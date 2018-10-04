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"Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu." dedi.

"Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu." dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:12
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"Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde devam eden Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de l'Elevage) ve kırmızı et sektöründeki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu. 

Bu tür fuarlara özel önem verdiklerini ifade eden Aksu, Türkiye'de hayvan ırklarının geliştirilmesi veya yenilenmesi için ileriye dönük neler yapılabileceği noktasında bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu söyledi.

Aksu, hayvancılık sektörü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz aşamayı bir süre sonra açıklayacağız. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hayvancılık, bizim en önde gelen önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Şu anda kırmızı ete yönelik hayvan ithalatının söz konusu olmadığına dikkati çeken Aksu, "Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Aksu, bakanlık olarak gıda arz güvenliğini de çok önemsediklerinin altını çizerek, yurt dışından gelen gıdaların da en ufak bir sıkıntı yaratmaması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

İthal hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksu, "Şarbonla ilgili haberlerin yalan olduğunu görüyoruz. Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu. Bu haberleri ülkemizin düzenini bozmaya yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin sunumu esnasında, kendilerini hayvan hakları savunucuları olarak tanımlayan bir grubun yaptığı gösteriye de değinen Aksu, bunun Türkiye'ye yönelik olmadığını, genel olarak hayvanlara yönelik eziyete ilişkin grubun tavır sergilediğini ve ülke olarak bu konuda hassas davrandıklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa AksuUluslararası Hayvancılık FuarıSommet De LElevage
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