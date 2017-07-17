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15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!

Anıl Sural’ın özel haberi için tıklayınız...

15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!

Anıl Sural’ın özel haberi için tıklayınız...

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:07
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15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!

Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin geçen yıl 15 Temmuz’da kalkıştığı ve çok şükür halkın direnişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin 1. yıl dönümünde, halk yine meydanlardaydı.  Yurt içinde ve yurt dışında milyonlar kendini siper eden kahraman 250 şehit için dualar etti. En duygusal anma 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki törendi.

FETÖ darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle Chicago Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü törenlerine de duygusal anlar hakim oldu. Törene yerli ve yabancı basın mensuplarının yanısıra, Türk-Amerikan toplumunun kanaat önderleri, yabancı misyon şefleri, Türk ve Amerikalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kayda alınan görüntülerin yer aldığı açılış filmi ile başlayan tören, Chicago Başkonsolosu Umut Acar’ın konuşması ile devam etti. Başkonsolos Acar, Fethullahçı Terör Örgütü’nün 40 yılı aşkın bir süredir ordu, adalet, emniyet, eğitim ve sağlık alanları gibi devletin temel birimlerine gizli bir şekilde sızarak kendi paralel hiyerarşisini kurduğuna, örgüt mensuplarının kamu kaynaklarını ve görevlerinden kaynaklanan yetkilerini FETÖ amaçları doğrultusunda kötüye kullandıklarına ve örgütün sinsi yapısına vurgu yaptı.

Acar, FETÖ tarafından yapıldığına şüphe bulunmayan darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile beraber sokaklara çıkarak demokrasisine sahip çıkan Türk insanının kahramanlığı sayesinde başarısız olduğunu belirtti. Örgüt liderinin ve bir kısım üyelerinin haklarındaki pek çok delile rağmen Türkiye’ye iade edilmediğini de belirten Acar, örgütün halihazırda ABD’nin 29 eyaletinde usulsüz bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte olan 170 sözleşmeli okul ve faaliyetlerden yıllık 700 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiğini ifade etti.

Umut Acar "Pensilvanya da yaşayan birinin Türkiye'deki hükümeti yıkma girişiminde bulunduğu ve yüzlerce Türk'ün ölümüne yol açtığını düşünün. Buna rağmen ABD bırakın iade talebimizi karşılamayı, Gülen'in faaliyetlerini dahi kısıtlamadı. FETÖ Amerikalıların vergileriyle besleniyor ancak Amerikalılar bunun farkında değil. Geçen yıl Türkiye'de yaşananlar, FETÖ'nün ABD ve dünya için nasıl bir tehdit yarattığını herkese hatırlatmalıdır. Bugün FETÖ üyeleri basın ve sosyal medyada yarattıkları mağdur hikayeleriyle Türkiye'nin adını lekelemek için yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor.  Ben inanıyorum ki, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD gerek DEAŞ'ın gerek FETÖ ve PKK'nın üstesinden gelmek için birlikte çalışmayı sürdüreceklerdir."

Başkonsolos Acar’ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

15 Temmuz darbe girişimine ait görsellerle zenginleştirilen ve yoğun katılım nedeniyle davetlilerin bir kısmının ayakta kaldığı programa; Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Chicago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Orta Asya Verimlilik Araştırma Merkezi (Central Asian Productivity Research Center - CAPRC) Başkanı Harry Lepinske, Amsterdam&Partners Hukuk Bürosundan John Martin, Pakistan, Bulgaristan, Makedonya ve Bosna Hersek Chicago Başkonsolosları, Turkconsult USA LLC Kurucu Başkanı Seyit Şahin, Türk Hava Yolları Chicago Müdürü Tuncay Eminoğlu, Müslüman Örgütler Konseyi Başkanı Dr. Basam Osman'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türk ve Amerikalı vatandaşlar katıldı. Törene katılan bu isimlerden bazıları kısa birer konuşma da yaptı. 

Konuşmalarda genel hatları ile Türk halkının demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılıkları, 15 Temmuz gecesindeki kahramanlıkları, Türkiye’nin bölgesi ve Dünya için arzettiği öneme vurgu yapıldı.

Amsterdam Hukuk Bürosu’ndan Avukat John C. Martin’in FETÖ’nun ABD’deki illegal faaliyetleri hakkındaki konuşması çok dikkat çekiciydi.

Avukat Martin, FETÖ’nun ABD’de pek çok şüphe uyandıran işlemleri olduğunu, FETÖ ‘ye bağlı okullarda ciddi anlamda ayrımcılık yapıldığını, H1B olarak bilinen işçi vizesi amacıyla yapılan başvurularda ve FETÖ’ye ait Amerika’da bulunan Charter okullarda usulsüzlükler olduğunu belirtti.

Konuşma aralarında yapılan kısa video gösterimleri sırasında duygusal anlar yaşandı. Özellikle bazı izleyicilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları dikkatlerden kaçmadı.

Program sonunda Avukat John Martin Başkonsolos Acar’a Amsterdam Hukuk Bürosu tarafından FETÖ hakkında yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde yazılan ve önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan 'Empire of Deceit' adlı kitabı takdim etti.

Törene katılan tüm konuklar Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” fotoğraf sergisini gezdikten sonra, Chicago Başkonsolosluğu önünde aile fotoğrafı çektirdi. Törene katılan vatandaşlarımızın Türk bayrakları ile donattıkları arabalar eşliğinde oluşturulan kortejin Chicago turu ile etkinlik sona erdi.

Chicago Türk Konsolosluğu’na ve Chicago Başkonsolosu Umut Acar’a böyle başarılı bir organizyon düzendikleri için tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Röportaj: Anıl Sural

www.twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi  - Chicago

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDemokrasi NöbetiChicagoChicago BaşkonsolosuUmut Acar
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