"25 ERZURUM"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN ile yaptığımız röportaj

“Türk yurduna 1945 metre yüksekten bakan, kartal yuvası, vatanın çatısı: Erzurum”

RÖPORTAJ: HANDE HAMİDİYE AĞIRMAN

Bu hafta 25 plaka kodlu ve ticari anlamda lokomotif görevi üstlenmiş, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük illerimizden birisi olan Erzurum ilimizi konu aldık.

Tabi yine her hafta olduğu gibi röportajımıza geçmeden önce genel konularla birlikte Erzurum ilimizle de ilgili bazı bilgileri içeren bir köşe yazımı sizinle paylaşacağım.

Yüksek Rakımlı Bölgelerin İnsan Sağlığına Olan Yararları:

Ülkemiz yedi coğrafi bölgelere ayrılmasında etken olarak alınan en önemli kıstaslar; genel itibari ile yer şekilleri ve iklimi gibi bazı önemli özelliklerinin yanı sıra yedi bölgelerimizin yükseklikleri birbirlerinden farklılıklar göstermesidir. Coğrafi bölgeler arasında rakımı en yüksek olan bölge Doğu Anadolu Bölgemizdir. Ve bu bölgemizin sınırları içerisinde bulunan on dört ilimizin de yükseklik rakımları birbirlerinden farklıdır. Bu illerimizden biri olan ve ortalama rakım yüksekliği 1900 m’ye tekabül eden Erzurum, üstünde bulunduğu platosu, çevrili olduğu sıradağlar ve yaylaları ile ülkemizin en yüksek ili konumunda olup, dağcılık başta olmak üzere turizm için çok yönlü özellikler taşımaktadır.

Geçmişte de Yüksek Rakımlı Bölgelerde İnsanlar Daha Sağlıklı Yaşıyormuş

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; Peru’da yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait 4500 metre yükseklikte kurulu yerleşim bölgeleri keşfedilmiştir. İnsanların yüksek irtifalarda yaşamaya genetik olarak uyum sağlayabildiğini aynı zamanda çok eski dönemlerde de insanların yüksek rakımlı bölgelerde daha sağlıklı bir yaşam sürdüklerine dair bir diğer çoğu araştırma da bu sunucu belirtiyor.

Yüksek Rakımda Üretilen Ürünün Besin Değerinin Yüksek Olduğunu Söylüyor Uzmanlar

Çok sayıda bilimsel araştırmalara göre: Erzurum gibi serin ve yüksek rakımlı bölgelerde, arazi yükselmesine paralel olarak çevre kirliliği ve kimyasal kullanımın azalmasıyla üretilen meyve, sebze başta olmak üzere tüm ürünlerin lezzetliliği ve besleme değeri daha yüksektir. İnsan beslenmesi ve sağlığı açısından ürün içeriklerinin yüksek yerlerde daha zengin olduğu ve hayvanlar için de otların içeriği daha yararlı ve lezzetli olduğuna dair uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Günümüzde bu ürün sektörünün yarattığı istihdam ve gelir hacmi ile çoğu ülkede büyük ekonomik değere sahip sektörlerden biridir. Ancak bu ürünlerin yaklaşık yüzde sekseni bizim ülkemizde yetişse de, maalesef hala bu ürünlerin sektörüne gereken önem verilmemektedir. Oysa Avrupa ülkelerinde yüksek yerlerde üretilen ürünler pazarda daha yüksek bir fiyatla satılıyor. Erzurum ilimizin bu özelliğinin farkına varılması ve daha çok rağbet görmesi dileğiyle.

Yüksek Rakımlı Bölgeler İnsanı Fiziksel Aktiviteye Teşvik Eder.

Dağcılık; 18.-19. yüzyılda gelişmiş bazı ülkelerde maddi durumu iyi olanların boş zamanlarını değerlendirmek ve hayatlarına farklılık getirme arayışı sonucunda bir spor dalı olarak sayılmaya başlamış ve bu etkinlik 20.yüzyılın başında diğer ulusların da ilgisini çekmeyi başarmıştır. 1931 yılında, merkezi Cenevre'de olan Uluslararası Dağcılar Birliği (UIAA)'nin kurulmasıyla da Uluslararası bir spor dalı haline gelmiştir. Ülkemizde de, Üniversite kulüpleri ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesinde bu spor dalının varlığını korumakla beraber her geçen gün popülaritesini daha da yükseltmesini desteklemektedir. Doğa sporlarının bu denli gelişmesi, insanın ilgi odağı haline gelmesi ve spor faaliyetleri içinde grafiği hızla artan yeni bir dal oluşmaya başlamasının nedeni ise, modern yaşamın sağladığı kolaylıkların yanında hayatımızdan hareketi de azaltmasıdır.

