Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87108
ALTIN
146.986
DOLAR
3.7163
STERLIN
4.5899
EURO
3.9613
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
SON DAKİKA
Enflasyon 'sebze' ile beslendi

"Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." dedi.

"Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." dedi.

07 Şubat 2017 Salı 12:11
6 Okunma
"Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." dedi.

"Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır." dedi. 

Bahçeli şöyle devam etti: 

"Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevelt Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDK bileşenleri 'Hayır' deklarasyonunu açıkladı
HDK bileşenleri 'Hayır' deklarasyonunu açıkladı
CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez
CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
'Terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyorlar'
'Terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyorlar'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