"20 DENİZLİ"

Denizli Valisi Sayın Hasan KARAHAN’dan Denizli hakkında net bilgiler aldık!

“Girişimci insanıyla tüm dünyanın göz bebeği marka bir kenttir Denizli”

RÖPORTAJ: HANDE HAMİDİYE AĞIRMAN

20 plaka kodlu ve Ege Bölgemizin 2. büyük kenti olan Denizli, renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle ilimizin sembolü haline gelen Horozu ile de meşhur bir şehirdir. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis ile beraber 19 antik kenti bulunan başlı başına bir sanat eserdir Denizli. Köklü tarihi, coğrafi konumu, iklimi, doğal ve turistik yönden önemli özelliklere sahip olan Denizli, ekonomik faktörleriyle de ülkemizin eşsiz bir yerleşim ve uygarlık merkezidir. Yani Ege Bölgesi seyahatleriniz arasında mutlaka bulunmalıdır Denizli.

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Bu yaz tatili tercihinizi muhteşem manzaraları görme, doğa ile tarihin buluştuğu ve her yanı pozitif enerji dolu olan Denizli’den yana kullanabilirsiniz.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte herkesin farklı bir tatil anlayışı olduğunu bilen seyahat turları ve acenteler bizlere farklı seçenekler sunarak, rekabetin yoğun olduğu tatil alanında öne çıkmaya çalışıyorlar. Yaz tatili denince ilk akla deniz, kum, güneş gelse de, başka alternatifleri de göz önünde bulundurup, neye ihtiyaç olduğumuza karar veriyoruz. Kimimiz sakin, sessiz bir geziyle rahatlayabiliyor, kimimiz ise macera ve aksiyon dolu olanıyla. İdari veya resmi olsun, herkesin ihtiyaç duyabileceği bir etkinliktir tatil. Yani iş hayatı, ailevi sorumluluklar, yoğun koşuşturma, trafik vb. bizi olumsuz etkileyen etmenler sonucunda gerek fiziksel gerekse zihinsel yorgunluk kıskacına girebiliyoruz. İnsan psikolojimiz ve fiziksel sağlığımız için mevcut rutinimizin dışına çıkma gereksinimini duyabilmekteyiz.

Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti

Ülkemiz dünyada; tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan bir turizm destinasyonu olarak tanınıyor. Bu güzel turistik yerlerimizden birisi de; Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve Hierapolis arkeolojik kentidir. 1988 yılındaUNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne giren ve Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Pamukkale-Hierapolis, Hristiyanlar için de önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni Hierapolis Antik Kenti’nin Hristiyan alemi için hac merkezi olarak kabul edilmesidir.

Denizli ilimiz ile beraber ülkemizin de dünyaya açılmış penceresi olan Pamukkale Travertenleri, dünya üzerinde benzerleri bulunan ancak benzerlerine göre daha fazla tercih edilen bir doğa harikasıdır. Bünyesinde 17 adet sıcak su termalini bulundurması birçok hastalığın iyileşmesinde etkin bir rol üstlenmesiyle Pamukale Travertenleri benzerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Uzmanların deyişiyle “Kaynağından yaklaşık 35-36 derece sıcaklıkta çıkan bu suyun içeriğinde bol miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunuyor. Su, oksijen ile birleştiğinde bir anda içeriğindeki karbondioksit ve karbon monoksit uçuyor. Maddelerin hal değiştirip yok olması sırasında kalsiyum karbonat çökeliyor ve travertenlerin olduğu bölgede birikiyor.” Sıcak su termalleri günün her saati ziyaret edilmekte ve travertenlerinin sunduğu görsel zenginlikleriyle de yılda binlerce turisti ağırlıyor. Pamukkale Travertenlerinde Kendinizi bulutların üstünde hissedeceğiniz için zihninizi boşaltan ve sakin bir ruh hali edinmenize yardımcı olacaktır. Neticede isabetli bir tatil seçimi yapmış olmanın mutluluğuyla döneceksiniz.

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20. haftamızda Denizli Valisi Sayın Hasan KARAHAN’ın anlatımıyla Denizli ilimizi daha yakından tanıyacağız.