Dolayısıyla her mevsimde dağcılık için çok uygun bir kent olan Erzurum, Kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, kampçılık, yamaç paraşütü, paramotor, yelken, doğa fotoğrafçılığı, buzul tırmanışı, dağ bisikleti, rüzgar sörfü ve benzeri dünyanın en ünlü doğa sporlarını yapmak isteyen ziyaretçileri için temiz doğasıyla güzel bir ortam sağlamaktadır.

Şunu da belirtmekte fayda var; dağcılık vb. fiziksel aktivite gerektiren sporlarda ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerin molekülleri daha dağınık olduğundan aldığımız nefes, vücutta daha az oksijen sağladığı için doğru nefes almamız ve bolca sıvı tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca ister doğada, ister spor salonlarında veya sağlık kontrolünden geçmiş, uzun süre sporla ilgilenmekten kendi bedenini iyi tanıyanlar evinde, kısaca nerede ve hangi tür sporu yaparsak yapalım, ilk etapta zayıflamak veya daha düzgün bir fizik için değil, başta bedenimizin sağlığı için spor yapalım ki, iç sağlığımız ile dış görünümümüz birbiriyle çelişmesin. Her daim sağlıkla-sporla kalın

25. haftanızda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN ile gerçekleştirdiğimiz bu bilgi yüklü röportajımızı sizlere sunma zamanı.

Sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz ama yine de okuyucularımıza özel kendinizi tanıtır mısınız Sayın Başkanım?

1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesi Kılıççı Köyü’nde doğdum. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara’da bankacılık ihtisasında bulundum. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladım. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildim. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildim. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldum. 1999 seçimlerini tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldum. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldım. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulundum. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatıma Parlamento’da devam ettim. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yürüttüm. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundum. 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde hemşehrilerimin büyük teveccühüyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildim.

Erzurum’da sizin döneminizde başlayan ve halen devam eden çalışmalarınız nelerdir?

AK Belediyeler, bugün gelinen noktada Güçlü Türkiye’nin yapı taşı konumuna ulaşmıştır. Bizler sadece yerel hizmetlerle sınırlı değil aynı zamanda tarihi, kültürel, sportif faaliyetlerle şehrin doğal kaynaklarını, imkânlarımız ölçüsünde keşfediyor, kentin ticari, ekonomik ve iktisadi hayatına yön veren projeleri de uygulamaya koyuyoruz.

