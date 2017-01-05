ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin bazı AK Parti milletvekilleriyle görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, bir grup milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yıldırım, milletvekilleriyle, gelecek günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da yer aldı.

İki grup halinde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda, anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunun, gereksiz ayrıntılardan uzak, sade, yalın ve halkın anlayacağı bir dille anlatılması gerektiği ifade edildi.

Yeni sistemin, hükümet kurma sorunlarını ve yürütmedeki iki başlılığı ortadan kaldırdığı, istikrar getireceği, değişikliğin rejim değişikliği olmadığı, üniter yapının korunacağı hususları ele alındı.

İstişare toplantılarının yarın da süreceği öğrenildi. Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülürken de milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

AA