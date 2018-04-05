Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
115308
ALTIN
171.898
DOLAR
4.0306
STERLİN
5.6495
EURO
4.9419
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada bir can alıyor
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada...
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." dedi.

YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:59
0 Okunma
YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.

Üçlü zirve bildirisi ile ilgili olarak Bozdağ, Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." dedi.

Bozdağ, "Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi.

"MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi"

Bozdağ, "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." bilgisini verdi.

"TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir"

OHAL'i uzama ihtiyacının ortada olduğunu belirten Bozdağ, "TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir." dedi.

"Erken seçim yok"

Bozdağ, "Erken seçim yok." diyerek, "Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı BozdağYPG/PYD Terör örgütleriTel Rıfat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anketlerde 50 artı 1'i görselerdi seçimi geçen pazar yapmışlardı
Anketlerde 50 artı 1'i görselerdi seçimi geçen pazar yapmışlardı
Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle 'seçim ittifakı'nı görüşüyor
Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle 'seçim ittifakı'nı görüşüyor
"Üreten ekonomiyi kurmak zorundayız"
"Üreten ekonomiyi kurmak zorundayız"
Yazıcı: CHP Grubunda bir hakaret borsası var
Yazıcı: CHP Grubunda bir hakaret borsası var
Destici: Türkiye CENTCOM etkinliğini önce sınırlamalı sonra sınırlarımızdan atmalı
Destici: Türkiye CENTCOM etkinliğini önce sınırlamalı sonra sınırlarımızdan atmalı
Bozkır'dan yoğun parlamenter diplomasi
Bozkır'dan yoğun parlamenter diplomasi
Bakan Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı
Bakan Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı
Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
MHP yerel seçim hazırlıklarına başladı
MHP yerel seçim hazırlıklarına başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