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"Yenildiysen geri çekileceksin"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.

"Yenildiysen geri çekileceksin"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:32
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"Yenildiysen geri çekileceksin"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Ince
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