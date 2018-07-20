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"Yeni FETÖ delilleriyle ilgili bir adım bekliyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım." dedi.

"Yeni FETÖ delilleriyle ilgili bir adım bekliyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım." dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:43
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"Yeni FETÖ delilleriyle ilgili bir adım bekliyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

FETÖ elebaşının iadesine ilişkin açıklama yapan Gül, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz."

"Herkes hukuka, kanuna uymak zorunda"

 Gül, terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma konusunda da "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülFETÖ
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