Şehirlerimizin cazibe merkezi olması için kentsel dönüşüm, eğitim, üretim, sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm ve spor gibi tüm alanlarda etkin ve aktif çalışmaları hayata geçiriyoruz. Erzurum’da ‘Korunan Tarih, Dönüşen Şehir’ sloganıyla başlattığımız ve Türkiye’ye model olan kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz, 27 bölge ve 4 ilçede 10 milyon metrekarelik alanda sürüyor. Ortadoğu’nun en büyüğü olarak değerlendirilen Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi’ni tamamlayarak kentimiz ve bölgemizin hizmetine sunduk. Birinci etabı tamamlanan Kültür Yolu Projesi’nde ikinci etabı sürüyor. Yalnızca Erzurum’a değil, bölgeye, Türkiye’ye ve hatta Dünya’ya yeni bir ufuk kazandıracak olan Gökyüzüşehri Parkı Projesi’nin yapımı devam ediyor. Bilge bir nesil hedefiyle başlattığımız ve kendine özgü mimarisiyle geçmiş ve geleceği buluşturan bilgi evlerini ilçelerimizde dahil olmak üzere şehrimizin dört bir sathına inşa ediyoruz. Kültür şehri Erzurum’da kale çevresinde 26 tarihi evi restore ederek, şehrin tarihi dokusunu koruma altına aldık. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerini, dünya çapında birer kayak merkezine dönüştürmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığımız çalışmalar neticesinde, şehrimizdeki 1527 okulun bakım ve onarımını yaptık. Tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’a, bölgenin en büyük canlı hayvan borsasını inşa ediyoruz. Hayvancılığın topyekûn gelişimi için ilçelerimize toplam 9 canlı hayvan pazarı yapıyoruz. Erzurum’da tarım faaliyetlerini zirveye taşımak amacıyla 172 gölet ve 165 sulama tesisi yaptık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize 6 bin 500 hayvan sulağı dağıttık. Vatandaşlarımızın daha hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla il genelinde 10 mobil, sağlıklı kesim için de ilçelerimize 10 adet modüler mezbaha kurduk. İl genelinde 2154 kilometre içme suyu hattı, 1025 kilometre kanalizasyon hattı ve 179 foseptik çalışması yapıldı. Şehrimize 3 arıtma tesisi ve 287 yeni depo inşa ettik. Aspes borulardan oluşan şehrimizin altyapısını 100 yıl ömürlü duktil borularla yeniliyoruz. Şuana kadar 126 kilometrelik alanda gerçekleştirilen bu çalışmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Yağmur sularını kanalizasyondan ayrıştırarak 100 kilometre uzunluğundaki altyapıya yağmur suyu hattı döşendi. Can Suyu Projesi ile 362 kilometrelik hatta otomatik yağmurlama sistemini hayata geçirdik. Dağı taşı aşan ekiplerimiz kırsalda 2 bin 176 kilometre stabilize yol yaptı. 5 bin 867 kilometrelik arazi ve yayla yolu oluşturduk. 1220 kilometre yolun bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 1977 kilometrelik yola sathi kaplama yaptık. Güvenli bir ulaşım ağı için 269 menfez ve 27 bin 454 metrelik istinat duvarı inşa ettik. Kent merkezine 4 yılda 1 milyon 153 bin ton, kırsala da 13 milyon 825 bin metrekare asfalt döktük.3’ü merkez olmak üzere toplam 20 ilçemizde nazım imar planı ve uygulama imar planı çalışması yapıldı. 4 yılda 1 milyon 271 bin 985 metrekarelik alanda kamulaştırma yaptık.Kent merkezi ve ilçelerimizde başlattığımız sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme projelerimizle, caddelerimizi daha prestijli bir görünüme kavuşturduk. Yerel yönetimin banisi olan muhtarlarımıza yeni muhtarlık ofisleri inşa ettik.Kent merkezi ve ilçelerimizdeki camilerimizi baştan aşağı onardık, il genelinde taziye ve imam evleri inşa ettik. Şehrimizin kentsel ve estetiksel görünümü için birçok bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirdik. 4 yılda 50 bin ağaç, 600 bin ağaççık ve 5 milyon çiçek toprakla buluşturuldu.Dadaşlar diyarını ışıl ışıl bir hale getirdik. ‘Fil Geçti Köprüsü Yayalaştırma Projesi’ kapsamında Cumhuriyet Caddesi’ni peyzaj, cephe sağlıklaştırma ve prestij cadde uygulaması ile muhteşem bir görünüme kavuşturduk. İl genelinde bulunan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Merkezi ile 4 yılda 30 bin vatandaşımızı meslek sahibi yaptık.Erzurum’da daha güvenli bir ulaşım için Sevk ve İdare Merkezi ile Uydu Takip Merkezi’ni hayata geçirdik.Onuncu Araç Filosu ile birlikte makine parkımıza toplam 1120 yeni araç dâhil ettik. Kentte hava kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında ev ve iş yerleri sürekli denetim altına alındı. Gürültü kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında gürültü haritaları oluşturuldu. 7 vilayetin tıbbi atıkları toplanarak bölgemiz çevresel anlamda daha temiz bir hale getirildi. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeraltına çöp konteynırları yerleştirdik. Adres kodu talebinde bulunan ofis-işyeri, mesken ve kamu kurumları için mekânsal adres kayıt sistemi üzerinden ve alana çıkılarak 39 bin adres tespiti yapıldı. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın en ekonomik koşullarda ev sahibi olması için 2 bin 527 konut yaptık. Bir Ömür Bir Fidan Projesi ile 20 bin anneye ulaştık. 120 okulda 8 bin 841 öğrencimize diş sağlığı eğitimi verdik. İl genelinde Organik Et ve Süt Üretim Projesi’ni hayata geçirdik. 1 milyon 145 bin dönüm alanda sağlıklı bir kent için ilaçlama çalışması yaptık. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilimiz ve bölgemizdeki 280 bin hayvanın tedavisi ve bakımını üstlendik. 1000 mahalleye güneş enerjisi ile çalışan otomatik klorlama sistemi kurduk. İl genelinde nazım imar planı ve uygulama imar planı çalışması yaptık.17 ilçemizde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile halihazır harita yapımlarını tamamladık. İl genelinde 133 peyzaj, park ve mesire alanları inşa ettik. Erzurum’un görsel güzelliği adına şehir merkezi ve ilçelerimizi aydınlatma elemanları ve özel ışık tasarımlarıyla donattık. Sıkıştırılmış Doğalgaz Dolum İstasyonu, Yıldızkent Sevk İdare Merkezi, İstasyon Sevk Ve Uydu Takip Merkezi’ni inşa ederek şehrimizin ulaşım ağını konforlu ve güvenli bir hale getirdik. Doğu’nun en büyük ‘İyilik hareketi’ olarak adlandırılan Hayır Çarşısı ile 65 bin kişi ve 698 aileye umut ışığı olduk. Cenaze hizmetleriyle Türkiye’de örnek bir kent olduk.515 yayın evi ve 380 yazarın katıldığı ve toplam 1 milyon 245 bin ziyaretçinin katıldığı 3 büyük kitap fuarı düzenledik.976 söyleşi, etkinlik, anma günü, konser, tiyatro, film gösterisi ve konferans düzenledik. Üniversiteye hazırlanan 17 bin 567 gencimize eğitim seti ve üniversiteye hazırlık kitapları dağıttık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 200 yerli ve yabancı futbol kulübünü ağırladık. 150 ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna imza attık. Şehrimizin dört bir sathına futbol, basketbol, tenis, güreş, golf sahaları ve olimpik yüzme havuzları gibi 30’u aşkın sportif yatırımlar yaptık. Kış Spor Okulları’nda 20 bin öğrenci kayak yapmayı öğrendi.”

