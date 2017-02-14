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"Yurt dışındaki 2 milyon seçmenin oyu sonucu etkileyecek"

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon Türk vatandaşının referandumda kullanacağı oyların sonucu büyük oranda etkileyeceğini söyledi.

"Yurt dışındaki 2 milyon seçmenin oyu sonucu etkileyecek"

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon Türk vatandaşının referandumda kullanacağı oyların sonucu büyük oranda etkileyeceğini söyledi.

14 Şubat 2017 Salı 13:49
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"Yurt dışındaki 2 milyon seçmenin oyu sonucu etkileyecek"

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmazyaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda yürütecekleri kampanyanın detaylarının belirlendiğini, yurt dışında yapılacak çalışmanın ise ilgili teşkilatların önerileri alınarak netleştirileceğini bildirdi. 

Türklerin yaşadığı, oy kullanılacağı her ülkenin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu artık herkes için, orada yaşayan Türkler için de demokrasinin geleceği açısından bir varlık, yokluk mücadelesidir. Burada bizim sorumluluğumuz ne kadar fazlaysa onların sorumluluğu da o kadar fazla. Çünkü yaklaşık 2 milyon seçmen oy kullanacak, bu da sonucu büyük bir şekilde etkileyecek." diye konuştu.

Yılmaz, yurt dışıyla ilgili kapsamlı, büyük bir çalışmanın söz konusu olacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖztürk YılmazReferandum
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