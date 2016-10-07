Yıldırım AK Parti milletvekilleriyle buluşuyor

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı saat 10.30'da başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara milletvekilleriyle toplantısının ardından bugün AK Parti'nin Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Ardahan, Antalya, Artvin, Çankırı, Çorum, Düzce ve Eskişehir milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Yıldırım, bugün ayrıca AK Parti'nin, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Kırşehir, Kırıkkale ve Niğde milletvekilleriyle de bir toplantı gerçekleştirecek.