Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109462
ALTIN
173.057
DOLAR
4.0631
STERLİN
5.6670
EURO
4.9579
'20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum'
'20 yaşımda Formula 1 pilotu...
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı'
'Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından...

YSK'den 'seçim takvimi' açıklaması

YSK Başkanı Güven, "Seçim takvimini Uyum Yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.

YSK'den 'seçim takvimi' açıklaması

YSK Başkanı Güven, "Seçim takvimini Uyum Yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:23
18 Okunma
YSK'den 'seçim takvimi' açıklaması

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin seçim takviminiuyum yasaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra çıkaracaklarını belirterek, "Uyum yasasını takvime yedireceğiz. Yarın ya da öbür gün olabilir." dedi.

Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü töreni dolayısıyla Anayasa Mahkemesine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takviminin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya Başkan Güven, "Seçim takvimini uyum yasası yayımlandıktan sonra çıkaracağız. Yarın ya da öbür gün olabilir. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Görmeden bir şey diyemem." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçim TakvimiAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 dönem kuralı devam ediyor
3 dönem kuralı devam ediyor
CHP Grup Başkanvekili Özel: Tepki pazar gününe verilen tepkidir
CHP Grup Başkanvekili Özel: Tepki pazar gününe verilen tepkidir
CHP PM olağanüstü toplandı
CHP PM olağanüstü toplandı
CHP Grup Başkanvekili Özel: İftirada bulunan AK Parti Grup Başkanvekilidir
CHP Grup Başkanvekili Özel: İftirada bulunan AK Parti Grup Başkanvekilidir
'AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir'
'AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir'
Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir
Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir
Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok
Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok
Çocuklarımız için bakanlarımız var gücüyle çalışıyor
Çocuklarımız için bakanlarımız var gücüyle çalışıyor
TBMM Başkanı Kahraman kutlamaları kabul etti
TBMM Başkanı Kahraman kutlamaları kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