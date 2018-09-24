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Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Bizler, Özbekistan’ın iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz." dedi.

Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Bizler, Özbekistan’ın iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz." dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:08
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Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı

Resmi ziyaret için Özbekistan'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) 50 ambulans ve 20 mobil ofis araçlarının teslimi için düzenlenen törene katıldı.

Yıldırım törende yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra Özbekistan’ı ziyaret eden ilk TBMM başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizler aynı milletin evlatlarıyız. Bizim için Ankara ne ise Taşkent de odur. Semerkant Bursa gibidir. Buhara Konya’ya benzer. Sizler Asya’nın incisi olan Özbekistan’da, bizler Anadolu’da olsak da muhabbetimiz eksilmemiş, ilişkilerimiz hiçbir zaman kopmamıştır. Bu yüzden Taşkent’e geldiğimiz andan itibaren kendimizi evimizde hissettik. Bin yıllık medeniyetimizin zarafetini, estetiğini, nezaketini görmek isteyen herkesi Özbekistan’a davet ediyorum. Hive’de kahve molası versinler, Buhara’da tefekküre dalsınlar, Semerkant’ta da oturup yatsınlar” dedi.

1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu, son zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını anımsatan Yıldırım, hedeflerinin bu yıl ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu ancak bu yeterli olmadığını ve 81 milyon nüfusa sahip Türkiye ile 33 milyonluk Özbekistan arasındaki ticaret hacminin en az 5 milyar dolar olması gerektiğini vurguladı.

Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde büyük bir gelişme ve kalkınma hamlesinden geçtiğini ve Türkiye'nin de Özbek halkının barış, huzur ve refahını arttıracak her türlü çalışmada yer almaya hazır olduğunu belirten Yıldırım, "Bizler, Özbekistan’ın iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz çünkü Özbekistan’ın zenginliği bizim zenginliğimizdir, Özbekistan’ın huzuru bizim huzurumuzdur." dedi.

Yıldırım, Özbekistan’ın gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlardan biri olan TİKA'nın kuruluşunun hemen ardından Türkiye dışındaki teşkilatlarından birini Özbekistan’da açtığını hatırlatan Yıldırım, TİKA'nın 2002-2017 yılları arasında Özbekistan’da gerçekleştirdiği projelerin toplam tutarının 24 milyon doları aştığını dile getirdi.

Yaklaşık 450 bin kilometrekare büyüklüğe sahip Özbekistan'ın köylerinde yaşayanlara noter, miras ve tapu gibi hizmetler verecek mobil ofisler uygulamasının önemli bir eksikliği gidereceğini kaydeden Yıldırım, sağlık alanında da Özbekistan'a destek vermeye, tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini anlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin Özbekistan'da "Sağlık Haftaları" düzenleyerek Özbek hastaların tedavisine katkıda bulunduğuna dikkati çekerek bu projelerin hayata geçilmesinden dolayı TİKA Başkanı'na ve ekibine teşekkür etti.

Yıldırım, "Bizler kader ortağıyız. Aynı atadan olma evlatlarız. Dil, tarih, inanç, kültür birliğimiz var. Ayrı bayraklar altında bir bileğe bağlı parmaklar gibiyiz. Münasebetlerimizi ne kadar geliştirip parmaklarımızı sıkarsak, yumruk gibi sapasağlam oluruz." dedi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da söz konusu ambulansların yılda 10 milyon insanın muayeneden geçmesini, mobil ofislerin de 250 bin vatandaşa hizmet verilmesini sağlayacağını aktardı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğine değinerek dış ticaret hacminin 2017'de yüzde 20, 2018'in ilk yarısında da yüzde 30 arttığını kaydetti.

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov da Özbek ve Türk halklarının dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çok eskiye dayandığını anımsatarak bazı inişli-çıkışlı dönemler yaşayan iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla gelişmeye başladığını belirtti. Şadmanov, söz konusu destekten dolayı Türkiye halkı ve yönetimine teşekkür etti.

Yıldırım, daha sonra ambulans ve mobil ofislerin anahtarlarını Özbek yetkililere teslim etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, törenin ardından Özbekistan’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla çalışma yemeğinde bir araya gelerek sorunlarıyla ilgilendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Binali YıldırımTİKA
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