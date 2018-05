"28 GİRESUN"

Giresun Belediye Başkanı Sayın Kerim AKSU ile röportaj gerçekleştirdik.

Tescilli Fındığın ve Kirazın Ana Yurdu Giresun…

Röportaj: Hande Hamdiye AĞIRMAN

Resimler: Giresun Belediyesi

Bu hafta 28 plaka kodlu, Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ilimizi konu aldık.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in inci kentlerimizden birisi olan Giresun, gerek şehre hakim tepesi üzerinde kurulmuş ve Milli Mücadelemizin Kahramanı Topal Osman Ağa'nın anıt mezarının da içinde bulunduğu, sur ve saray kalıntılarıyla şehre ayrı bir görünüm katan Giresun Kalesi ve gerekse Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası, bakir ormanları, yaylaları, akarsuları, doğal ve tarihi değerleriyle de olsun oldukça ilgi çekmektedir. Ve işte Giresun ilimizin o eşsiz özelliklerini, Giresun Belediye Başkanı Sayın Kerim AKSU’dan öğreneceğiz.

Sayın Başkanım, sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz. Bu kez de sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?



9 Mart 1969 tarihinde Giresun Merkezde doğdum. İlkokul hayatıma Giresun Gazi Paşa İlköğretim Okulu’nda başladım. Ortaöğrenimini Merkez Orta Okulu’nda tamamladıktan sonra, Almanya’da 1983 – 1984 yıllarında Dil Kursu’nu bitirdim. 1987 yılında Giresun Lisesi’ni ve 1992 yılında da Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun oldum.

1992 yılında SHP üyesi ve Gençlik Kolları Giresun İl Başkanlığı görevini yürüttüm. 1995-1997 yılları arasında Ankara’da vatani görevimi tamamladıktan sonra, ilk iş hayatıma 1997 yılında Giresun’da Beyaz Eşya Mağazası kurarak başladım. Yine 1998 - 1999 yıllarında CHP Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri yaptım. 2003 - 2008 yılları arasında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı ve 2008 – 2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanlığı görevi yaptım. 2009 ve 2014 yıllarında belediye başkanı seçilip şehrimize hizmet etmeye talip oldum. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.



Giresun’da sizin döneminizde başlayan ve halen devam eden çalışmalarınız nelerdir?



29 Mart 2009 yerel seçimlerinde bu şehre hizmet etmek için belediye başkanlığı görevine talip oldum. Giresun halkının desteğini alıp Belediye Başkanı oldum. Halkımız ile el ele çalışıp birçok yeniliklere imza attık. 5 yıllık görevimizi tamamladık. 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Belediye Başkan adayı oldum. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek sayesindetarihinde ilk kez iki defa üst üste kazanan başkan oldum. İkinci dönemimizde de birçok farklı ve yenilikçi çalışmalar yaparak şehrimize hizmetimizi sürdürüyoruz. Görevde olduğumuz 9 yıl içerisinde birçok farklı ve yeni projeyi hayata geçirdik. Bundan sonrada bu şehre hizmetlerimiz devam edecek.



Belediye çalışmalarınız ile geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?



Belediye çalışmalarımızı şehrin dört bir noktasında sürdürüyoruz. Genel çalışmaların yanı sıra yapmış olduğumuz yenilikçi projeler ile şehrimize ve vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ve sosyal alanlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Hazırladığımız projelerimiz ile şehrimizi yeniledik. Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddesi’ni yeniden düzenleyip trafiğe kapatıp, yayalaştırdık. Atatürk Meydanı’na hazırladığımız projeyi hayata geçirerek daha yeni bir yaşam alanı ve meydan oluşturduk. Keşap Durağı bölgesini yeniledik ve Cumhuriyet Meydanı olarak Atatürk Meydanı’ndan sonra ikinci bir meydan kazandırdık. Kazancılar yokuşu, Cemal Gürsel Caddesi, Topal Sokak’a uyguladığımız projeler ile bu bölgelerin çehresini değiştirdik. Bulancak Durağı bölgesinde önemli kamulaştırmalar yaptık. Balık Pazarı, Kitap ve Oyuncak Kumbarası, Sokak Kütüphanesi, Durak Kütüphane, Gezici Sağlık Otobüsü, Yeni İtfaiye Binası, Yeni Belediye Hizmet Binası ve birçok yeni projeyi hayata geçirdik. Yaptığımız birçok projemizi geleceğe yönelik tasarlayıp planlayarak uyguladık. Belediyemiz tarafından bir ilk olan projelerimiz başka belediyeler tarafından örnek alındı.





Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında ne gibi çalışmalarınız oldu veya bu alan ile ilgili yeni projeleriniz var mı?



Belediye olarak bilim ve sanata her zaman önem veriyoruz. Şehrimizde konserler, tiyatrolar, ramazan eğlenceleri, söyleşiler, konferanslar ve benzer birçok etkinlikler belediye olarak düzenleyip, halkımızın kültür ve sanat alanında daha aktif olmaları için fırsatlar sağlıyoruz. Sportif alanlarda ise şehrimizin simgesi Giresunsporumuza her türlü katkıyı sağlıyoruz. Belediye basketbol takımımız YeşilgiresunBelediyespor’uTürkiye Basketbol Süper Ligine çıkartarak, şehrimizde basketbol sevgisinin en üst seviye ye çıkmasını sağladık. Spor alanında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine katkı ve desteklerimiz devam ediyor.

Soru 5-)Belediye hizmetleri olarak yardıma muhtaç ve engelliler için neler yaptınız ve yapacaksınız?

Yardıma muhtaç birçok ailemize yardım elimizi uzatarak onlara bir nebzede olsa güzel fırsatlar sağladık. Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin tespitlerini yaparak gıda yardımlarında buluyoruz. 2012 yılında başlatmış olduğumuz eşya toplama kampanyası ile durumu iyi olan vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası eşyalarını alıp, ihtiyacı olan ailelere ve üniversite öğrencilerimize veriyoruz.

Engelli Destek Birimini kurarak onlarla daha yakından ilgileniyoruz. Yenilenen tüm cadde ve sokaklarımızın kaldırımlarına engelli rampaları yapmaya özen gösteriyoruz. Görme engelli vatandaşlarımıza uygun yürüyüş yolları yaptık. Beyaz baston ve eğitim CD’leri dağıttık. Engelli vatandaşlarımızın 7/24 hizmetinde olan Engelli Taşıma Aracı projemizi hayata geçirdik. Parklar, meydanlar ve benzeri noktalara engelli aracı şarj istasyonları kurduk. Engelli arkadaşlarımız ve kardeşlerimizde hayatımızın bir parçası. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz dedik ve her zaman yanlarında olduk.



Bölge halkımızın belediyeye bakışı ve beklentisi nasıl?



Hizmetlerimizi halkın görüşlerini alarak planlıyoruz. Bir caddeyi yenilerken o bölgede yaşayanlar ve esnafların önerilerini alıp hizmet üretiyoruz. Bazen oylama dahi yaptığımız oluyor. Halkın beklentisi tabi ki öncelikle yaşam kalitelerinin yükselmesi. Türkiye genelinde olduğu gibi işsizlik Giresun’un da öncelikli sorunu. İnanın hizmet talebinden daha fazla iş talebiyle karşılaşıyoruz. Giresun Belediyesi bin üç yüz personel istihdam etmiş durumda. İmkânım olsa bir o kadar daha personel alırım. Gençlerin işsiz kalması beni çok üzüyor.



Belediyenin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaları var mı?



Giresun Belediye Başkanı olarak kurum ve kuruluşlarla önyargısız işbirliğini savunuyor ve uyguluyoruz. Konulara kişisel bakmanın Giresun’a faydası olmaz. Hedef Giresun’a bir eser kazandırmak ve gelecek nesillere bu güzel bir kent bırakmak.

Giresun’un kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

Giresun’un sit bölgesi olan Zeytinlik Semti Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım projesi devam ediyor. Bu proje belediyemiz, valilik, bakanlık gibi kurumların koordinesinde yürütülüyor. Doğu Karadeniz Bölgesinin yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası Milli Emlak bünyesindedir. Zaman zaman adaya bazı yapılar isteniyor. Bizim düşüncemiz bu güzel adanın korunması, yapılaşma dışında tutulmasıdır. Giresun Adası kuşların üreme alanıdır. Bu dünya da sadece bizlerin olmadığını, diğer canlıların yaşam hakkına da saygılı olmalıyız.



Giresun denilince akla ilk gelen nedir?



Giresun dendiğinde ilk akla dünyanın en kaliteli fındığı olarak tescillenen Giresun Kalite fındık gelir. Giresun yağlı fındığı dünya da bilinmektedir. Giresunspor ve büyük taraftarı Çotanaklar oldukça ünlüdür. Giresun Adası, Kalesi, Kümbet, Bektaş, Kulakkaya Yaylaları tanınır ve bilinirdir. Giresun mutfağı, yöresel ot yemekleri, pidesi, odun ateşinde döneri, sahilleri, plajları, her şeyden önemlisi dost ve sıcakkanlı insanları akla gelmektedir.



