Zarar geliyorsa izin vermeyiz

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi için ailelere görevler düştüğünü, bu konularda onlara önemli destekler verdiklerini belirterek, ''Kimseyi annesinden, babasından ayırmak istemiyoruz ama çocuğa en yakınlarından zarar geliyorsa, bunun devamına müsaade etmiyoruz. Takibini yaparız ve ceza hukukunun bize verdiği yetkileri de kullanırız'' dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sokakta yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten 16 sivil toplum kuruluşu arasında ''Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Sunulan Hizmetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği ve Güçbirliği Protokolü'' törenle imzalandı.

Çocukları toplumun ortak ümidi olarak nitelendiren Şahin, Bakanlık olarak Çocuk Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını, çocukların haklarını, hukuklarını kültürel bir anlayışa dönüştürmeyi, sorunların çözümünde çocuk bakış açısını etkili kılmayı amaçladıklarını belirtti. Çocukların korunmasına yönelik hukuksal yaptırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Şahin, ailelere de bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi. Ailelerin görevlerini yerine getirmemesi durumunda Bakanlık olarak hukuksal haklarını yerine getireceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

''Bize düşen şey kimseyi annesinden, babasından ayırmadan gerekli bütün tedbiri almaktır. Ama her türlü tedbire rağmen hala bunlar önlenemiyorsa da anneye, babaya gerekli ikazı vermek, gerekli bildirimlerde bulunmak ve gereğini yapmakta bizim görevimiz olarak görünüyor. Bizim temel politikamız herkesin annesiyle, babasıyla mutlu olması, güçlü ailelerin devamıdır. Bunun için de gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. On kat artmış bir sosyal politika anlayışımız var. Kimseyi annesinden, babasından ayırmak istemiyoruz ama çocuğa en yakınların zarar geliyorsa, bunun devamına müsaade edemiyoruz. Takibini yaparız ve ceza hukukunun bize verdiği yetkileri de kullanırız.''