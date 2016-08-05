Yenikapı'da milli birliğimizi ve beraberliğimizi haykıracağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı'da yapılacak mitinge katılacağının açıklanmasına ilişkin, "İnşallah 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'daki mitinge AK Parti, MHP ve CHP katılacak. Sayın Bahçeli katılacağını daha önce ifade etmişti, Sayın Kılıçdaroğlu da katılacağını bilahare ifade etti. Sayın Kılıçdarolu'na da çok teşekkür ediyoruz. Doğrusu buydu. İnşallah el ele, hep beraber Yenikapı Meydanı'nda milli birliğimizi ve beraberliğimizi haykıracağız. Böylece Türkiye'nin düşmanları korkacağı gibi Türkiye'nin dostları, bu aziz millet de sevinecek." dedi.