CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." ifadelerini kullandı.
AA
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." ifadelerini kullandı.
AA