Sayın Başkanım, geçen yıl radyo programıma canlı telefon bağlantısı ile yayınımıza katıldığınızda, bizlere yapım aşamasındaki birkaç projenizden bahsetmiştiniz ve yanlış hatırlamıyorsam o projelerin bazılarını faaliyete geçirmişsiniz. Bu durum, geleceğe yönelik bölge halkımıza vermiş olduğunuz sözleri yerine getirdiğinizi kanıtlıyor.

Peki, vermiş olduğu vaatleri yerine getiren bir lider olduğunuza göre, bölge halkımızın belediyeye bakışı, beklentisi ve memnuniyeti nasıl?

Bunun yanı sıra, sosyal ve kültürel alanda çalışmalarınız nelerdir?

Öncelikle bu doğru tespitiniz için teşekkür ediyorum. Halkımızın belediyemize bakışı, beklentisi ve memnuniyeti çok yüksek bir seviyede… Bugün gelinen noktada toplam 491 projeyi hayata geçirdik. Sosyal ve kültürel çalışmalarda bölgemizde önemli projeleri hayata geçirdik. Sosyal projelerimiz arasında yer alan ve en önemli çalışmalardan biri olan “Bir Ömür Bir Fidan Projesi”nde 20 bin anneye ulaştık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Beyaz Masa birimi tarafından yürütülen proje kapsamında, dünyaya gözlerini açan her bir bebek için toprağa bir fidan dikiyoruz. Proje kapsamında annelere, Abdurrahman Gazi Türbesi mevkiinde bulunan Bir Ömür Bir Fidan Hatıra Ormanı’na çocuklarının adlarını taşıyan ve toprakla buluşturulan fidanın sertifikasını ve bebek bakımıyla alakalı tüm ürün ve eğitici broşürlerin yer aldığı bebek bakım seti hediye ediyoruz. Doğu’nun en büyük iyilik hareketi olarak adlandırılan Hayır Çarşısı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biridir. Kurulduğu günden beri maddi durumdan yoksun vatandaşlarımıza gıda, eşya ve giyim yardımı yapan Hayır Çarşısı, şimdiye kadar yaklaşık 70 bin vatandaşımıza yardım elini uzattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü cenaze hizmetleri kentte her kesimden takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir itinayla yürütülen çalışmalarda memnuniyet oranı yüzde 100’e ulaştı. Her vefat eden için merhum ve merhumelerin aziz hatırasını yaşatmak adına toprakla buluşturulan fidanların beratlarının cenaze sahiplerine teslim edildiği kentte, imam hatipler tarafından mezarlıklarda kurulan Kur’an Kürsüsü’nde 7/24 kerim kitabımız okunuyor. Türkiye’de sadece Erzurum’da bulunan bu hizmet sayesinde Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlık’ta kurulan kürsüde Kur’an-ı Kerim canlı olarak tilavet ediliyor. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaştı. 27 noktada bulunan ESMEK’lerde son 4 yılda 56 farklı branşta yaklaşık 2 binin üzerinde kurs açtık. 14 günden başlayarak 8 aya kadar süren kurslarımızda şimdiye kadar 30 bin vatandaşımız eğitim gördü.