Giresun ismi nereden gelme ve isminin anlamı nedir?



Kirazın ana yurdu Giresun’dur. Bu nedenle de şehir adını o zamanlar kiraz anlamına gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden almıştır. Kiraz meyvesi dünya ya Giresun’dan yayılmıştır. Giresun Japonya’nın kirazı ile ünlü Sagae kenti ile kardeş şehir olmuştur.



Giresun’u diğer illerimizden farklı kılan özelliği veya özellikleri nelerdir?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun bir yarımada üzerine kurulmuştur. Giresun, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in inci kentlerinden birisidir. Doğal ve tarihi değerler açısından turizme oldukça elverişli bulunan Giresun’un 90 kilometreyi bulunan sahili, eşsiz güzellikleriyle mavi ile yeşilin kucaklaşmasına ev sahipliği yapmakta, bakir ormanları, yaylaları ve akarsuları görülmeye değerdir. Diğer illerden bizi ayrı kılan en önemli özelliğimiz,tarihi kimliğimiz, Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve özgürlüğe olan bağlılığımızdır. Giresun işgal görmediği halde 2 gönüllü alay kurmuş, vatan savunmasında binlerce şehit vermiş bir ildir. Dünya da kendi ili dışında şehitliği bulunan tek ildir. ( Afyon İşçehisar Doğanlar Köyü)



Giresun’un Kültürel Faaliyetleri nelerdir?

1988 yılında perdelerini aralayan Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Belediye Konservatuarı kültür ve sanatın yaşamasına en büyük katkıyı sunmaktadır. Konservatuar bünyesinde yaklaşık bin genç, halk oyunları, müzik, drama kurslarına devam etmekte. Ayrıca Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri ve Aksu Yarı Maratonu kentin her yıl düzenlenen önemli etkinlikleridir. Kent dışında yaylalarda yayla şenlikleri de doğaseverler için güzel organizasyonlardır.

13- Giresun’un Turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Giresun doğanın cömert davrandığı yeşilin her tonunun görülebileceği güzel bir floraya sahiptir. Kilometrelerce uzanan sahili, plajları yaz mevsiminin cazibe merkezleridir. Giresun kent merkezinde araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi İstanbul İstiklal Caddesi’nin eski günlerini anımsatmakta, Atatürk Meydanı, parklar ve çay bahçeleri yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olarak dikkat çekmektedir. Giresun’un turistik yerleri; Giresun Müzesi, Giresun Kalesi, Giresun Adası, Giresun Plajları, Bedrama Kalesi, Giresun Yaylaları (Paşakonağı Yaylası, Gölyanı Yaylası, Sis Dağı Yaylası, Kulakkaya Yaylası, Bektaş Yaylası, Kümbet Yaylası), SeyidVakkas Türbesi, Hacı Miktat Camisi, Giresun Kale Camisi ve Hacı Hüseyin Camisi.



Giresun’un Yöresel Yemekleri ve Özellikleri Nelerdir?

Giresun vejetaryen mutfağı olarak oldukça zengin çeşitleri sunmaktadır. Bunların başında, Karalahana Çorbası, Çalı çileği Çorbası, Mendek Çorbası, Etli Pancar (Karalahana) Sarması, Isırgan Yemeği, Fırın Kurusu Fasulye, Hamsi Böreği, Karalahana Diblesi, Fasulye Diblesi, Taflan Tuzlusu Kavurması , Kiraz Tuzlusu Kavurması, Merevcen (Diken Ucu) Kavurması, Fasulye Turşusu Kavurması, Mantar Kavurması, Pezik (Pazı) Mıhlaması, Sakarca Mücveri, Pezik (Pazı) Mücveri, Fındıklı Sütlü Tel Kadayıf, Samaksa, Siron, Mısır Unu Ekmeği, Hamsili Mısır Ekmeği, Pideler,Odun Ateşinde et döner, Fındıklı Badem, Fındıklı Güllaç, Pezik (Pazı) Kökü Turşusu ve Fasulye Turşusu gelmektedir.



Son olarak okuyucuya neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım?

