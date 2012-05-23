İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Klassis Otel'de düzenlenen partisinin Yerel Yönetimler Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan büyükşehir ve belediye kanunlarının, belediyelerin görev ve yetki karmaşası içine olmalarına yol açtığını belirtti.



Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"AKP'nin evrensel olan bu ilkeyi yaşama geçirerek Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek yerine, kısa vadeli seçim çıkarları için seçim çevresi değişiklikleri hazırlıkları yaptığını çok iyi biliyoruz. Tüm bu olumsuzluklara karşın, yerel yönetimler şikayet etme yeri değil, hizmet üretme yerleridir. Hele devasa bütçelere sahip olanlar için şikayet ya da yakınma asla söz konusu olamaz"

Beceriksizlik ve finans yönetimi zaafı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin birçok bakanlık bütçesinden büyük olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Devasa bütçelere sahip olmalarına rağmen Ankara'da 3, İstanbul'da 4 yarım kalan metro hattı kaynak yetersizliği gerekçesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredildi. Bu beceriksizlik ve finans yönetimi zaafıdır'' diye konuştu.

Sultanahmet Camisi'ni katlediyorsunuz

Zeytinburnu'nda tarihi İstanbul surlarının yakınında yapılan üç gökdelenin kentin Sultanahmet Camisi ile özdeşleşmiş tarihi siluetinin içine bir kama gibi girdiğini de belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakan Kars'a gidiyor, bir heykele 'ucube' diyor, heykel süratle yıkılıyor. Sayın Başbakan bu ucubeyi görmüyor mu, bununla ilgili bir şey söylemiyor mu acaba? Her sözün başına 'ecdadımız' diyor. Peki sayın Başbakan 'Sizin ecdadınız mı bu hale getirdi İstanbul'u?' Ecdadınız, İstanbul'a çok önemli katkılar yaptı. Sultanahmet Camisi'ni kazandırdı. Siz o Sultanahmet Camisi'ni katlediyorsunuz'' dedi.

