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"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Anayasamızda, 'yerel seçimler 5 yılda bir yapılır' deniyor. Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil." dedi.

"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Anayasamızda, 'yerel seçimler 5 yılda bir yapılır' deniyor. Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil." dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:21
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"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Anayasamızda, 'yerel seçimler 5 yılda bir yapılır' deniyor. Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil." dedi.

Kaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kırşehir'e 2009 yılından itibaren birkaç defa geldiğini ve belediye hizmetlerinin artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanımız AK Parti'de metal yorgunluk olduğundan söz ediyor, yerel seçimlerin erken tarihe alınma ihtimali var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Kaya, bunun söz konusu olmadığını ifade etti.

"2019'da hem yerel hem genel seçim yapacağız"

Kaya, AK Parti'de kongre sürecinin başladığını ve delege seçimlerinin devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Metal yorgunluğu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitinden sonra kongre süreçlerimiz başladı. Delege seçimlerimiz yapılmaya başlandı. Bütün Türkiye'de yapılıyor. Arkasından belde ve ilçe kongreleri, 2018 Ocak-Şubat gibi il kongreleriyle de bu süreç tamamlanmış olacak. 6 büyük kongremizi de 2018 yılının içinde gerçekleştirmiş olacağız. Anayasamızda, 'yerel seçimler 5 yılda bir yapılır' deniyor. Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil. 2019 yılında iki seçim birden yapma ihtimali var mı? O da biraz zor görünüyor. Her halükarda 2019'da hem yerel hem genel seçim yapacağız. Yerel seçim Mart 2019'da."

Kabinedeki değişikliğe dair bir soru üzerine de Kaya, hükümetlerin daha fazla başarı elde etmekle mükellef olduğunu vurgulayarak, "Kabinede görev yapan her bir arkadaşımın iyi şeyler yaptığına inanıyorum ancak değişiklik de hoş oluyor. Yeni bir motivasyon ve hız katıyor. Yeni görev alan arkadaşlar, yeni bir motivasyon ve heyecandır. Güzel ve başarılı hizmetler temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaya, daha sonra Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret ederek, Ağalar Konağı'nda AK Parti İlçe Başkanları ile il ve ilçe teşkilatlarındaki yerel yönetim başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

AA

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AkpYerel SeçimSeçim
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