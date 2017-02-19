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Yıldırım: Bizim sözümüz terör örgütlerine kimse çarpıtmasın

Başbakan Yıldırım, "Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi, başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse, çarpıtmasın, çok açık." dedi.

Yıldırım: Bizim sözümüz terör örgütlerine kimse çarpıtmasın

Başbakan Yıldırım, "Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi, başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse, çarpıtmasın, çok açık." dedi.

19 Şubat 2017 Pazar 19:16
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Yıldırım: Bizim sözümüz terör örgütlerine kimse çarpıtmasın

ANKARA  -  Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde STK temsilcileri ile buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi, başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse, çarpıtmasın, çok açık." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşın en az yüzde 50 oyuyla seçilme şartı olan yerde diktatörlük olur mu, var mı böyle bir şey? Tek parti döneminde açık oy gizli tasnif sistemi vardı, herhalde CHP'nin aklında o kalmış. Biz onu getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bizim, sözümüz terör örgütlerinedir. Biz hiçbir vatansever vatandaşımızın terör örgütlerinin telkinine, onların gittiği yoldan gitmeyeceğine adımız gibi inanıyoruz. Terörle ilgisi olmayan vatandaşlarımızın tercihi, başımız gözümüz üstüne. İstediği tercihi yapsın. Bizim sözümüz terör örgütlerinedir. Kimse, çarpıtmasın, çok açık. Elbette vatandaş en güzel kararı verecek, terör örgütlerini sevindirmeyecek. Biz, bunu biliyoruz, ülkemize güveniyoruz, vatandaşlarımıza güveniyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırımönce VatanTerör örgütü
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