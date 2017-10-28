Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Trabzonspor ile Galatasaray 124. randevuda
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında
Lider Galatasaray, Trabzon deplasmanında
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Beşiktaş aşağı çekiliyor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Beşiktaş...
Yaktık Gemileri Uğur 
Yaktık Gemileri Uğur 
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Başbakan Yıldırım: Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Başbakan Yıldırım: Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:24
0 Okunma
Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Başbakan Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Devletimizin temelleri atılırken milli irade esas alındığı gibi, yine devletimizin bekası da milli irade ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe, ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır." ifadelerini kullandı. 

Yıldırım, mesajında, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımBinali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti
IKBY'nin alacağı karar yaptıkları tahribatı telafi etmez
IKBY'nin alacağı karar yaptıkları tahribatı telafi etmez
Batı için terör eğer kendisini hedef alıyorsa terördür
Batı için terör eğer kendisini hedef alıyorsa terördür
 İYİ PARTİ VE ERKEN SEÇİM
 İYİ PARTİ VE ERKEN SEÇİM
Başbakan Yıldırım, Somali Başbakanı Hayri ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Somali Başbakanı Hayri ile görüştü
İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti
İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti
Meclis IKBY'nin gayrimeşru referandumunu araştırdı
Meclis IKBY'nin gayrimeşru referandumunu araştırdı
"Yenilen pehlivan güreşe doymaz"
"Yenilen pehlivan güreşe doymaz"
CHP boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyecek
CHP boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