Tarihini, kültürünü, geleneğini bilen bilge bir neslin inşası için il genelinde Bilgi Evleri yapmaktayız. İçerisinde birçok sosyal donatı unsurların yer aldığı bu evlerde kentin kültürel birikimini koruyarak vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Türk edebiyatına yön veren Nurettin Topçu ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi seçkin simaların adlarını taşıyan Bilgi Evleri’nin yapımı sürüyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin örnekleriyle geçmiş ve geleceği buluşturan bir anlayışla inşa edilen 13 bilgi evinin yapımı devam ediyor.

Belediye çalışmalarınız ile geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?

Ülkemizde 1950’li yıllarda başlayan hızlı şehirleşme süreci, metropol kentleşmeden farklı bir çizgide gelişmiştir. Bilinen bir mantıktaki şehirleşme olgusu kentte fiziki mekân birliği, farklı kültürdeki bireylerin karşılıklı ilişkilerini zorunlu kılar. Göçle başlayan nüfus hareketleri, birçok alanda toplumsal değişmeyi hızlandıran ve şekillendiren bir süreçtir.Dolayısıyla nüfus, şehirlerde, kozmopolit ve farklılaşmış bir toplum yapısının oluşmasında en önemli belirleyicilerdendir. Bilindiği gibi kentleşme esas anlamıyla demografik bir ifade olsa da, sosyal, kültürel ve ekonomik alanları da yakından ilgilendirmektedir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizdeki bazı şehirlerde yoğun iç göç, hızlı kentleşme ve çevre, hava kirliliği, konut, uyum, doğal alanların kaybolması, ulaşım, trafik ve eğitim problemlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Göreve geldiğimiz gün binde eksi 22.3 olan göç verisini, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda yaptığımız hamle yatırımlarıyla binde eksi 12.2 seviyesine çektik. Bu ne demek 2013’te göç alan göç veren 17 bin 215 kent ortalamasının 9 bin 383’e inmesi demek. Yine Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla 2015’teki 26 bin olan yerli ve yabancı turist sayısını 407 bin 417’ye çıkardık. Tam 15 katı. Bizim geleceğe dönük en büyük önceliğimiz şehrimizin turizm destinasyonlarını gün yüzüne çıkararak şehrimizi turizm ve sporda Avrupa’nın seçkin bir kenti yapmaktır. Bütün bunları yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık.Medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkaracak en önemli projeler olimpiyat kentinde tek tek hayat buldu. Bugün gelinen noktada gelişen kentler, kültür kentleri, yeşil kentler ve paylaşan kentler gibi modern şehir akımları arasında yerini alan bir şehir hüviyetine kavuştuk.

Erzurum denilince akla ilk gelen nedir?

Erzurum denilince akla ilk Palandöken Kayak Merkezi, tarihi ve kültürel mekânlar, turizm destinasyonları ve Anadolu’nun seçkin mutfak kültürü akla gelir.

Erzurum’un turistik yerlerini tanıtır mısınız? Erzurum’un kültürel ve doğal varlıklarını koruma veya onarmaya yönelik çalışmalarınız var mı?

İnanç, doğa, kış ve yaz turizmi başta olmak üzere Dünya’nın görülmeye değer en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum, olimpiyat ruhuna sahip bir cazibe merkezidir. Tarih ve medeniyet kenti, kadim geçmişi ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesini barındırmaktadır. Türk tarihini yansıtan Dünya’nın ender simge ve motif kentlerinden biri olan şehrimiz, tarihi İpekyolu’nun geçiş noktalarından biridir. Tarihimizin ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıklarımızı dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Erzurum; tarihi mirasının zenginliği, kültürel ve sosyal değerlerinin çeşitliliği, kültür-turizm aktörlerinin dinamizmiyle dünyanın en çekici coğrafyasına sahiptir. İşte bu nedenledir ki kültürel varlıklarımızı ve değerlerimizi tüm çeşitlilikleriyle sahiplenmek, özenle korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak, insanlık ailesiyle paylaşmak ve tanıtmak hepimizin ortak vazifesidir.

