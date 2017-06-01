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Zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, "Zeytin alanları koruyamaz kurula teslim edilmiştir. Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde." dedi.

Zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, "Zeytin alanları koruyamaz kurula teslim edilmiştir. Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde." dedi.

01 Haziran 2017 Perşembe 13:08
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Zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir

TBMM

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Zeytin alanları koruyamaz kurula teslim edilmiştir. Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde." dedi.

Sarıbal, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, muhalefet ile iktidarın anlaşarak zeytin kanununda değişiklik yaptığına ve sorunun çözüldüğüne ilişkin algı yaratıldığını belirterek, CHP'li komisyon üyelerinin AK Parti'lilerle herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.

Tasarıdan, "zeytinlik sahası" tanımı ile hayvan otlatılmasıyla ilgili maddelerin çıkarıldığını söyleyen Sarıbal, zeytinlikleri koruyan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanundaki 20'inci maddenin tasarıyla değiştirildiğine dikkati çekti.

Sarıbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebileceğini ve bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebileceğini aktardı.

Tasarıyla oluşturulan Koruma Kurulunun zeytinliklerin talanını sağlayacağını savunan Sarıbal, "Zeytin alanları bu koruyamaz kurula teslim edilmiştir. Dolayısıyla da zeytin alanları artık yasal koruma zırhı altında değildir. Bu olay bitmiştir. Mera alanları da aynı şekilde." dedi.

Sarıbal, tasarıya karşı direnme haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

CHP Antalya Milletvekili Akaydın ise konuya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Zannediyorum, Sayın Tarım Bakanının maden sektörüyle birtakım ilişkileri var, bunları açıklamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin AlanlarıYasal KorumaZırhCHP Bursa Milletvekili Sarıbal
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