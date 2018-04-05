YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.

Üçlü zirve bildirisi ile ilgili olarak Bozdağ, Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." dedi.

Bozdağ, "Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi.

"MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi"

Bozdağ, "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." bilgisini verdi.

"TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir"

OHAL'i uzama ihtiyacının ortada olduğunu belirten Bozdağ, "TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir." dedi.

"Erken seçim yok"

Bozdağ, "Erken seçim yok." diyerek, "Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın." ifadelerini kullandı.