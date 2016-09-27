Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Münbiç operasyonuna ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Münbiç operasyonunda, bazı YPG unsurlarının geriden lojistik amaçla katılması gerektiğini ortaya koyunca müttefikimiz ABD, Biz bunun yanlış politika olduğunu söyledik. Ama sonra bir şartla buna bir şekilde olur verdik. Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat Nehri'nin gerisine gidecek. Fırat Nehri'nin gerisine gitmesi demek oralarda bunların uyguladığı politikalara katılıyoruz anlamına gelmez. Şu anda YPG unsurları halen Münbiç'te."