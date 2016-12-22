Başbakan Binali Yıldırım

'ın,

Rusya

Federasyonu

Başbakanı Dimitri Medvedev

ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi ve

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na gerçekleştirecekleri ziyarete ilişkin bilgilere yer verildi.

Yıldırım'ın, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’in davetine icabetle Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, Yıldırım'ın ziyaret kapsamında Medvedev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın ayrıca, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşeceği ve Rusya Federasyonu Dışişleri Üniversitesi MGIMO’da bir konferans vereceği belirtilen açıklamada, "Temaslarda ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefine yönelik girişimlerin değerlendirilmesi ile enerji, tarım, turizm, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin genel durumu ve bölgesel-uluslararası gelişmelerin ele alınması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, Tataristan'ın başkenti Kazan'ı da ziyaret etmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, Kazan'da Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’la bir araya gelecek Yıldırım'ın, ayrıca Türk-Tatar İş Forumu'na da hitap edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke arkasındaki alışverişlerin TL ve Rus Rublesi olarak yapılması yönündeki açıklamalarının ardından ilk somut adım Sayın Başbakanımızın Rusya gezisinde atılacak. Sayın Başbakanımızın talimatı ile Rusya ziyareti boyunca tüm heyetimizin konaklama ve harcamaları Rus Rublesi ile ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

AA