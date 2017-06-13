Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı

TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.
AA
TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.
TBMM Sanayi Komisyonu'nda, zeytinlik sahalarla ilgili düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.
AA