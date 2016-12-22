Başbakan Binali Yıldırım, Rusya

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i öncesi uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen anayasa değişikliği teklifi taslağına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı sistemi. Ortak şeyimiz bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir kere kanun tasarısını Cumhurbaşkanı veremiyor. Öyle bir şey yok. Kanunlar teklif şeklinde veriliyor. Teklifleri de milletvekilleri veriyor. Sadece bütçe kanunu teklifi cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor ama cumhurbaşkanlığı neye göre icraat yapacak? Onunla ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Aynı zamanda Meclisin de kanun çıkarma yetkisi var. Hangi alanlarda kararname çıkacak, hangi alanlarda kanun çıkacak, onlar belli."

Anayasa değişikliği teklifi taslağına ilişkin görüşülen 12 madde bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Yani şöyle söyleyeyim, bir yerde 'bakanlar kurulu' geçiyorsa o çıkıyor, 'başbakan' geçiyorsa o çıkıyor, 'gensoru' geçiyorsa o çıkıyor, 'sıkıyönetim' geçiyorsa... Böyle yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Yani bir kısmına mülga diyoruz, iptal ediliyor tamamen. Bir kısmında da ifade değişiklikleri oluyor. Bunların hepsi bir madde olarak dikkate alınıyor. Geçici maddeler var, geçiş maddeleri var. Onları şu anda çalışıyorlar." diye konuştu.

Taslağın Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağı ve takvimin nasıl olacağına ilişkin soruya Başbakan Binali Yıldırım, "Bir kere ilk iş Meclise sunulması. Onunla ilgili biliyorsunuz açıklamamız var, bu hafta içinde sunacağız dedik." karşılığını verdi.

Yıldırım, "Halkın cumhurbaşkanlığı sistemine desteği konusunda nasıl bir tablo görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Gittikçe artan bir destek var, önemli konu mevcut anayasada cumhurbaşkanı seçildiğinde partisiyle ilişiği kesilir. Bu hüküm kaldırılıyor. Bunu tersinden okuyunca ne oluyor, partisiyle ilişiği devam ediyor." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kurdaki dalgalanmaya ilişkin alınması öngörülen tedbirlere yönelik soru üzerine, "Esnafın, sanatkarların, küçük işletmelerin içinde bulunduğu bu kur oynaklığından kaynaklanmış sıkıntılarını giderecek bir tedbirler paketidir. Bundan sonra herhalde piyasalarda bir rahatlama olacak." dedi.

"Millette böyle bir hassasiyetin oluşması önemli"

Türk lirasına destek kampanyasının hatırlatılmasına ilişkin Yıldırım, "Bu, milletin meseleye sahip çıktığını gösteriyor. Sonuç olmasından ziyade millette böyle bir hassasiyetin oluşması bence önemli. Cumhurbaşkanımız alternatifleri koyuyor. Altın da yerlidir, Türk parası da yerlidir, bu küresel dalgalanmalardan en az etkilenir. Neticede bizim lokal paramız." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik, "Halen Avrupa'da vizyon sahibi, Avrupa'nın geleceğini, Türkiye ile ilişkilerin önemini bilen liderler olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA