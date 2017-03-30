Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89496
ALTIN
146.578
DOLAR
3.6443
STERLIN
4.5320
EURO
3.9134
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

YSK, TRT'deki referandum konuşma tarihlerini açıkladı

YSK, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında TRT'deki konuşmaların 9-15 Nisan tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

YSK, TRT'deki referandum konuşma tarihlerini açıkladı

YSK, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında TRT'deki konuşmaların 9-15 Nisan tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

30 Mart 2017 Perşembe 13:53
5 Okunma
YSK, TRT'deki referandum konuşma tarihlerini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında TRT'deki konuşmaların 9-15 Nisan tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek siyasi partiler TBMM'de grubu bulunan AK PartiCHPHDP ve MHP olarak sıralanıyor.

Bu siyasi partilerin, radyo ve televizyonda konuşma yapmak istediklerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirmeleri gerekiyor. Konuşma yapmak için başvuracak siyasi partilerin yayın zaman ve sıraları, YSK'da yarın saat 15.00'te kura çekilerek belirlenecek.

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarıyla ilgili uygulamaya ilişkin ilkeler, siyasi partilerin istekleri ve TRT'nin olanakları göz önünde tutularak kura çekildikten sonra belirlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKTRTdeki Referandum KonuşmalarıAnayasa DeğişikliğiHalk OylamasıTrtAK PartiCHPHDPMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1982'den bu yana Meclis soruşturmaları
1982'den bu yana Meclis soruşturmaları
Saadet Partisi'nden halk oylaması için kitapçık
Saadet Partisi'nden halk oylaması için kitapçık
"FETÖ'nün basın kuruluşları bağımsız yargı tarafından kapatıldı"
"FETÖ'nün basın kuruluşları bağımsız yargı tarafından kapatıldı"
Yurt dışında ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı
Yurt dışında ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı
"Avrupa'yı uyarıyorum, iç işimize karışmayın"
"Avrupa'yı uyarıyorum, iç işimize karışmayın"
"Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor"
"Muhalefet sistematik olarak yalan söylüyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