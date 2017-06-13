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Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.

Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.

13 Haziran 2017 Salı 16:40
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Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Sanayi KomisyonuZeytinlik DüzenlemesiKhkSanayinin Geliştirilmesi
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