Sayın Valim Denizli ilimizi tüm dünya tanıyor peki siz Denizli’yi nasıl tanıtırsınız?

-Girişimci insanıyla tüm dünyanın göz bebeği marka bir kenttir Denizli.

Lycos Vadisi içinde yer alan İlimiz, antik dönemde bir geçiş ve kavşak noktası; ticaret ve haberleşme merkezi iken günümüzde de aynı özelliğini koruyan nadir illerden olan Denizli, Türk ekonomisinin dışa açılan en önemli kapılarından biridir.

Denizli pek çok yönden farklı özellikleri bünyesinde barındıran bir kent. Denizli dünyada tek olan Pamukkale, kırmızı su ve horozu ile marka haline gelmiş ve tekstilin başkenti haline gelerek “Anadolu Kaplanı” unvanını haketmiştir. Ayrıca; tarım ve hayvancılıktan, tekstil ve mermere, bakır kablo için tel sanayisinden tutunda cam, kâğıt, metal, makine ve çimento sanayisine kadar her alanda ürettiği ürünleri ile sanayi alanında, termal enerji kaynakları ile sağlık, tarım ve enerji sektörlerinde markalaşma yolunda hızla ilerlemektedir.

Denizli, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 10’ncu, yurtdışı ihracatıyla da Türkiye’de 8’inci sırada yer alarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi haline gelmiştir.

Denizli İlimizin Kuruluş Tarihi

-Denizli ilk defa M.Ö (261-245) yılları arasında bugünkü şehrin 6 km kuzeyinde Eskihisar Mahallesi civarında kurulmuştur. Toplam nüfus 1.005.687’dir. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye genelinde 21. sırada yer almaktadır. İlimizde nüfus artış hızı %1.23 olup Ege Bölgesi nüfusunun % 9,79‘u Denizli’de yaşamaktadır.

Mevcut Çalışmalar Ve Denizli İlimizin Geleceği Adına Yeni Projeler

-2018 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan toplam 719.000 metrekare yüz ölçüme sahip Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB; ülkemizdeki ilk jeotermal tarıma dayalı ihtisas OSB olacaktır. Bu bakımdan seracılığın ilimizde geleceğin sektörleri arasında yerini alması beklenmektedir.

İlimizde 2017 Kasım sonu itibariyle 314.763 kişi işgücünde olup, işsizlik oranı %6.5’ tir. Kadın istihdamın toplam istihdama oranı ise 2016 yıl sonu itibariyle ilimizde %32.76 olup, Türkiye ortalamasının üzerindedir. İlk 9 ayda 14.492 kişiye ilave istihdam sağlanmıştır.

Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi faal olup, Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Islah Organize Sanayi Bölgesi, Kocabaş Mermer Islah OSB ve Makine İhtisas OSB ise kuruluş aşamasındadır.

İstanbul Sanayi Odasının 2016 yılı ilk 500 firma sıralamasında 11 , ikinci 500 firma sıralamasında ise 13 Denizli firması bulunmaktadır.

İlimizde gerçekleştirilen toplam ihracatın 2016 yıl sonu itibariyle %59.2’ si tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait olup bunu %12.51’lik payla elektrik ve elektronik sektörü takip etmektedir.

Denizli ili genelinde 784 Okul, 14.355 öğretmen ve 187.658 öğrenci ile eğitim öğretim çalışmalarımız yürütülmektedir. Pamukkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversitede 14 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yıllık Yüksekokul , 12 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Eğitim - öğretim faaliyetlerine 59.669 öğrenci, 1897 Akademik, 1490 İdari personel ile devam etmektedir.

Merkezefendi İlçesi Hükümet Konağı inşaatı 11,7 Milyon TL ihale bedeli ile Mayıs 2018’de tamamlanacaktır.

Fiziki gerçekleşmesi % 40 dır. Serinhisar Hükümet Konağı 8,5 Milyon TL ihale bedeli ile İhale edilmiş olup geçici kabul aşamasındadır.

Bekilli Emniyet Müdürlüğü inşaatı 3,4 Milyon ihale bedeli bulunmakta olup % 75 fiziki gerçekleşme ile çalışmaları devam etmektedir.

