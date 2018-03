Yeni Cumhuriyet rekoru yolda

İSTANBUL - Çağlayan, İstanbul Genç Girişimciler Derneği'nin (İSGİD) düzenlediği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, TİM'in İhracatçı Eğilim Anketi'ndeki yüzde 7,07'lik büyüme öngörüsüne yönelik soruya Çağlayan, TİM'in kendisine kayıtlı Türkiye'nin en büyük ihracatçılarına yaptığı anketin bir beklenti anketi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Bu tür anketi Bakanlık olarak biz de yapıyoruz. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını yapan grupların temsilcilerinin yöneticilerinin verdiği değerlendirmedir. Özel sektörün, böylesine bir büyüme hedefinin olması, ihracat bağlantılarının son derece yerinde olduğunun bir göstergesidir. Her ne kadar orta vadeli ortamda yüzde 4 bir büyüme öngörsek de ben de ihracatçılarımızın verdiği tahminin üzerinde bir büyüme olacağını her fırsatta ifade ettim. Benim şahsi öngörüm yüzde 5 civarında, yüzde 5'e yakın bir büyümedir.

Artık Türkiye'de büyümenin motoru ihracat olmuştur. Türkiye yüzde 8,5 büyürken son iki çeyrekte son derece önemli bir etki göstermiştir. Uluslararası Finans Forumu'nun Başkanı Türkiye'de ihracatın her geçen gün kalitesinin arttığından bahsetmiştir. Günlük takip ettiğimiz ihracat rakamları, ihracat bağlantıları bu yıl da 2012 yılında Türkiye'nin yeni bir Cumhuriyet rekoru kıracağının çok net bir göstergesidir. İhracatla beraber büyüyen Türkiye bana göre yüzde 5 büyüyecektir.''

Çağlayan, Türkiye'nin fiyat istikrarını da gözetmek durumda olduğunu ifade ederek, ''Geçen ay enflasyon rakamlarımız yüksek çıktı. Ama önümüzdeki aylar bunlar düşerek inecektir. Cari açık meselemizde çözülme başlamıştır. İlk 3 ayda cari açıkta yüzde 25'lik bir azalma kaydetmiştir. İhracatımız, Türkiye 2012 yılının Mart ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş ve 13,2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir'' diye konuştu.

''IMF başta olmak üzere bir çok kuruluşun Türkiye ile büyüme tahminlerini yukarı doğru revize edeceğinden adım gibi eminim'' diyen Çağlayan, ''Kendi dinamik iç pazarıyla, dünya ile entegre olmuş ihracat yapısıyla, ihracatını dünyanın her noktasına götürdüğü bir yapıyla inşallah büyümede orta vadeli program hedefinin üstüne çıkacak. Bunu yaparken de fiyat istikrarını elde bırakmayacak bir anlayış içerisindeyiz'' dedi.