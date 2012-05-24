Yoksullukla mücadelede önemli mesafe aldık

İSTANBUL - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programının Uygulanmasına İlişkin 2012 Uluslararası Parlamenterler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, küresel düzeyde son 20 yıldır önemli tartışmanın yaşandığını, bu tartışmalardan birinin 1992'de Rio'da başlayan sürdürülebilir kalkınma tartışması, diğerinin de ICPD'nin 1994 yılında Kahire'de başlattığı ve bugüne kadar taşıdığı tartışmalar olduğunu hatırlattı.



Buna 2000 yılında ilan edilen ve 189 ülkenin onayladığı bin yıl kalkınma hedeflerinin de dahil edilebileceğini ifade eden Yılmaz, ''Bütün bunları alt alta koyduğumuzda şöyle bir sonuç çıkıyor; dünya ölçeğinde yeni bir kalkınma modeline, yeni bir kalkınma anlayışına ihtiyacımız var. Uzun zamandır tartıştığımız daha farklı bir gelişme, daha farklı bir kalkınma anlayışı. Bunu değişik boyutlarıyla, unsurlarıyla tartışıyoruz ve burada mesafe almaya gayret ediyoruz'' diye konuştu.

Türkiye son 10 yılda daha adil bir toplum haline geldi

Yılmaz, kalkınma kavramını doğru algılayıp, doğru tanıma kavuşturabilmeleri halinde birçok soruna çok daha sağlıklı yaklaşabileceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

''Kalkınmayı sadece ekonomik büyümeden, kişi başına gelir artışından ibaret görürsek, büyük bir yanılgı içine düşmüş oluruz. Türkiye, küresel krizde en başarılı ülkelerden biri oldu. Son 2 yıldır büyüme hızında Çin ile yarışıyoruz. Bankacılık sistemimiz çok sağlam. Bütçemiz çok iyi. Borç oranlarımız düşüyor. Bütün bunlar ekonomik olarak Türkiye'nin başarıları. Türkiye sadece ekonomik olarak büyümedi. Son 10 yılda çok daha adil bir toplum haline geldi. Yoksullukla mücadelede gelir dağılımında çok önemli mesafeler aldı. Kadınların, gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımı konusunda çok önemli mesafeler aldı. Çevresel süreci AB ile birlikte önemli adımlar attı, ilerlemeler sağladı. Demokrasi ve insan hakları alanında Türkiye inanılmaz reformlar gerçekleştirdi. Bugün Türkiye çok daha ileri bir demokrasi haline gelmiş bir durumda ve çok daha ilerisini hedefleyen bir konumda.''

Yoksullukla mücadelede önemli mesafe aldık

Yılmaz, yoksullukla mücadelede de Türkiye'nin çok önemli mesafe aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

''Kişi başına bir dolar geliri olan insan sayısı 2006 yılı itibariyle sıfırlandı. Günlük geliri 2,15 doların altında olan nüfus hükümet işbaşına geldiğinde yüzde 3-4'ler civarında iken bugün bu rakam binde 2'ye geriledi. Yine 4,30 doların altında olan gelire sahip nüfusa bakıldığında 2002'de bu rakam yüzde 30 iken, son dönemde yüzde 3,7'lere kadar geriledi. Hükümet olarak hedefimiz bunu da sıfırlamak ve mutlak yoksulluğu sorun olmaktan çıkarıp, göreli yoksulluğa yoğunlaşmak. Türkiye bu aşamaya da hızla yaklaşıyor.''

