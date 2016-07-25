Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, darbeye karşı duruşu ve gerçekleştirdikleri "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi" dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dün telefonla arayan Başbakan Yıldırım, darbeye karşı duruşu ve İstanbul Taksim Meydanı'nda gerçekleştirdikleri, "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi" dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, AK Parti'nin mitinge destek verdiğini anımsatarak, içinden geçilen dönemde birlik ve beraberliğin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu yineledi.