36.45 Milyon TL ihale bedeli bulunan kavşak yapımında % 79 fiziki gerçekleşmeye ulaşılmış olup, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete açılması planlanmış olup çalışmalarımız devam etmektedir.

Şehir stadı 1950 yılında yapılmış olup; o dönemde kullanılan inşaat malzemelerinin sağlıklı olmadığı değerlendirilmektedir. 15 bin kişilik kapasitesi yetersizdir ve ihtiyaca cevap verememektedir. Atletizm sporlarının yapımına da elverişli 3035 bin kişilik yeni bir stadyum yapılması ilimizin öncelikli bir ihtiyacını karşılayacaktır.

Merkezefendi İlçesinde ihalesi yapılacak olan 295 kalp-damar cerrahi servisi, 102 kadın doğum ünitesi, 488 diğer servisler olmak üzere toplam 1200 yatak kapasiteli şehir hastanesi kamu-özel ortaklığı ile ihale aşamasındadır.

Denizli'nin Tarih Ve Kültürel Mirasının Korunmasıyla İlgili Çalışmalar

-İlimizdeki antik kent alanlarında küçük bütçelerle restorasyon kazıları Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle devam etmektedir.

DENİZLİ DENİNCE İLK AKLA GELENLER

Denizli denince akla ilk gelen Beyaz travertenleri ile Pamukkale ve uzun ve ahenkli ötüşü ve güzel görüntüsü ile Denizli Horozu gelir.

DENİZLİ’NİN İSMİ NEREDEN GELME

Denizli adı, tarihi kaynaklarda başka başka isimler şeklindedir. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer’iye sicilleri “Ladik” ismini vermektedir. İbni Batuta’nın seyahatnamesinde “Tonguzlu” denilmektedir. Mesaliküllebsar’da da “Tonguzlu” olarak kaydedilmiştir. Timurlenk’in zafernamesini yazan, şerafettin Zeydi “Tenguzluğ” ve “Tonguzluğ” gibi iki isimden bahsetmektedir. “Tengiz” kelimesi eski Türkçe’de “deniz” demektir. “Tengüzlü” ise bugünkü imlâsıyla “Denizli” demektir. Netice olarak yukarıda ifade ettiğimiz açıklamalarda belirtildiği gibi, kesin bir ad veremiyoruz. Kanaatimizce “Tonguzlu” ve “Tenguzlu” kelimeleri zamanla ağızdan ağıza değişerek “Denizli” şekline gelmiştir.

DENİZLİ'YE ÖZGÜ KÜLTÜREL FAALİYETLER

Denizli de akla gelebilecek her türlü kültürel etkinliğe rastlamak mümkündür. El sanatları ve tekstille ilgili değişik etkinlik ve festival, yöresel ürünlerle ilgili festivaller, yağlı güreş festivalleri, tiyatro ve müzik festivalleri gibi… Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ve festival tarihlerine ilgili belediyelerden ve Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.

DENİZLİ’NİN TURİSTİK YERLERİ

TERMAL TURİZM

Denizli, ilk kent kültürlerinin ortaya çıktığı Kalkolitik Çağ’dan (Bakır Çağı) beri kesintisiz yerleşime sahiptir. Tarihi Anadolu kadar eski ve renkli olan Denizli, kurulduğundan bu yana önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olarak çok değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tanıklık ettiği dönemlere ilişkin tarihi ve kültürel birikimleri ile günümüze kadar gelmiştir. Kuruluşundan itibaren Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir kavşak noktası, ticaret ve haberleşme merkezi olmuş ve bu özelliğini halen devam ettiren Anadolu’nun en önemli şehirlerindendir. Denizli doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Antik Çağlardan itibaren Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir kavşak noktası, ticaret ve haberleşme merkezi olan Denizli bu özelliğini halen devam ettiren sanayisi ile de ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan nadir illerdendir.

