Yürüyüşümüzü hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır

Başbakan Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Devletimizin temelleri atılırken milli irade esas alındığı gibi, yine devletimizin bekası da milli irade ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe, ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesajında, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır." dedi.