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"Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği temel yapı taşımız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz." dedi.

"Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği temel yapı taşımız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz." dedi.

04 Eylül 2018 Salı 13:22
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"Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği temel yapı taşımız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluYunanistanNikos Kocias
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