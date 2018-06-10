Yıldırım'dan küçük esnafa 'vergi' müjdesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, son 16 yılda Edirne'ye yaptıkları yatırımları anlattı.

Edirne'ye 2002'ye kadar 2 bin 590 derslik yapıldığını, AK Parti'nin bunun üzerine 850 derslik eklediğini, yatırımlarla Trakya Üniversitesi'ni bölgenin en güçlü üniversitesi haline getirdiklerini dile getiren Yıldırım, üniversitenin hastanesini tamamen yenilediklerini, hastanenin yoğun bakım ünitesinden acil servisine kadar tamamen modernize edildiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, spor lisesinin yapımında son noktaya gelindiğine değinerek, "Bu lisemizde ülkemizin gururu nice Kırkpınar pehlivanları, nice sporcular yetişecek." diye konuştu.

Edirne'de yüksek öğretim yurtlarının kapasitesinin 3 bin 700'den 9 bine ulaştığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Edirne'ye bir stadyum, 4 bin seyirci kapasiteli bir spor salonu yapacağız. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı stadyumu yenileme projeleri de devam ediyor. Trakya Üniversitesi içinde teknoloji geliştirme bölgesi açtık. 49 firmamız faaliyetini sürdürüyor. Bu bölgede, Edirne'nin içinde bulunduğu 83 gelişim projesi tamamlandı, 38'i devam ediyor. Edirne'ye 9 hastane açtık. Enez Hastanesi de kısa sürece açılıyor. Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin projesi bitti, çalışmalar başlıyor. Edirne'de sadece AK Parti iktidarından önce 70 kilometre bölünmüş yol vardı. 16 yılda bunun üzerine 190 kilometre bölünmüş yol koyduk ve 260 kilometreye ulaştırdık. Edirne şimdi Çanakkale'ye, Tekirdağ'a bölünmüş yollarla bağlandı. Keşan-Enez yolunu da kısa sürede tamamlıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor. Size en büyük müjdeyi veriyorum. Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye gidiş 1 saatin altına inecek. Bu tren Kapıkule üzerinden Avrupa'yı Edirne'ye bağlayacak, aynı zamanda Edirne'yi İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan üzerinden Kars'a kadar götürecek. Kars'ta kısa bir süre önce hizmete aldığımız Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu'yla Azerbaycan'a, Pekin'e kadar gidebileceksiniz."

"Uzunköprü OSB'si bittiğinde 2 bin 750 kardeşimiz iş sahibi olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Trakya Gelişim Projesi'nin hayata geçirildiğini, bu alanda 2019 sonuna kadar 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi.

Hamzadere ve Çakmak barajları başta olmak üzere 16 baraj ve 28 gölet yapıldığını anlatan Yıldırım, "252 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. 370 bin araziyi de yapacağımız projelerle suyla buluşturacağız. Belediyenin yapması gereken atık su projesini biz yaptık. Kirli sulardan şehri kurtardık. Edirne'yi taşkınlardan koruyacak Kanal Edirne Projesi'nde sona geliyoruz. İnşallah kısa sürede bu projeyi de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu ilçelerine Edirne'den sonra doğal gaz sağlandığını, Uzunköprü'ye, Havsa'ya, Lalapaşa'ya, Meriç'e, Subaşı'na, Enez'e, Yenimuhacir'e, Yeni Karpuzlu'ya, Küplü'ye de Kasım 2019'a kadar doğal gaz verileceğini duyurdu.

Edirneli çiftçilere 2002'de verilen 37 milyon liralık desteğin 2017'de 320 milyona çıktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Edirne'de 15 yılda 2 trilyon 500 milyon lira nakit fide desteği verdik, hayvancılık desteğini 15 yılda 14 kat artırdık, 400 trilyonun üzerine çıktık. 16 yılda Edirne'ye bir sanayi şehri haline getirdik, binlerce küçük işletmeye faiz destekli kredi verdik. Edirne'de AK Parti öncesinde sadece bir tane organize sanayi bölgesi (OSB) vardı, şimdi iki tane OSB var. Burada bine yakın kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Neler yaptığımızı burada tek tek saymaya kalkarsam zaman yetmez zaman, güneşin altında sizi oruç ağız bekletmek gönlüme ağır geliyor, onun için özet gidiyorum. 71 hektar alana kurduğumuz Uzunköprü OSB'si bittiğinde 2 bin 750 kardeşimiz iş, aş sahibi olacak. Bütün bunlar Edirne'ye yaptıklarımızın küçük bir parçası, her şey Edirne için. Çünkü Edirne'de bizim serhat şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıdır."

"9 bin liranın altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek"

Buradan esnafa bir müjde vermek istediğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin her tarafından 750 bin esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018'de bu esnafımızdan 9 bin liranın altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Bizim aklımız da kalbimiz de milletimizle beraber"

Yıldırım, dün, Batman'da öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesinin birinci yılı olduğunu hatırlatarak, Aybüke öğretmenin kanının yerde kalmadığını, hiçbir vatandaşın da kanının yerde kalmayacağını vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, bütün şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz sağ oldukça, bu can bu bedende oldukça, yüzü Kandil'e dönük olanlar Pensilvanya'dan işaret alanlar asla iflah olamayacaklar. asla bu ülkede varlık gösteremeyecekler. Bizim aklımız da kalbimiz de milletimizle beraber ama insanlıktan nasibi olmayan terör örgütünün takati tükendi. Buradan açıklıyorum, şimdi yurt içinden yurt dışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin Kandil'e giderseniz orada da bulacağız, Fizan'a da giderseniz orada da bulacağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ... Al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, topunuzun kökünü kazıyacağız. Son terörist teslim oluncaya kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Çözüm... Ne çözümü kardeşim? Vatandaşı katleden, masum insanların hayatına giren, ülkenin birliğine, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm, PKK sorununun tamamen yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki yaparsa AK Parti yapar."