Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.