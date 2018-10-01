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Yeni yasama yılı başlıyor

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Yeni yasama yılı başlıyor

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:56
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Yeni yasama yılı başlıyor

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem 2. Yasama YılıYeni Yasama Yılı
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