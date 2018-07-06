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'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 52,5 oyla tartışmasız bir şekilde seçildiğini belirterek "Bu oy oranı AK Parti'nin başarılarına alışmış bir ülkede normal gelebilir ama önemli oy oranıdır." dedi.

'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın yüzde 52,5 oyla tartışmasız bir şekilde seçildiğini belirterek "Bu oy oranı AK Parti'nin başarılarına alışmış bir ülkede normal gelebilir ama önemli oy oranıdır." dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:02
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'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğini, bu seçimin öncekilerden farklı olduğunu belirterek, "Önceki seçimlerde partiye oy veriliyor, partinin genel başkanı Başbakan oluyordu. 2014'te de Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Biz ilk kez hem Cumhurbaşkanını seçtik hem de siyasete ittifak diye bir kavram girdi. Bu, geçmişteki koalisyonlarla mukayese edilemeyecek bir kavram. Bir de partilere dayalı oy verme şekli vardı. Seçimde, bu üç oy verme şekli yan yana idi." ifadesini kullandı.

Seçmenin 24 Haziran'da kendine göre hangi referansları esas aldıysa, bu çerçevede muhakeme yaptığını ve tablonun buna göre şekillendiğini anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan tartışmasız bir şekilde seçildi. Tartışmasız demem şundan; yüzde 52,5 oy aldı. Bu oy oranı belki AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın başarılarına alışmış olan bir ülkede normal gelebilir ama Türkiye gibi AK Parti öncesinde siyasal dağınıklığın çok fazla olduğu, birçok partinin bulunduğu ve bu yüzden de siyasal kadastronun her zaman segmentlere ayrılmaya eğilimli olduğu bir toplumsal zeminde son derece önemli bir oy oranıdır.

Niçin böyle oy verildi? Bu oy oranını, milletin 16 yıllık siyasi tecrübeye ilişkin onayı ve teyidi olarak görmek gerekir. Milletin hiç mi eleştirileri yok? Tabii ki var. Bu eleştiriler çeşitli konulara ilişkin olabilir ama esasen hiç kimse eleştiriden vareste değildir. Siyasal davranış mükemmele yönelik bir tavır değildir, eleştirileri ile birlikte bir onaylamadır. AK Parti'nin 16 yıllık tecrübesine ilişkin eleştiriler de olmakla birlikte, sonuç olarak buraya yönelik kuvvetli bir itimat ve buradaki siyaseti domine eden kişi olarak bugünün şartlarında Türkiye'nin geleceğine baktığımızda, Erdoğan'ın mutlaka geminin kaptanı olması gerektiğine ilişkin inanç, bu tabloyu ortaya çıkartmış görünüyor."

"Yüzde 48,5'in altında kaldıkları için başarısızlık var"

Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı seçiminde Muharrem İnce'nin yüzde 30 oy aldığını anımsatarak, "Bu başarı mıdır? Bence psikolojik sınırı aşması bakımından başarılı gibi görünüyor ama toplamına bakılırsa, buradaki kesimi bir araya getirmeye yönelik strateji uygulanmış. Referandumda bu strateji tepe noktaya ulaşmış, yüzde 48,5'e kadar gelmiş. Bu seçimlerde ise yüzde 48,5'in gerisinde kaldı. Bu kesime liderlik edenler kim? Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener. Bu seçimde yüzde 48,5'in altında kaldıkları için başarısızlık var." diye konuştu.. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiNaci Bostancı24 Haziran Seçimi
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