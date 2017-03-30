MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "7 Haziran'da 'Hayır' demekle ne kadar haklı çıktıysak, bugün de 'Evet' demekle o kadar haklı çıkacağız. Tutturmuşlar, 'Tek adam, diktatör devri' diye. Öyle bir şey yok, müsaade etmeyiz." dedi.

Usta, Vezirköprü ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, MHP olarak 7 Haziran 2005 döneminde AK Parti'nin çözüm süreci politikasının yanlış olduğunu, "Müzakereye 'hayır', mücadeleye 'evet" dediklerini belirtti.

Erhan Usta, terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Halk oylamasında MHP olarak tercihlerinin "Evet" olacağını anlatan Usta, şunları söyledi:

"7 Haziran'da 'Hayır' demekle ne kadar haklı çıktıysak, bugün de 'Evet' demekle o kadar haklı çıkacağız. Tutturmuşlar, 'Tek adam, diktatör devri' diye. Öyle bir şey yok, müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanının yargılanması ve Meclis ile ortak çalışması zorunluluğunu belirten bir madde var. Yani Meclis'ten kararların geçmesi ve onay alması gerekiyor. AK Parti ilk teklifinde 'Cumhurbaşkanı yargılanmasın' diye teklif etmişti, kabul etmedik. Mevcut sistemde yargılanamıyor ancak yeni sistemle her şeyden sorumlu olacak ve her şeyin hesabı sorulacak."

"Yeni sistemle Meclis gücüne güç katacak"

Yeni sistemde cumhurbaşkanı olacak kişinin yüzde 51 oy alması gerektiğine dikkati çeken Usta, "Bunun için birileriyle anlaşma yapması gerekir." dedi.

"Yeni sistemde MHP her daim iktidardır, her zaman iktidar olacak." diyen Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli devlet politikasında asla yanılmamıştır, yanılmadı da. Cumhurbaşkanını ve hükümeti Meclis değil, artık tamamen millet seçecek. Yeni sistemle Meclis gücüne güç katacak, yetkisi artarak daha da sağlıklı kararlar alınacak."

Usta, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.