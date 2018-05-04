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Yıldırım ile Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

Yıldırım ile Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:41
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Yıldırım ile Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, "Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBaşbakan Binali YıldırımCumhur IttifakıMHP
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