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Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.

Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 14:35
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Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

 Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı.

Yıldırım, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile saat 14.10'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Yıldırım'ı makam aracından indiği sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç karşıladı. Yıldırım, parti girişinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından karşılandı.

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, foto muhabirlerine poz verdikten sonra görüşmeye geçildi.

Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında baş başa gerçekleşiyor.

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sebebiyle parti genel merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.

MYK'yı topladı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda, görüşmeye ilişkin MYK üyeleriyle bilgi alış verişinde bulunduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 14:36
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımCHPAK PartiKemal KılıçdaroğluMYK
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