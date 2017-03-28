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"Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok"

Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmet ederken bir yandan da şeytan taşladıklarını belirterek, "Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor." dedi.

"Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok"

Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmet ederken bir yandan da şeytan taşladıklarını belirterek, "Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor." dedi.

28 Mart 2017 Salı 14:12
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"Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmet ederken bir yandan da şeytan taşladıklarını belirterek, "Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Çünkü sistem değişiyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor. Gücü sandıkta siz belirliyorsunuz." dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka sesleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBinali YıldırımKaraman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
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