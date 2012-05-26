Yıldız yaralıları ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Yıldız, Milletvekili İsmail Tamer, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Vali Mevlüt Bilici ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.

Yıldız, basına kapalı ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, menfur saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Geben'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirten Yıldız, ''Bir ağır yaralımız var, yoğun bakımda. Diğer arkadaşlarımızın durumu daha iyi'' dedi.

Saldırıyı, terörü Türkiye'nin her yerine yayma girişimi olarak nitelendiren Yıldız, şunları kaydetti:

''Saldırı planlı ve kurgulu olarak gözüküyor. Belki hedefleri Pınarbaşı, Kayseri değil ama mutlaka önemli bir suikast yapmak istedikleri ve bu bombayı farklı yerde patlatmak istedikleri belli. Bununla alakalı mücadelemiz, kararlılığımız devam edecek. Türkiye'nin normalleşmesini istemeyenler, istikrarını istemeyenler, bu tür yollara başvuruyorlar. Ama inşallah biz bunun eninde sonunda kökünü kazıyacağız ve kurutacağız.''





