğu ile hareket eden bir anlayışa sahibiz. O'nun torunları olarak, biz yöneticiler için söylemiş olduğu bu sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz Gümüşhane’mizi daha yaşanır, daha çağdaş bir hale getirmektir. Bize oy veren vermeyen herkesin hizmetkarıyız ve halkımızın desteğiyle daha yaşanılabilir bir Gümüşhane'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için yola çıktık ve vatandaşlarımızın desteğiyle bunu başaracağız. Bu hizmetleri hayata geçirmemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimiz sayın Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a şükranlarımı sunuyorum

- Hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamakla ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Şehrimizin üst bölgesinde bulunan 140 dönüm arazide Kent Parkı ve Hayvan Barınağı projemizi hayata geçirdik. Belediyemize tahsis edilen 140 dönümlük arazi üzerinde bin 500 metrekarelik alana Kent Park ve Hayvan Barınağı Merkezi’nin kurulum çalışmalarını tamamladık. Geri kalan diğer yerleri doğal yaşam alanları olarak planladık. Burada yapılacak olan barınak ile Gümüşhane'deki yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkılacak. Hayvanlar burada her mevsim barınabilecekler.

- Belediyenin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaları var

Gümüşhane’mizi marka kent yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize ve insanımıza hizmet etmek bizim için şereftir. Bu kapsamında büyük illerde ne hizmet varsa şehrimize de o hizmet getirme gayreti içerisindeyiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Tabi bunu şehrimizin tüm dinamikleri ile başarıyoruz. İstişare ediyoruz ve hizmetlerimizi bu sonuca göre hayata geçiriyoruz.

- Gümüşhane’nin kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

Şehrimizin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinde restoresine devam ettiğimiz Zeki Kadirbeyoğlu (İbrahim Lütfi Paşa) konağımız var. Bu mahallemizde 3 medeniyet aynı anda yaşadı. Buranın tarihi yapısına kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra tarihe ve tarihi dokuya sahip çıkarak hizmetlerimize devam ediyoruz.

- Gümüşhane denilince akla ilk gelen nedir?

Gümüşhane denilince akla ilk olarak insanı ve havası gelir. Bizim insanımız çok sevecen, vatanına ve milletine bağlı insanlardır. Bakir doğası ve güzellikleriyle çok güzel bir şehirdir.

- Gümüşhane ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?

Gümüşhane, bin yıldır Romalılardan beri altın ve gümüş çıkarılan bir bölge. Gümüşhane adını da buradan alıyor. Süleymaniye’de Müslüman Türkler, gayrimüslim teba, Rum ve Ermeni Hristiyanlar barış içerisinde birlikte yaşadılar. Gümüşhane hoşgörü merkezidir.

- Gümüşhane’nin turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Limni Gölü, Torul kalesi Cam Seyir Terası, Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Süleymaniye Mahallesi ve Kürtün Örümcek Ormanları turizm destinasyonlarımızın başında geliyor. Herkesi bu doğa harikası güzelliklerimizi görmeye davet ediyorum.

- Sayın Başkanım, son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

Doğa ve hoşgörü merkezi olan Gümüşhane’mize sizi ve tüm okurlarımızı bu eşsiz şehrimize davet ediyorum.

Sayın Başkanım, ben de bu nazik davetiyeniz ve bizlerle paylaşmış olduğunuz değerli bilgiler için kendim ve okurlarımız adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

29. Gümüşhane

Doğu Anadolu ile Karadeniz arasından,

Ataların izi derdi, geçerken ipek yolundan.

Bir kaçıydı, değeri büyük baba anılarımdan,

Temmuz’un üçüydü, eğlenceliydi yayla festival

Gümüş madeninden almış adını, brütsüz açıklar.

İmera’da manastır, maziden kalmış yapılar,

Tomara şelalesi süt beyaz köpüğüyle akar,

Mağaralarda yer altından sergilenir levhalar.

Efsanelere konu olmuş sendeki yüksek dağlar,

Dik yokuşlu evler, beşik örtüsü eski konutlar.

Zilli kilimin Göktürk alfabetik motiflerinden,

Sezilir ki; zengin tarihini anlatır dokular.

Halkımın canla mal, ırzına yönelmişti düşmanlar.

Enver Paşa talimat verir, Vehip Paşa uygular,

Önce ulus elbet, Mütareke’yi geçersiz sayar,

Kafkas ordularıyla, geri alınır bu topraklar.

Hande Hamdiye Agirman