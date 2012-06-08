Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı

ANKARA - Yazıcı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek Yeni

üzerinde yapılan son revizyonu açıkladı.



Hayati Yazıcı, bu konuda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Bakan Yazıcı, ''Denetime tabi olacak şirketleri; işletme büyüklükleri ve sektörler itibarıyla belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verildi'' dedi.

İşlem denetçiliğinin, şirket kuruluş sürecinin basitleştirilmesi ve şirketler üzerindeki maliyetlerin azaltılması amacıyla kaldırıldığını ifade eden Yazıcı, finansal tabloların ilan zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.

Yazıcı, yapılan son revizyona göre hapis cezaları, çoğunlukla adli veya idari para cezasına dönüştürüldü.