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"Yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır" dedi.

"Yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır" dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 19:24
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"Yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır"

ANKARA

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKURULTAYImzaYaşar Tüzün
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