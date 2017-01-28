Yıldırım, May’i törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'i törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Çankaya Köşkü'ne geçen İngiltere Başbakanı May, Başbakan Yıldırım tarafından karşılandı.

Resmi tören, Yıldırım ve May'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

May, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Başbakan Yıldırım ve May, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

Yıldırım ve May'in, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.