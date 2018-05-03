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Zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 32,41 ile sivri biber geldi.

Zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 32,41 ile sivri biber geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:29
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Zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kadın ceketini, yüzde 26,96 ile elbise, yüzde 24,48 ile kadın gömleği izledi. 

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,02 ile kadın tişörtü, yüzde 23,49 ile etek, yüzde 20,77 ile marul, yüzde 18,99 ile erkek ceketi, yüzde 18,70 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,30 ile erkek takım elbisesi, yüzde 13,64 ile çocuk gömleği yer aldı.

En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,41 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 32,34 ile patlıcan, yüzde 30,34 ile taze fasulye, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 8,81 ile yeşil soğan, yüzde 6,97 ile yumurta, yüzde 5,3 ile ütü, yüzde 3,44 ile süt ve yüzde 1,88 ile zeytinyağı izledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikZam şampiyonu
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