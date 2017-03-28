AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmet ederken bir yandan da şeytan taşladıklarını belirterek, "Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Çünkü sistem değişiyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor. Gücü sandıkta siz belirliyorsunuz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka sesleniyor.