DENİZLİ’Yİ DİĞER İLLERİMİZDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİ

Termal Sağlık Turizmi ile ilgili İlimiz termal su kaynakları bakımından dünyanın en zengin alanları içinde gösterilmektedir. Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan öncelikli geliştirilecek bölgeler içinde yer alan ilimizde, termal marka kent oluşturulmak üzere; Çardak Beylerli, Buldan Yenicekent-Bölmekaya, Sarayköy İlçesinde Tekkeköy, İnsuyu, Babacık ve Kızıldere Bölgesi, Akköy İlçesi Gölemezli Bölgesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Denizli’ye 18 km uzaklıkta (Hierapolis Antik Kenti) Pamukkale de 35oC deki su; Doktor muayenesini takiben hastanın durumuna uygun olarak kalp-damar sertliği, tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemi ve Damar Hastalıkları, Damar İltihabı ve Reyno Hastalığının rahatsızlıklarının tedavisinde önerilmektedir. (Otel, Apart Otel ve Pansiyonlarda) Kırmızı Su ve Termal Çamur sayesinde pek çok hastalık ve sağlık probleminize şifa bulacaksınız. Akköy- Gölemezli Termal Turizm Merkezi alanı Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarına bitişik olarak, bu bölgenin kuzey batısında yer almakta, Akköy İlçesine bağlı Gölemezli Beldesi, Çeşmebaşı ve Kavakbaşı Köyleri yerleşim alanlarını da içine alacak şekilde yine Akköy İlçesine bağlı Belenardıç Köyünün yerleşim alanı dışında güneydoğu bölgesi ile Denizli merkez İlçeye bağlı Haytabey ve Eymir Köylerinin yerleşimi dışındaki güney-batı bölgelerini kapsamaktadır. İlçede jeotermale dayalı seracılık yapılmaktadır. Jeotermal MTA kaynak 4 (dört) adettir. Kaynaklar nitelik bakımından birbirinden farklıdır. Birisi çamur hamamı olarak kullanılır. Sıcaklıkları 35-60 0C arasındadır. Kaynak sularının bileşiminde karbondioksit, sülfat, sodyum ve kalsiyum bulunmaktadır. Gölemezli Çamur Kaplıcaları: Merkez ilçeye bağlı Gölemezli Kasabasındaki su Deri, Sedef, Mantar, Egzama, Hemoroit, Kireçlenme, Romatizma gibi hastalıklara iyi gelir.

KAKLIK MAĞARASI

Denizli Ankara karayolunda Denizli il merkezine 30 km mesafede Honaz ilçesi Kaklık kasabasındadır. Mağaralar insanların ilk doğal barınaklarına oluştururlar. Bu nedenle uzun yıllardan beri araştırmacıların dikkatlerini üzerlerine çekmiş ve ayrıntılı araştırmalara konu olmuştur. Ancak bu özelliklerinin yanında mağaralar içlerinde sakladıkları gizli güzelliklerin keşif ve seyrinin insanlara verdiği mutluluk, mağaracılığın son yıllarda bir bilim dalı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bunun yanında bir spor dalı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kaklık Mağarası damlataşı, sarkıtları ve dikitleriyle süslü olup, Pamukkale’de bulunan travertenlere benzer, traverten basamaklarıyla eşine rastlanmaz güzellikte olup, Küçük Pamukkale veya Mağara Pamukkale olarak adlandırılmaktadır. Mağara içerisinde bol miktarda termal su bulunmaktadır. Berrak, renksiz ve kükürt kokulu olan bu su varlığı bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

KELOĞLAN MAĞARASI

Dodurgalar Keloğlan İni Mağarası Denizli’ye 60 km mesafedeki Acıpayam İlçesinin 18 km doğusundaki Dodurgalar Kasabasının 3 km batısındaki Mallı Dağın Doğu yamacında yer alır. Batı Anadolu ve Ege Bölgelerini Akdeniz’e bağlayan Denizli-Antalya Karayolu bu mağaranın hemen yakınından geçmektedir. Toplam uzunluğu 145 m olup, yatay olarak gelişmiş geçit konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın içindeki bol miktardaki sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damlataşları bu mağarayı adeta damlataş ormanına döndürmüştür. Bu nedenle Turizm amaçlı kullanıma çok uygun bir yerdir. 2003 yılında turizme kazandırılmış olup sosyal imkanlar mevcuttur.

GÜNEY ŞELALESİ

Güney Şelalesi, Denizli ili, Güney ilçesi, Cinlere Koyu sınırları içinde yer almaktadır. Güney ilçesinin yaklaşık 4 km güneyinden gecen Menderes Nehri'nin kenarındadır. Şelale doğal güzelliği bakımından görülmeye değer yerlerdendir. Denizli'ye 70 km uzaklıktaki gizli cennet, birinci derecede SİT alanıdır. Güney ilçe merkezinin 3 km uzağında Cindere dağı yamaçlarından çıkan sularla oluşuyor. Büyük Menderes nehrine yaklaşık 20 m yüksekten nazlı nazlı dökülen şelale suyu kireçli, bunun sonucu olarak ta şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana getiriyor. Gün doğumundan akşama dek izlenmesi gereken Güney Şelalesi gelin duvağı tül perde, yelpaze biçiminde zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlaları yıllarca süren akışıyla sarkıt dikitleri olan Damlataş Mağarası oluşturmuş, şelale akış seti içinde oluşan mağara içinde yüzülebilen derinlikte bir de göl saklıyor.

SAKIZCILAR ASMAALTI ŞELALESİ

Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Köyü'nde yer alan şelale eşsiz bir tabii güzellik sergilemektedir. Ağlayan Kaya olarak bilinen şelale, 30 metre yükseklikten dökülmektedir. Yeşille suyun birleştiği şelalenin dibinde alabalık yetiştirilmektedir. "Hocanın Yeri" olarak bilinen yer ilçe halkı tarafından çok sevilen bir piknik yeridir.

HOMA (GÜMÜŞSU) ŞELALESİ

Çivril'in Doğu kesiminde, Çivril-Dinar yolu üzerinde ilçeye 30 km mesafedeki kasabaya buradaki suyun iyi niteliği nedeni ile Gümüşsu adı verilmiştir. Gümüşsu kasabasına 10 km uzağında bulunan Düzbey Köyünde II. Haçlı seferinin savaş alanı Miryakefalon adındaki tarihi alanı vardır. Yaklaşık 30 metre yükseklikten şut yapan bir şelale bulunmaktadır. Suyu çok soğuk ve tatlıdır.

Yayla Turizmi

BEYAĞAÇ TOPUKLU YAYLASI:

On beş hektar civarında kısmen dalgalı bir düzlüğü bulunmaktadır. Etrafındaki heybetli ağaçları, havası, soğuk ve kaliteli içme suyu kaynakları ile ünlüdür. Günübirlik piknik ve çadırlı kamp için uygundur. İlçe merkezine 20 km uzaklıkta yaklaşık 1700 rakımlıdır. Yaylanın batısındaki tepelerden Gökova körfezini ve yaz aylarında gün batımını izlemek çok keyiflidir. Beyağaç topuklu yaylası güneş enerjisiyle aydınlatılmaktadır. Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olan topuklu yaylasında; Restoran, fırın, tandır kuyusu ve alabalık havuzları vardır. Ayrıca çim futbol ve voleybol sahaları geçtiğimiz yıllarda hizmete açılarak ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. Yaylada Alt yapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Çeşme, duş ve tuvaletler imkanları vardır. Toplu halde organizasyonlar için 200 kişilik yer hazırdır. Çocuk parkı mevcuttur ve ahşap -kıl çadırında geceleme imkânı vardır. Yayladaki toplam yatak sayısı 70’dır. Yaylada sosyal tesis ve kapladığı alan itibariyle 2 futbol takımının aynı anda kamp yapabilir.

Tesisleri büyük beğeni görmektedir. Ayrıca Köyceğiz üzerinde yol yapım çalışması programa alınmıştır. Yolun bir kısmı stabilizedir. Yaylaya Beyağaç ilçesi üzerinden ulaşım mümkündür. Her yıl haziran ayında Topuklu Yaylasında şenlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda yağlı pehlivan güreşleri, Halk Konserleri ve çeşitli gösteriler yapılmaktadır.