Erzurum’un yöresel yemekleri ve özelikleri nelerdir?

Ülkemizde yöresel yemek kültürü bölgelere özgü oldukça farklı ve zengin seçenekler sunduğundan yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler içinde bu otantik lezzetler önemli bir çekim noktası oluşturmaktadır. Turizm sektörünün en önemli kısmını yiyecek ve içecek faaliyetleri oluşturmaktadır. Özellikle gastronomi birçok turizm şekliyle kolaylıkla entegre edilebilmekte ve yöresel yemekler turistik çekiciliği artırmaktadır. Erzurum, yemek kültürünün çok zengin olduğu bir ilimizdir. Erzurum mutfağını farklı kılan özelliklerin başında coğrafi yönden ipek yolu üzerinde bir kavşak oluşu ve başta Osmanlı Devleti olmak üzere pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıdır. Erzurum, Kafkaslar ve Balkanlara uzanan yolların kesişme noktasında bulunmaktadır. Bu yüzden çevresindeki coğrafya ve kültürlerin mutfaklarından da etkilenmiştir. İlimizin coğrafi özellikleri ile yemeklik malzemelerin doğal ve organik olması da lezzet farkının nedenleri arasındadır. Hayvancılığın merkezi olan Erzurum, başta et ve süt ürünleri olmak üzere hayvansal ürünler konusunda da Türkiye'nin en iddialı şehirlerinden biridir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin gastronomi kültürüne katkıda bulunmak adına Türk mutfağının en seçkin örneklerini ihtiva eden Erzurum’un yöresel lezzetlerini bir kitapta topladık. Şehrimizin en önemli turizm değerine sahip olan Erzurum mutfağıyla ilgili hayata geçirdiğimiz “Erzurum’un Turizm Potansiyeline Gastronomi Kültürü ile Katkı Sağlama Projesi” kapsamında hazırlanan bu yayınla kentimizin yöresel lezzetlerini tanıtarak, kent kültürünü daha geniş kitlelere duyurmaya çalıştık. Dünya’nın sayılı gurme şeflerinin beğenisini kazanan bu çalışmada, birbirinden seçkin bu lezzetleri ülkemizin mutfak kültürüne kazandırmaya çalıştık.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz Sayın Başkanım?

Biz göreve gelirken söylemlerimizde ‘Rüya Şehir Erzurum’ olgusuna dikkat çekmiştik. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Türk yurduna 1945 metre yüksekten bakan, kartal yuvası, vatanın çatısı” diye tanımladığı Erzurum’u şair ve sanatçıların ilham aldığı, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir kente dönüştürmeye çalışıyoruz. Biz ‘Bu kentin rüyasını, hedeflerini ve hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz’ demiştik. Hamd olsun verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Biz ‘Zirveye çıkmadan başarıya ulaştık’ demeyiz. Bu nedenle Anadolu’nun zirve şehrini, Anadolu’nun önsözü olan milli mücadele kentini, olimpiyat şehrini zirveye taşımak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

Bu bilgileri bizlerle paylaşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN’e sonsuz teşekkür eder ve saygılarımızı sunuyoruz.

25 Erzurum



On iki Mart bir insanlık namınadır kurtuluşum.

Kazım Karabekir Paşa’mı hep saygıyla anarım,

Bil ki bundandır Palandöken yüce dağ yükselişim.



Kışım soğuk geçse de yüzümden eksilmez gülüşüm.

Çifte Minareli Medrese’sinden doğar güneşim,

Halkımdan belli, Nene Hatun’dan gelme dik duruşum.



Erzurum kızdırsa bir sırt çantamla nasıl giderim?

Yok ki başka Tortum Göl, Oltu çaylar, Aras Irmağım,

Parlak, yer yuvarı beyaz kayalardır ışık farım.



Üç Kümbetler hangi asırdan? Sen de bir düşüne dur.

Bir tek Erzurum’lu Dadaş deyip geçme ne olur,

Cesur, zalime karşı, mert insanın anlamı budur.



İlk yerleşim kültürünü görüp gideyim, deme dur.

Kış turizmiyle en eski İpek yolu yoğun olur,

Gelişmiş dünyanın sayılı merkezi Erzurum’dur.

Hande Hamidiye AĞIRMAN