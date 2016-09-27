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"YPG unsurları halen Münbiç'te"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat Nehri'nin gerisine gidecek. Fırat Nehri'nin gerisine gitmesi, bunların uyguladığı politikalara katılıyoruz anlamına gelmez. Şu anda YPG unsurları halen Münbiç'te." dedi.

"YPG unsurları halen Münbiç'te"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat Nehri'nin gerisine gidecek. Fırat Nehri'nin gerisine gitmesi, bunların uyguladığı politikalara katılıyoruz anlamına gelmez. Şu anda YPG unsurları halen Münbiç'te." dedi.

27 Eylül 2016 Salı 13:01
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 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Münbiç operasyonuna ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Münbiç operasyonunda, bazı YPG unsurlarının geriden lojistik amaçla katılması gerektiğini ortaya koyunca müttefikimiz ABD, Biz bunun yanlış politika olduğunu söyledik. Ama sonra bir şartla buna bir şekilde olur verdik. Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat Nehri'nin gerisine gidecek. Fırat Nehri'nin gerisine gitmesi demek oralarda bunların uyguladığı politikalara katılıyoruz anlamına gelmez. Şu anda YPG unsurları halen Münbiç'te."

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 13:02
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluBoris JohnsonABDYPGFırat Nehri
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