Yukarı-Aşağı Erikli Yaylası: Honaz’a 10 km mesafededir. Etrafı tamamen çam ağaçları ile kaplı geniş düz bir arazidir. Lala Bağlar Yaylası: Honaz ilçesine 3 km’lik mesafede, etrafı çam ormanları ile kaplı, fazla büyük olmayan düz arazidir.

Süleymanlı Yaylası: Buldan ilçesine asfalt yol ile bağlı 8 km’lik bir mesafededir. Geniş düzlük bir alandadır. İçi tamamen sazlarla kaplı, büyük bir göle sahiptir. Göl kenarında yaklaşık 30 yıllık ve halen çalışır durumda 8 odalı otel vardır. Çam ağaçlarıyla kaplı, fazla yüksek olmayan dağlar vardır.

Lala Bağlar Yaylası: Honaz ilçesine 3 km uzaklıktadır. Yolu topraktır. Konaklama ve altyapı tesisleri yoktur. Etrafı çam ormanı ile kaplıdır.

Taşdelen Yaylası: Babadağ ilçesine 5, Sarayköy ilçesine 20 km’lik mesafede olup, stabilize yol ile bağlıdır. Hisarköy’de “Attuda” antik kenti vardır. Yayla üzerinden 23 km’lik yol ile Aphrodisias’a ulaşılmaktadır. Yayla engebeli arazide olup, çam-kestane-ceviz, ve benzeri ağaçlarla kaplıdır.

DENİZLİ – TELEFERİK – BAĞBAŞI YAYLASI

Teleferik üst istasyonda kafeterya ve 1700 m mesafedeki yaylada restoran, kafeterya, piknik alanları, konaklamak isteyenler için çadır alanları ve ahşap bungalovlar ve odalar bulunmaktadır.

DENİZLİ’NİN YÖRESEL YEMEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Denizli mutfağının temelini sebzeli yemekler oluşturur. Özellikle patlıcan yemek çeşitleri çoktur. Kuru patlıcan dolması, patlıcan gözlemesi gibi vb. Taratorlu börülce salatası, ebe gümeci salatası, filiz salatası Yöreye özgün salata türleridir.

Börek ve tatlı türlerinde Ege Bölgesi özellikleri görülür. Yufka, şipit, bazdırma evlerde yapılan ekmekledir. Yöredeki beslenme alışkanlıklarından biri de yatmadan önce yenen “yat geber ekmeği”dir. Kışın darı, kavurga, ceviz, kestane; yazın türlü meyveler, salatalık, kavun, karpuz yenir. Denizli’nin Kale biberi ve Serinhisar leblebisi de ünlüdür.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersizin Sayın Valim?

Son olarak tüm okuyucularımızın ilimizi ziyaret etmelerini bekleriz.

Denizli ilimizin özellikleriyle beraber mevcut ile yeni çalışmalarını bizlerle paylaştıkları adına Sayın Valimize sosuz teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

20 Denizli



Pamukkale’sinden parlak bir dünya diledim,

Travertenleri gibi ak olsun dedim sesli.

Honaz dağında Ege’yle Akdeniz’i gezdim,

Tam da saf pamuğun özü gibidir Denizli.



Bol meyvesiyle bir gül bahçesini andırır,

Ormanlarıyla yaylaları göz kamaştırır.

Kırmızı şifalı suyu dünyaca bilinir.

Bu kent, Şahin Tepesi’nden şevkle seyredilir



Tavas’tır, rahat konaklamanın tek adresi,

Bozkurt’un gün doğuşuyla uyanma öncesi.

Gerek yok alarma otelde, köy ortamında,

Horozların güzel melodisi var burada.



Saf sodalı suyundan içmeyi de unutma,

Eğlenceli sörf yap Adıgüzel barajında,

Yamaç paraşütü ile bir aksiyon yaşa,

Rafting keyfini anla temiz ırmaklarında.



Dünü hatırlatıyor eski Buldan evleri,

Özenle bez dokuyor altı bin yıldan beri.

Tarihi gibi ürünleriyle de tescilli,

Turizm ile tekstilin başkentidir Denizli.

Hande Hamidiye Ağırman