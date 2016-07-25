Yılmaz'dan medya kuruluşlarına teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı'ndaki bir restoranda gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Yılmaz, bu girişimin toplumu göçertmeye ve bütün değerler ile kazanımlara yönelik bir terör saldırısı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanmış FETÖ'cü cunta ve onun etkisi altına aldığı yapının saldırısıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Bu eylemle, Türkiye'nin bütün değerleri, bütün kurumları hedef alındı. Önceki darbelerden önemli bir farkı vardı, bu teşebbüs içine girenler milli bütçemizden edindikleri kaynaklarla doğrudan halkımıza, milletimize silahlarını doğrulttular. Son derece hain bir eylem gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Yılmaz, FETÖ ile ilgili, "Bu, her yerde ayağı olan bir yapılanma. Ahtapot gibi adeta. Bürokrasiden finansa, basından derneklere ve sendikalara kadar her alanda örgütlenmiş bir yapılanma. Paralel devlet yapılanması değil adeta paralel toplum yapılanması. Yani toplumun her tarafından kendince paralel bir dünya oluşturmuşlar." dedi.

Yılmaz, Gölbaşı'ndaki bir restoranda gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi.

"Halkın gücü, tankın gücünü alt etti"

Yılmaz, 2 bin 185 yaralıdan 2 bin 30'unun sivil olduğuna dikkati çekerek, ağırlıklı olarak sivilleri hedef alan bir kalkışma hareketinin söz konusu olduğunu vurguladı.

Bu eylemin hukuki olarak vatana ve millete açık bir şekilde ihanet olduğunu ifade eden Yılmaz, darbe girişiminde bulunanların sivil idarenin sembollerinin başında gelen Cumhurbaşkanlığını ve TBMM Başkanlığını hedef aldığını, bu durumunda saldırıyı gerçekleştiren darbecilerin millet düşmanı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini bildirdi.

Yılmaz, "Savaşlar yaşandı, darbeler yaşandı ama Gazi Meclis ilk defa bombalandı. Düşman ordularını yapmadığını asker üniforması giymiş bu teröristler yaptı." dedi.

Darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde de bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türk toplumunun ve demokrasimizin olgunluğunu ortaya koydu. Toplum, hep birlikte kendi kaderine sahip çıktı. Hiçbir şekilde bu ülkenin Suriye benzeri, Ortadoğu benzeri kaosa girmesine izin vermeyeceğini ortaya koydu. Halkın gücü, tankın gücünü alt etti. Halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bununla birlikte aslında milletimizin, halkımızın gelecekte daha güçlü bir demokrasiyi inşa edeceklerini rahatlıkla görüyorum. Bunu söylerken belli bir kesimi de kast etmiyorum, bütün unsurlarıyla milletimiz darbe girişiminin, terör eyleminin karşısında yer aldı. Tüm siyasi kanatlardan ve sivil toplum örgütlerine kadar bu darbe girişiminin karşında durdu. Özellikle de medya durdu."

"Bu örgütün başı olan kişi de ABD'de"

Yılmaz, medyanın dünya ölçeğinde örnek tavır sergilediğine dikkati çekerek, Batı medyasına da darbe girişimi akşamı yayınları nedeniyle sitemde bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Ulusal medyamız ne kadar başarılı bir sınav verdiyse, batı medyası da o kadar kötü sınav verdi. En azından mesleki dayanışma çerçevesinden batı medyasının, Türk medyasının bu tavrını görüp, takdir etmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Medyanın, darbecilerin ve destekçilerinin halka yönelik algı operasyonlarını boşa çıkarttığını vurgulayan Yılmaz, aralarında Anadolu Ajansının (AA) da olduğu medya kuruluşlarını gerçekleştirdikleri yayınlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Yılmaz, darbe teşebbüsüne karşı siyasilerin sergilediği tavrın büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu milli demokratik duruş, büyük bir siyasi kazanım, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin çok daha demokratik bir ülke olduğuna inanıyorum. Bu durum demokraside yeni bir atılım yapabilmemizin zeminini oluşturuyor. Şunu görmüş olduk. Bizim asgari müştereklerimiz, milli hassasiyetlerimiz, ortak demokratik değerlerimiz var. Bundan sonra bu ortak değerler içinde farklılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ yapılanmasıyla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Bu büyük bedellere yol açan eylemi yapanlar, hukuk devleti içerinde gerekli karşılığı görecekler. Bu örgütün başı olan kişi de ABD'de. Bu kişiyi Türkiye'ye getirme ve yargılama konusunda gerekli girişimleri yapıyoruz, inşallah onu getirip yargıladığımız zaman bir nebze vicdanlarda rahatlama olacaktır." diye konuştu.

"Bütün kesimlerin sağduyusu ile başarılı olamadılar"

Yılmaz, "(Darbenin dalgaları olabilir) dediniz. Onu toplumsal hareketler şeklinde mi bekliyorsunuz, yani Alevi-Sünni çatışmasının körüklenmesi gibi?" şeklindeki soru üzerine, provokasyonları işaret ederek bu tür şeylerin her zaman için mümkün olduğunu bildirdi.

Mezhep çatışmasına yönelik bilgi ve istihbaratlarının bulunup bulunmadığı da sorulan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi belli alanlarda böyle şeyler yapmaya çalıştıklarını biliyoruz tabii. Sahada, sokakta, belli bölgelerde birtakım çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Yine sanal medya üzerinden bu tür provokatif eylemler içerisine girdiklerini biliyoruz ama şu ana kadar çok şükür halkımızın sağduyusu ile medyamızın, bütün kesimlerin sağduyusu ile başarılı olamadılar. Bundan sonra da olamayacaklar inşallah. Türkiye'nin her zaman tabiri caizse 'kaşıdıkları', kullanmaya çalıştıkları bir takım meseleleri var. Bunları bu ortamda da kaşımaya, kullanmaya çalışıyorlar ama halkımızın sağduyusu galip geliyor. Özellikle Alevi kesim, Sünni kesim ayrımı yapma, Kürt-Türk çatışması oluşturma, başka alanlarda başka çatışmaları körükleme gayreti olduğunu biliyoruz elbette."

FETÖ'nün darbe girişimindeki mücadeleleri ile anılan "Gölbaşı", "Kazan" gibi belediyelere "kahraman ya da gazi" gibi unvanların verilip verilemeyeceği sorusuna Yılmaz, "Yani her şey tartışılabilir tabii ama bütün toplum, millet olarak gerçekten bir kahramanlık ortaya konuldu. Özellikle Kazan, Gölbaşı gibi ilçelerimiz tabii daha bir bunun ön saflarında yer aldı. Hepsine müteşekkiriz." dedi.

Yılmaz, "Demokrasi nöbeti için bir takvim var mı, ne kadar sürecek?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Uyanık olmamız gerekiyor. Milletimizin meydanlarda olması aslında iki amaca bence hizmet ediyor. Birincisi darbe girişiminin halen artçı etkileri devam ediyor. Bu artçı etkileri bertaraf etmemiz açısından milletimizin sahiplenmesi son derece önemli. İkincisi bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına atılması gereken adımlar var. Bu adımlara sosyal, milli destek anlamında da meydanların ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne zaman biter? İhtiyaç ne zaman kalkarsa. Net bir şey söylememiz bu aşamada mümkün değil."