Dünya da 2 milyonun üzerinde Giresunlu yaşamaktadır. İstanbul da sadece 700 bin dolayında Giresunlu olduğu kayıtlıdır. Bursa, Yalova ve Türkiye’nin dört bir tarafında hemşerilerimiz dağılmıştır. Avrupa ve özellikle ABD’de Giresunluları yoğun bir şekilde görmek mümkündür. Bu insanlar doğduğu bu güzel coğrafyayı bırakıp geleceğini gurbette aramak zorunda kalmışlardır. Biz belediye olarak gurbetteki hemşerilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Onlar bizim için çok önemli. Diyoruz ki yıllar önce gidenlerin emekliliklerini en azından doğduğu yerde geçirmeleri için davet ediyoruz. Biz istihdam sağlayacak her projeye destek veriyoruz. Giresun’un göçü geri döndürmesi, işsizliğe çare bulması en önemli sorundur. Giresun’u hak ettiği yere taşımamız gerekiyor. Bu konu sadece belediye tarafından çözülemez. İktidarın bu konuda ciddi adımlar atması gerekir.Şunu ifade etmek istiyorum. Giresun özgürlük kentidir. Giresun bir Avrupa kentidir. Giresun görülmeye değerdir.

Mevcut ve yeni projeleriyle birlikte Giresun ilimizin özelliklerini de layıkıyla anlatan Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

*

Evet, Sayın Başkanımızın da dediği gibi, “Giresun görülmeye değerdir.” Çünkü Anadolu’muzun doğal güzelliklerinin yanı sıra içinde yaşayan sıcak ve samimi insanlarımızın misafirperverlikleri de bir başkadır.

Anadolu’nun misafirperverliği; Anadolu halkımızla özdeşleşen ve toplumumuzun kültürel mirasının bir parçası olan misafirperverlik, geçmişimizden gelen bir incelik, bir görgü kuralı ve gelenek-göreneklerimizin hoş görü esasına dayanmaktadır. Doğası zengin, ancak asırlar boyunca halkı göç, savaş ve yoksullukla mücadele etmelerine rağmen tarihin her safhasında misafirperverliğini sürdüren kanaatkar bir milletin yurdudur Anadolu. Bizler de, bu tekdüze çalışma monotonluğundan, İnsanları birbirinden uzaklaştıran teknolojiden ve benim gibi soğuk insanlarla dolu kalabalık şehirlerin kaldırımlarından kurtulup, kendimizi ödüllendirmenin yolu, misafiri en iyi şekilde ağırlamayı ve uğurlamayı milli bir görev olarak benimseyen Anadolu halkımızın arasına karışmaktır. Bir de elektroloji sayesinde ışık veren fener ile ay ışığını ayırt edeceğiz. Nasıl mı? Beş yıldızlı otellerde gördüğümüz o üstün kaliteli hizmetin amacı, müşteri portföylerini genişletmektir. Oysa Anadolu halkımızın misafirperverliği, o yüz mimiklerindeki samimiyet ifadesinde saklıdır. Neticede küçük ve doğal bölgelerimizin turizmini canlandırmak, doğal tabiatımızı koruyan Anadolu halkımızı desteklemek, davetli ya da davetsiz misafir olarak içtenlikle karşılanıp, ağırlanmak ve dönüşte de “yeniden bekleriz” dileğiyle uğurlanmak istiyorsak eğer, yaz tatilimizi Anadolu’muzda geçirelim.

Giresun kalesinden gözetledim tüm şehri,

Sordum, nereden bu yeşille mavinin rengi?

Şaşırdım, dizayn desem saf tabilik her yeri,

Gördüm birçok kesimi, hiç yoktu ki benzeri



Gazi caddesi yeni nesle ışıktı sanki,

Doğu Karadeniz’i temsilen bir tarihti.

On yaşta yöneticiydi, alamazdılar ki,

Osman Ağa’nın müdafaa ettiği kenti.



Fındıkla kirazı dünyaya o ifşa etti.

Rehber, hafif yokuşlu yaylasına çık dedi,

Fındık topla, an gelir keyif mola saati,

Özü sözü bir dille “yaklaş kızım” biçimi.



İş bilmezsin demeden kucakladılar beni,

Birde helal çalışma neymiş anladım tabi,

İnsanların neşeli hali mest etti beni.

Tatlı üslup ile tanıdım Giresun seni.

Hande Hamidiye AĞIRMAN

Not: Erken seçimin yaklaşmasıyla Belediye Başkanlarımızın Yoğunlukları Nedeniyle ve benim de bu tatil döneme denk gelen bazı özel işlerimden dolayı yaklaşık üç ay röportajlarıma ara veriyorum.