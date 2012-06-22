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Yeni kadrolar komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 40 bin öğretmen, 30 bin polis alımını da içeren "torba teklif" kabul edildi.

Yeni kadrolar komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 40 bin öğretmen, 30 bin polis alımını da içeren "torba teklif" kabul edildi.

22 Haziran 2012 Cuma 08:29
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Yeni kadrolar komisyondan geçti

TBMM 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair ''torba teklif'', bazı değişikliklerle kabul edildi.
Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40 bin öğretmen kadrosuna, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilecek.
Teklifle, Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 bin öğretmen, 950 Şube Müdürü kadrosu; ÖSYM Başkanlığı'na 5 Başkanlık Müşavirliği ve 2 adet Daire Başkanlığı; YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne 5 Genel Müdürlük Müşaviri kadrosu ekleniyor.
Verilen önergelerin kabul edilmesiyle; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 149, taşra teşkilatına 8, yurtdışı teşkilatına 10 olmak üzere toplam 167; Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 başkanlık müşaviri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis memuru alımı için 30 bin, ÖSYM Başkanlığı'na 7, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 5 müşavir, Yüzüncü Yıl Üniversitesine 300 kadro ihdas edilecek.
Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanların hane içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücretin üçte birinden az ise yardım alabilecek.
Afetlerden zarar görenler ile şehit yakınları ve gaziler de bu yardımlardan yararlanabilecek.
TÜBİTAK Başkanı'nın görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan başkan için de uygulanacak.
Milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, resmi kimlik olarak kabul edilecek.

Ortaöğretim başarı puanı
2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları, YÖK Genel Kurulu'nun aldığı karar uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacak.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam ve programına alınarak yüzde 80 oranındaki hissenin satışı ile birlikte özelleştirilecek. Böylece, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün BOTAŞ'a ve Hazine'ye olan borçlarının bir an önce ödenmesi amaçlanıyor.
Milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlardan görevi sona erdikten sonra aylık bağlanmayanların emekli keseneklerinin 4 yıl süreyle TBMM bütçesinden karşılanmasındaki 60 gün içinde kuruma başvurma süresini geçirenlere, ikinci kez 60 gün içinde başvurma hakkı tanındı.
ÖSYM sorularının hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve sırasında sinyal karıştırıcı cihazlar kullanılarak, güvenlik sağlanacak.
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri için öngörülen taşıt sayısı 50'den 60'a çıkarılacak.
ÖSYM, sınav faaliyetlerini yürütmek üzere şirket kurabilecek.
İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılamayacak.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:29
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