YSK'nın teşkilat yapısına ilişkin değişiklik teklifi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi, dört partinin ortak teklifiyle alt komisyona sevk edildi.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

YSK'nın müstakil bir teşkilat yasası olmadığını, kurulla ilgili düzenlemelerin çoğunluğunun 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun olmak üzere, değişik kanunlarda yer aldığını belirten Şentop, söz konusu teklifin YSK'nın teşkilat ve görevleriyle ilgili hükümlerin bir araya getirilmesini esas aldığını kaydetti.

Şentop, teklifle getirilmesi amaçlanan yeniliklere değinerek, "YSK çoğumuzun tahmin ettiğinden daha yoğun faaliyet gösteriyor ama çalışmalarıyla ilgili 298 sayılı kanun 1961 tarihli. O tarihten bu yana önemli değişikliklerin, yeniliklerin ortaya çıkmasına rağmen teşkilat yapısı ilk haliyle devam ediyordu, teklif teşkilat yapısını güçlendiren bir teklif." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, YSK'nın müstakil bir yasası olması amacıyla kanun teklifinin verildiğini aktardı.

Türkiye demokrasisinin en önemli kazanımlarından birinin seçimlerin şaibesiz, serbest, özgür ve dürüst şekilde yapılması olduğunu vurgulayan Gül, "Her seçimde itirazlar olmuştur ama hiçbir seçimde şaibe olmamıştır. Bütün seçimler dürüst, serbest, milletin iradesiyle gerçekleşmiştir. Demokrasimizin bu kazanımının korunması lazım." dedi.

Teklifte yer alan YSK'nın personelinin başkanın oluruyla Adalet Bakanlığına gönderilmesi hususunun da Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kanunlarında yer alan bir hüküm olduğu için teklifte yer aldığını anımsatan Bakan Gül, "Komisyon ya da Genel Kurul 'bu personeli Adalet Bakanlığına vermeyelim' derse bundan memnun da olabiliriz, bunda ısrarcı değiliz. Bir ihtiyaç halinde Adalet Bakanlığına gitsin diye düşünülmüş, nispeten yakın çalışma alanı olduğu için böyle düşünülmüştür." diye konuştu.

Gül, alt komisyonda YSK'ya ve Türkiye demokrasisine yakışan bir metin çıkacağına emin olduğunu ifade etti.

Alt komisyon toplanarak, çalışmalarına başlayacak.