ANKARA - Başbakan Yardımcısı

, ''Özel yetkili mahkemeler yeni yasama döneminin konusu olacak'' dedi.



Arınç, ''aHaber'' kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel yetkili mahkemelerle ilgili kendisi ve Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları arasında çelişki olmadığını vurgulayan Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet sözcüsü sıfatıyla açıklama yaptığını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın bu konuda bir çalışma yapıldığını söylediğini anımsatan Arınç, çalışmanın sonuçlanmadığını kaydetti.

Arınç, ''Görebildiğimiz kadarıyla özel yetkili mahkemeleri tamamen kaldırmak elbette mümkün değil. Savcıların ve hakimlerin yetkilerine nasıl bir sınırlandırma veya tarif getirilecek, bunu ancak çalışma yapıldıktan sonra göreceğiz'' dedi. Arınç, özel yetkili mahkemelerin yeni yasama döneminin konusu olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Ama hala bir kısım basın mensupları, 'şu paket görüşülürken bir gece yarısı önergesiyle gelecek...' Bu, Meclis içtüzüğünü bilmemekten kaynaklanan bir husus. Komisyondan geçmiş, komisyon raporuna girmiş bir konuya tamamen farklı bir konuda yeni bir madde ilave etmeniz mümkün ama bunun komisyonun salt çoğunluğuyla kabul edilebileceğini düşünmeleri lazım. Kaldı ki böyle bir konuyu gece yarısı korsan önergeyle getirmek ne hükümetin işine gelir ne AK Parti Grubu'nun şık davranışı olur.

Başbakan Yardımcısı Arınç, özel yetkili mahkemelerle ilgili hazırlığın birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini düşündüğünü belirterek, ne yapılacağının ekim sonu itibariyle daha açık ve net olarak görülebileceğini söyledi.

"TMK'da da değişiklik gündeme gelebilir"

Başbakan Yardımcısı Arınç şunları kaydetti:

''Bence 250, 251, 252. maddelerde yapılacak bir değişikliğin üzerinde çalışma yapılması ne kadar normal ise Terörle Mücadele Kanunu üzerinde de bizim ciddi bir çalışma yaparak, propagandayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul edebileceği bir düzeye getirmemiz lazım. Yoksa her şeye propaganda gözüyle bakar ve ona artı, ona artı, ona artı diye ceza koyarsak karşımıza 14 yıl da çıkar, 8 yıl 4 ay da çıkar, 12 yıl da çıkar. Ben, Terörle Mücadele Kanunu üzerinde yaşadıklarımızı ciddi bir değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Belki 4. yargı paketi içerisinde TMK'da bir değişiklik de gündeme gelebilir.''

Özal'ın ölümüyle ilgili tartışmalar

Arınç, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili tartışmalara ilişkin, ''Şimdi aradan 20 yıl geçtikten sonra böyle bir iddianın ortaya atılmasını ben çok dikkate değer bulurum, önemli bulurum'' dedi.

Şüpheli bir olay olduğunda savcılığın buna el koyduğunu ifade eden Arınç, ''Bir ölüm veya öldürme hadisesinde savcılıklar soruşturma yaparlar ve kesin ölüm sebebinin anlaşılması için mutlaka klasik otopsi yaparlar. Ben çok bu otopsilerde hazır bulundum. Otopsi yapılmaması, birinci soru işareti. 'Ailesi istemedi' diyen bir adama ben gülerim. Ailesinin istemesi şart değil ki. Arınç, ''İhmal mi var?'' sorusu üzerine, ''İhmali aşan bir şey var gibi geliyor bana" yanıtını verdi.

"Mutluluk duyarız"

Başbakan Erdoğan'ın, Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış töreninde Fethullah Gülen'e ''dön'' çağrısı yaptığı anımsatılarak, konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Arınç, Türkiye'de binlerce insanın 10 yılı aşkın bir zamandır Türkiye dışında bulunan Gülen'i artık Türkiye'de görmek istediğini söyledi. Dönüş kararını sadece Gülen'in verebileceğini belirten Arınç, "Umarım Sayın Başbakan'ın dileği gerçekleşir ve kendisini yakın zamanda Türkiye'de karşılamaktan büyük bir mutluluk duyarız'' dedi.